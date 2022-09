Bijna een eeuw geleden, al in 1925, vonden de eerste races in en rond Assen plaats. De Motorclub Assen en Omstreken organiseerde wedstrijden op een circuit bestaande uit klinkerwegen met een lengte van 28,4 kilometer. In deze eerste race was zelfs een deel van het circuit nog onverhard. De Nederlander Bertus van Hamersveld leek op weg naar de winst, totdat een technisch probleem roet in het eten gooide. Ook in de jaren erna kreeg hij veel pech te verduren tijdens de races in Assen. Zijn snelheid en toewijding maakten hem echter razend populair, en zo groeide hij uit tot de eerste ‘lokale favoriet’. Met name in 1932 kon hij op veel aanmoediging rekenen, toen hij op de Nederlandse Eysink 500cc racete.

De Eysink 500

Dick Eysink richtte in 1886 de Amersfoortse Rijwiel-, Automobiel- en Machinefabriek op. Elf jaar later bouwden zijn zoons Menno en August de eerste Nederlandse auto. In 1913 won August de gouden medaille in de prestigieuze England-Holland Run op een zelfgebouwde motor. Later vormde die machine de basis voor een legermotorfiets die tot 1930 geproduceerd werd. In de jaren daarna maakte Eysink gebruik van motorblokken van ILO, New Hudson, JAP, Matchless en Python (Rudge). Het grootste succes kwam in 1931 met de winst in de zesdaagse van Merano door Eysink, Gerard Schut en Van Hamersveld. Een jaar later debuteerde het merk Eysink in de TT van Assen, met Van Hamersveld op de 500.

De Nederlander leek voor niemand bang en pakte brutaal de leiding, voor grote sterren als Stanley Woods, Graham Walker en Tim Hunt. Tienduizenden toeschouwers moedigden hem aan. Bij een tankstop ging het mis: Van Hamersveld kreeg zijn Eysink niet aan de praat en verloor kostbare tijd. In een poging het verloren terrein goed te maken, eiste hij te veel van zijn machine. De Eysink gaf de geest en een kans op uniek succes viel in duigen.

Het jaar erna was het Nederlandse materiaal ingehaald door de Britse machines, al won Eysink in 1948 de lichtgewicht klasse met Dick Renooy. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar op een Nederlandse machine in de TT van Assen. In 1956 besloot het bedrijf enkel nog scooters te produceren.

Einde loopbaan

Van Hamersveld haalde tweemaal het podium in de Dutch TT: in 1935 (250cc) en 1937 als fabrieksrijder van BMW in de 500cc. Een crash in Zandvoort in 1947 maakte een einde aan zijn carrière. In de regen raakte hij een trottoirband met zijn uitlaat. Bij de crash raakte zijn been bekneld, waarna die moest worden geamputeerd. Vlakbij het TT Circuit is een rotonde naar hem vernoemd.

De Eysink 500 is nu in eigendom van Wim Marijnis, en is nog een van de weinige vooroorlogse Eysinks die nog bestaat. Tijdens de Classic GP Assen wordt de unieke machine bestuurd door Tim en Tom Coronel, kleinzoons van Bertus van Hamersveld. Ook het nummer ‘Oerend hard’ van de band Normaal gaat over deze legendarische Nederlandse coureur.

