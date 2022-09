De Nederlandse racelegende Gijs van Lennep wordt over het algemeen meer geassocieerd met Circuit Zandvoort, maar de vijfvoudig Formule 1-coureur maakte zaterdag maar wat graag de reis naar het Asser circuit. “We hebben hier wel trainingen gedaan met een Audi Quattro, maar ik heb hier zelf nooit geracet. Mijn link met het TT Circuit is heel simpel. Ik kijk heel graag naar de TT van Assen. We zijn natuurlijk heel blij met de Formule 1-race in Nederland, maar bij de TT is het nooit anders geweest dan dat er honderdduizenden mensen langs de baan staan. Dat leeft enorm, het is heel bijzonder.”

Van Lennep kroop zaterdag zelf niet achter het stuur, al had hij zijn uitrusting wel achter in de auto liggen. “Ik ga er een paar rondjes naast zitten, maar als de kans zich aandient, maak ik zelf ook graag een paar rondjes. Je weet het maar nooit. Dan heb ik tenminste mijn spullen bij me”, aldus Van Lennep. “De kriebel om achter het stuur te kruipen is er nog altijd. Ik hoef niet meer als laatste te remmen en gekke dingen uit te halen, maar het rijden blijft speciaal.”

Het was dan wel een winderige en soms gure dag op het TT Circuit, de geur van benzine en uitlaatgassen bereikte hoe dan ook het reukorgaan van de toeschouwers. Denk aan de unieke wagens die deelnemen in de Group C Supercup: in omvang niet het grootste startveld tijdens de Classic GP, maar qua beleving zeker de meest intense klasse van het programma. In die Group C Supercup was de Duitse veteraan Marco Werner zaterdag de sterkste. De drievoudig Le Mans-winnaar kwam in actie met de Gebhardt C88 uit 1988 en was overtuigend de rapste op een natte baan. Michiel Campagne (Spice SE92 uit 1992) en Erich Rickenbacher (Cheetah CT 606) maakten het podium compleet.

Voormalig Le Mans-winnaar Marco Werner schreef zaterdag de Group C Supercup-wedstrijd op zijn naam Foto: Classic GP Assen

Met 15 wereldtitels in de Grand Prix-racerij en nog eens 122 overwinningen was Giacomo Agostini zaterdag de grote publiekstrekker op het TT Circuit. De Italiaan is inmiddels 80 jaar oud, maar maakt nog altijd een behoorlijk kwieke indruk. Agostini maakte alle tijd voor een praatje met de liefhebbers die de moeite genomen hadden om naar Assen te komen, zette talloze handtekeningen en reed enkele ronden op de MV Agusta waar hij bijna vijftig jaar terug zo succesvol mee was.

“Ik ben blij dat ik hier weer ben”, zegt Agostini over zijn terugkeer op het TT Circuit, waar hij veertien Grand Prix-zeges pakte. “Ik heb hier mooie souvenirs behaald, ik heb hier veel gewonnen. Ik herinner het publiek hier, dat was altijd fantastisch. In mijn tijd kwamen er 160.000 of 170.000 mensen naar dit evenement. De sfeer was heel uniek, afgezien van het weer. Het weer in Assen maakt het altijd moeilijk om een afstelling voor de motor te vinden. Je kunt in de zon beginnen en na tien minuten kan het regenen, maar nog eens tien minuten later kan de zon weer doorbreken. Dat is Assen.”

Samen met zevenvoudig wereldkampioen Phil Read, tweevoudig kampioen Dieter Braun, tweevoudig kampioen Carlos Lavado en wereldkampioen Rodney Gould maakte Agostini er op zijn geliefde TT Circuit een mooie show van. Agostini en zijn collega's komen zondag nogmaals in actie tijdens de Grand Prix Legends-demonstratie.

Een Eysink 125cc-machine staat tentoongesteld in de paddock van de Classic GP Assen Foto: Classic GP Assen