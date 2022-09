Racende filmster: de Corvette C3 uit 1968

In 1968 verscheen het Zwitserse raceteam Scuderia Filipinetti aan de start van de 24 uur van Le Mans. De Franse coureurs Jean-Michel Giorgi en Sylvain Garant namen plaats achter het stuur van de indrukwekkende Chevrolet Corvette C3. Een groot succes werd het niet: door een crash halfweg de race werd de finish niet gehaald. De zwaarbeschadigde Corvette werd vervolgens verkocht aan de Zwitserse ontwerper Franco Sbarro. Hij knapte de bolide op en verkocht hem aan de Zwitserse F1-coureur en sportscar-rijder Jo Siffert. Die kende op zijn beurt een bekende filmster…

Hollywood-ster en racefanaat Steve McQueen was net begonnen aan zijn film over de 24 uur van Le Mans. De C3 zou daarin een rol spelen naast de topauto’s uit die tijd: de Porsche 917 en de Ferrari 512. Uiteraard ging de meeste aandacht in de film uit naar deze twee iconische wagens, maar deze Corvette speelde ook zijn rol in de intrigerende kaskraker.

In 1971 werd de C3 verkocht aan de bekende Zwitserse jazzmuzikant en raceliefhebber Joe Kretschi. Hij liet de auto in rood en wit spuiten en racete in 1972 met succes in het eerste jaar van het European GT Championship. Hij haalde het podium in de Coppa Intereuropa op Monza, in het bijprogramma van de Grand Prix van Italië. In 1976 wisselde de Corvette weer van eigenaar: Robert Dubler, chocolademaker met een passie voor racen, kocht de wagen. Na een uitgebreide restauratie won Dubler in 1978 op Hockenheim in zijn eerste race met de C3. In 1984 crashte de Vette opnieuw zwaar, ditmaal op de razendsnelle Österreichring. Pas achttien jaar later keerde dit betreffende model terug op het circuit, en is nu nog steeds regelmatig te bewonderen.

De C3 is een stereotype racer uit de jaren 70: mooie vormen, een grote motor, snel en luid. Tijdens de Classic GP Assen rijdt ‘The Queen’, zoals de huidige eigenaar Amanda Hennessy haar auto liefkozend noemt, in de Colmore Youngtimer Touring Car Challenge.

