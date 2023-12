Prototype Winter Series met ACO-licentie staat in de startblokken

De GT Winter Series, die in voorgaande jaren al succesvol was, wordt in 2024 voortgezet. Tegelijkertijd worden er twee nieuwe raceklassen gelanceerd. Naast de nieuwe GT4 Winter Series gaat in januari ook de nieuwe Prototype Winter Series (PTWS) van start.

De PTWS is speciaal voor prototypes. Met de spin-off van dit voertuigtype uit de GT Winter Series krijgen rijders van standaard prototypes nu hun eigen professionele platform in Zuid-Europa. De PTWS heeft een officiële licentie van de Automobile Club de l'Ouest (ACO), de organisator van de beroemde 24 uur van Le Mans. Sportief gezien betekent deze ondersteuning dat de teams onderdelen en Michelin-banden krijgen van de autofabrikanten. De ACO stelt ook haar reglementen beschikbaar. "De samenwerking met de ACO is een echte mijlpaal voor ons", zegt PTWS-seriecoördinator Stefan Lehner en benadrukt: "We zijn erg blij en dankbaar voor de bereidheid van de ACO om ons te steunen."

De PTWS bestaat uit drie klassen: LMP3, Class 4 en Class N. Auto's als de Ligier JSP320, Ginetta G61 LTP3, Duqueine D08 en Adess 03 Evo komen in aanmerking voor deelname aan de LMP3, oftewel de meest gangbare prototypes die momenteel gehomologeerd zijn voor deze klasse. De nieuwe Ligier JSP4 krijgt ook zijn eigen klasse-indeling in Class 4, terwijl de Nova NP02 uitkomt in Class N.

Veel raceactie in de wintermaanden

Het format van de Prototype Winter Series bestaat uit twee enduranceraces van 50 minuten plus één ronde in elk van de vier raceweekenden. In elke race is een pitstop verplicht. Elke auto mag bestuurd worden door één of twee coureurs. Mogelijke combinaties van coureurs zijn: Brons-Brons, Brons-Zilver, Brons-Goud, Zilver-Zilver, Enkel Brons, Enkel Zilver.

De racekalender van de Prototype Winter Series 2024 stelt teams in staat om gemakkelijk deel te nemen aan vier evenementen in Portugal en Spanje. Twee evenementen worden back-to-back verreden, om zo de reislogistiek behapbaar te houden. De kalender is zo ontworpen dat er geen overlap is met andere belangrijke prototype raceklassen, zoals de Asian Le Mans Series.

Voor elk raceweekend is er de mogelijkheid om twee testdagen te boeken. Dit geeft teams en coureurs de mogelijkheid om met één reis veel tijd op het circuit door te brengen en de coureur en auto optimaal voor te bereiden. Het inschrijfgeld bedraagt 3.000 euro per raceweekend (5.000 euro inclusief tests op donderdag en vrijdag). Het inschrijfgeld voor het seizoen bedraagt 12.000 euro (20.000 euro inclusief testdagen).

Alle races van de Prototype Winter Series 2024 worden uitgezonden via livestream.

Kalender Formula Winter Series 2024

10/11 februari: Jerez (Spanje)

17/18 februari: Valencia (Spanje)

02/03 maart: Aragon (Spanje)

09/10 maart: Barcelona (Spanje)