Over een aantal weken begint de Dakar in Saudi-Arabië en het motorteam van KTM heeft het volste vertrouwen in een succesvolle afloop. Met Toby Price en Kevin Benavides hebben de Oostenrijkers twee ijzers in het vuur die voor de winst kunnen gaan. Beide heren hebben er het volste vertrouwen in dat er kansen liggen om de overwinning te pakken.

"Dakar betekent alles voor mij. Dit jaar was heel speciaal voor mij, want ik won met KTM en ik had het genoegen om tot het einde met mijn teamgenoot [Toby Price] te vechten", vertelt de Argentijn in de voorbeschouwing voor de 2024-editie. In aanloop naar de race van dit jaar ging het echter mis voor de 33-jarige coureur. Tijdens een trainingsrit in de Verenigde Staten viel hij van zijn motor en raakte hij geblesseerd. "Dat kwam bovenop een beenbreuk en een gebroken pols eerder dit jaar. Ik heb dus weinig tijd op de motor gehad." Ondanks alles is voor Benavides de start op 5 januari een moment om 2023 af te sluiten. "Ik wil weer voor de winst gaan. Ik weet wat daarvoor nodig is en we moeten nu alleen zonder problemen racen. Dan zouden we tot het einde voor de winst kunnen gaan."

Toby Price kwam vorig jaar iets minder dan een minuut tekort op Benavides en hoopt de 2024-editie in zijn voordeel te beslissen. "Dit wordt mijn tiende deelname en de negende keer samen met KTM. Van die negen keer ben ik zes keer op het podium gekomen", vertelt de Australiër. "Dat is fantastisch, al helemaal omdat het een hele zware race is en dan is finishen al heel wat." Voor 2024 wil Price echter weer de hoogste trede beklimmen. In 2019 won hij voor het laatst de Dakar. "Om in mijn tiende poging weer te winnen zou fantastisch zijn. Dakar is een race als geen ander. Het is absoluut een hele zware race. Het is zwaar, uitputtend en leuk, maar ik hou ervan om de competitie aan te gaan." Aan de voorbereidingen zal het niet liggen, zegt de Australische motorrijder: "Ik ben fysiek sterk en de motor is technisch goed. Ik ben zeker klaar om te racen in Dakar."