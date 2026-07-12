De move van Ogura naar de tweede plaats zou ook moeten betekenen dat hij tweede wordt in de puntenstrijd als alles tot aan de vlag ongewijzigd blijft. Marquez zou derde zijn. Martin blijft nog steeds aan de leiding - zelfs als Bagnaia hem in de race voorbijgaat voor de vijfde plaats. Dat lijkt duidelijk mogelijk. Ogura heeft tenslotte net laten zien dat inhalen niet helemaal uitgesloten is.