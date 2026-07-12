MotoGP Duitse GP: Liveverslag en updates vanaf de Sachsenring
Liveverslaggeving van minuut tot minuut van de Duitse Grand Prix, nu de MotoGP op de Sachsenring te gast is.
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En zo gaat MotoGP met vakantie - we zijn halverwege het seizoen 2026! Het was een genoegen om de actie vanmiddag in Duitsland voor jullie te verslaan. Dit is Richard Asher die afsluit - en uitkijkt naar het moment waarop de titelstrijd ECHT losbarst als er volgende maand op Silverstone weer geracet wordt!
Achter Martin wordt het echt interessant. Bezzecchi zakt van de tweede naar de vierde plek, wat waarschijnlijk de vijfde was geweest als Di Giannantonio niet was gevallen. Het is niemand minder dan Ai Ogura die de tweede plek heeft overgenomen - met Marc Marquez dreigend in de buurt, op slechts vier punten daarachter.
Waar laat dit de titelstrijd? Dat is de grote vraag richting de zomerstop! Na opnieuw een weinig opvallend weekend heeft Martin zijn voorsprong op de een of andere manier uitgebouwd van zeven naar 14 punten. Daar is opnieuw een weekend zonder punten voor Bezzecchi grotendeels verantwoordelijk voor.
10 zeges op hetzelfde circuit in de koningsklasse? Alleen Giacomo Agostini kan op dezelfde prestatie bogen: de legendarische Italiaan had een bijzondere voorliefde voor Imatra in Finland.
RACE
|Cla
|Rider
|#
|Bike
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Retirement
|Points
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|30
|
40'53.148
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|30
|
+1.996
40'55.144
|1.996
|20
|3
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|30
|
+5.104
40'58.252
|3.108
|16
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|30
|
+7.684
41'00.832
|2.580
|13
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|30
|
+11.372
41'04.520
|3.688
|11
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|30
|
+11.495
41'04.643
|0.123
|10
|7
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|30
|
+17.560
41'10.708
|6.065
|9
|8
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|30
|
+18.683
41'11.831
|1.123
|8
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|30
|
+19.140
41'12.288
|0.457
|7
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|30
|
+22.137
41'15.285
|2.997
|6
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|30
|
+22.280
41'15.428
|0.143
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|30
|
+26.154
41'19.302
|3.874
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|30
|
+30.910
41'24.058
|4.756
|3
|14
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|30
|
+31.511
41'24.659
|0.601
|2
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|30
|
+38.122
41'31.270
|6.611
|1
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+4 Laps
36'11.126
|4 Laps
|Retirement
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|21
|
+9 Laps
29'17.992
|5 Laps
|Accident
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+22 Laps
12'03.912
|13 Laps
|Accident
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|6
|
+24 Laps
9'26.975
|2 Laps
|Accident
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|3
|
+27 Laps
4'57.658
|3 Laps
|Accident
|View full results
Quartararo, Marini, Enea Bastianini en Binder completeren de top 10, waarbij Bastianini de Zuid-Afrikaan laat in de race is gepasseerd.
En nee, Bagnaia kwam Martin in de laatste ronde niet voorbij en moet dus genoegen nemen met de zesde plaats achter de WK-leider.
Een solide vierde plaats voor Pedro Acosta, die we nauwelijks hebben genoemd omdat hij de hele middag in zijn eentje rondreed.
Trackhouse Aprilia kan opnieuw een dubbel podium vieren, terwijl Ogura Fernandez over de streep voorgaat.
Marc Marquez heeft de Grand Prix van Duitsland voor de 10e keer in de koningsklasse gewonnen!
Kan Martin Bagnaia nog één ronde achter zich houden?
Marc Marquez heeft een voorsprong van 2,5 seconde te managen in de laatste twee ronden. De enige strijd vooraan gaat nu tussen Martin en Bagnaia.
Vinales is uitgevallen met wat lijkt op weer een toevoeging aan KTM's verzameling mechanische pechgevallen in 2026.
Fernandez reageert niet op Ogura, want hij is al meer dan een seconde teruggevallen achter zijn teamgenoot.
De move van Ogura naar de tweede plaats zou ook moeten betekenen dat hij tweede wordt in de puntenstrijd als alles tot aan de vlag ongewijzigd blijft. Marquez zou derde zijn. Martin blijft nog steeds aan de leiding - zelfs als Bagnaia hem in de race voorbijgaat voor de vijfde plaats. Dat lijkt duidelijk mogelijk. Ogura heeft tenslotte net laten zien dat inhalen niet helemaal uitgesloten is.
Ai komt langszij in bocht 1 en rondt de actie dit keer af! Zo clean als je wilt, zelfs tot tevredenheid van de baas. Ondertussen wordt Bagnaia echt serieus richting Martin.
Ogura zet bijna een aanval in op Fernandez in bocht 1! Hij trekt zich terug - en zal weten dat hij een van degenen was die vorig seizoen in die bocht ten val kwam.
Cal Crutchlow is de controle over de LCR Honda kwijtgeraakt in bocht 3
Hoe ver ligt Marc Marquez voor? 2,4s is het verschil!
Ook om de vijfde plaats wordt het interessant, met Bagnaia die een tweede aanval op Martin inzet.
Op tweederde van de race lijkt Marc's enige bedreiging zijn eigen concentratie. Er is een vage dreiging dat Ogura zich langs Fernandez kan werken - hij snoept tienden af van zijn teamgenoot en het gat is minder dan een halve seconde.
Marc oogt oppermachtig, precies zoals iedereen verwachtte. Hij heeft nu 1,7 seconde voorsprong op Fernandez en controleert de situatie ongetwijfeld zoals alleen een negenvoudig winnaar op de Sachsenring dat kan.
Dan de tweede helft van de race in, en het is het vermelden waard dat Ogura goed gepositioneerd is voor een van zijn late aanvallen. Maar zelfs zijn teambaas Davide Brivio zei dat we vandaag niets zo spectaculairs moeten verwachten. Inhalen is hier niet alleen extreem lastig, maar doordat je continu op de limiet van de band zit, hebben Ogura's kwaliteiten in bandenmanagement maar beperkt effect.