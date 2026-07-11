MotoGP GP van Duitsland: Marc Marquez leidt Ducati-sweep in sprintrace
Het breed voorspelde perfecte weekend voor Sachsenring-specialist Marc Marquez ligt na de sprintrace goed op koers
Marc Marquez voerde zaterdag een Ducati 1-2-3 aan in de MotoGP-sprintrace op zijn geliefde Sachsenring, en leidde zijn broer Alex en Fabio Di Giannantonio over de streep.
Met Marco Bezzecchi afwezig na een eerdere crash in de kwalificatie, vergrootte zijn teamgenoot Jorge Martin zijn voorsprong aan kop van het puntenklassement naar 11 nadat hij als zesde was gefinisht.
Dit was de eerste start na de nieuwste veiligheidsaanpassing van de MotoGP, namelijk meer ruimte tussen de startvakken en rijen - en het bleek een bijzonder weinig dramatische, aangezien polesitter Marc de leiding behield voor Alex.
Ai Ogura stak kortstondig zijn neus voor Di Giannantonio bij het ingaan van de eerste bocht, maar de Italiaan betaalde hem later in de ronde met gelijke munt terug, waardoor de drie Ducatis op de eerste rij zich stevig in startopstelling aan de kop van het veld hadden genesteld.
Daarachter volgde een trio Apriia's, met Ogura voor Trackhouse-teamgenoot Raul Fernandez en fabrieksrijder Martin. Halverwege hadden de voorste vier een klein gat geslagen naar de volgende groep: Fernandez, Martin, Ducati-fabrieksrijder Francesco Bagnaia en KTM's Pedro Acosta.
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
In ronde 11 van 15 leek alleen Alex Marquez een serieuze uitdager, aangezien het voorste kwartet ogenschijnlijk was gereduceerd tot een leidend duo. Laat in de race kwam er echter een opmars van Di Giannantonio, die Alex in de laatste paar ronden onder druk zette voor de tweede plaats.
Zoals gedurende de hele volkomen gebeurtenisloze sprint het geval was, vertaalde het op- en neergaan van de verschillen zich echter niet eens in een getoond wiel zodra de volgorde vroeg in de race was gestabiliseerd.
Ducati en de familie Marquez hadden veel te vieren, maar de toeschouwers op de Sachsenring hadden zeker op beter vermaak kunnen hopen in een race die de sprint van vorige maand op Balaton Park evenaarde in monotonie.
SPRINT
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Uitgevallen
|Punten
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|163.4
|12
|2
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|163.3
|9
|3
|F. Di Giannantonio VR46 Racing Team
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|163.3
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20'15.997
|2.206
|163.0
|6
|5
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20'18.432
|2.435
|162.6
|5
|6
|J. Martín Aprilia Racing
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20'19.133
|0.701
|162.6
|4
|7
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20'20.729
|1.596
|162.3
|3
|8
|P. Acosta KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20'21.946
|1.217
|162.2
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha MotoGP Team
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20'23.833
|1.887
|161.9
|1
|10
|D. Moreira Honda LCR
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20'26.257
|2.424
|161.6
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20'26.384
|0.127
|161.6
|12
|B. Binder KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20'27.089
|0.705
|161.5
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20'27.985
|0.896
|161.4
|14
|E. Bastianini KTM Tech3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20'28.376
|0.391
|161.3
|15
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20'30.955
|2.579
|161.0
|16
|Á. Rins Yamaha MotoGP Team
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20'31.115
|0.160
|161.0
|17
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20'35.600
|4.485
|160.4
|18
|C. Crutchlow Honda LCR
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20'35.907
|0.307
|160.3
|19
|M. Viñales KTM Tech3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20'44.163
|8.256
|159.3
|dnf
|F. Morbidelli VR46 Racing Team
|21
|Ducati
|5
|
+10 Ronden
6'47.446
|10 Ronden
|162.1
|Ongeluk
|Volledige uitslag
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