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MotoGP GP van Duitsland: Marc Marquez leidt Ducati-sweep in sprintrace

Het breed voorspelde perfecte weekend voor Sachsenring-specialist Marc Marquez ligt na de sprintrace goed op koers

Richard Asher
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez voerde zaterdag een Ducati 1-2-3 aan in de MotoGP-sprintrace op zijn geliefde Sachsenring, en leidde zijn broer Alex en Fabio Di Giannantonio over de streep.

Met Marco Bezzecchi afwezig na een eerdere crash in de kwalificatie, vergrootte zijn teamgenoot Jorge Martin zijn voorsprong aan kop van het puntenklassement naar 11 nadat hij als zesde was gefinisht.

Dit was de eerste start na de nieuwste veiligheidsaanpassing van de MotoGP, namelijk meer ruimte tussen de startvakken en rijen - en het bleek een bijzonder weinig dramatische, aangezien polesitter Marc de leiding behield voor Alex.

Ai Ogura stak kortstondig zijn neus voor Di Giannantonio bij het ingaan van de eerste bocht, maar de Italiaan betaalde hem later in de ronde met gelijke munt terug, waardoor de drie Ducatis op de eerste rij zich stevig in startopstelling aan de kop van het veld hadden genesteld.

Daarachter volgde een trio Apriia's, met Ogura voor Trackhouse-teamgenoot Raul Fernandez en fabrieksrijder Martin. Halverwege hadden de voorste vier een klein gat geslagen naar de volgende groep: Fernandez, Martin, Ducati-fabrieksrijder Francesco Bagnaia en KTM's Pedro Acosta.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

In ronde 11 van 15 leek alleen Alex Marquez een serieuze uitdager, aangezien het voorste kwartet ogenschijnlijk was gereduceerd tot een leidend duo. Laat in de race kwam er echter een opmars van Di Giannantonio, die Alex in de laatste paar ronden onder druk zette voor de tweede plaats.

Zoals gedurende de hele volkomen gebeurtenisloze sprint het geval was, vertaalde het op- en neergaan van de verschillen zich echter niet eens in een getoond wiel zodra de volgorde vroeg in de race was gestabiliseerd.

Ducati en de familie Marquez hadden veel te vieren, maar de toeschouwers op de Sachsenring hadden zeker op beter vermaak kunnen hopen in een race die de sprint van vorige maand op Balaton Park evenaarde in monotonie.

SPRINT

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 15

20'12.978

163.4 12
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

0.368 163.3 9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

0.445 163.3 7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

2.206 163.0 6
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

2.435 162.6 5
6 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

0.701 162.6 4
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

1.596 162.3 3
8 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

1.217 162.2 2
9 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

1.887 161.9 1
10 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

2.424 161.6
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

0.127 161.6
12 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

0.705 161.5
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

0.896 161.4
14 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

0.391 161.3
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

2.579 161.0
16 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

0.160 161.0
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

4.485 160.4
18 United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

0.307 160.3
19 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

8.256 159.3
dnf Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 5

+10 Ronden

6'47.446

10 Ronden 162.1 Ongeluk
Volledige uitslag

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