MotoGP GP van Duitsland: Marc Marquez leidt Ducati-sweep in sprintrace

Marc Marquez voerde zaterdag een Ducati 1-2-3 aan in de MotoGP-sprintrace op zijn geliefde Sachsenring, en leidde zijn broer Alex en Fabio Di Giannantonio over de streep.

Met Marco Bezzecchi afwezig na een eerdere crash in de kwalificatie, vergrootte zijn teamgenoot Jorge Martin zijn voorsprong aan kop van het puntenklassement naar 11 nadat hij als zesde was gefinisht.

Dit was de eerste start na de nieuwste veiligheidsaanpassing van de MotoGP, namelijk meer ruimte tussen de startvakken en rijen - en het bleek een bijzonder weinig dramatische, aangezien polesitter Marc de leiding behield voor Alex.

Ai Ogura stak kortstondig zijn neus voor Di Giannantonio bij het ingaan van de eerste bocht, maar de Italiaan betaalde hem later in de ronde met gelijke munt terug, waardoor de drie Ducatis op de eerste rij zich stevig in startopstelling aan de kop van het veld hadden genesteld.

Daarachter volgde een trio Apriia's, met Ogura voor Trackhouse-teamgenoot Raul Fernandez en fabrieksrijder Martin. Halverwege hadden de voorste vier een klein gat geslagen naar de volgende groep: Fernandez, Martin, Ducati-fabrieksrijder Francesco Bagnaia en KTM's Pedro Acosta.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

In ronde 11 van 15 leek alleen Alex Marquez een serieuze uitdager, aangezien het voorste kwartet ogenschijnlijk was gereduceerd tot een leidend duo. Laat in de race kwam er echter een opmars van Di Giannantonio, die Alex in de laatste paar ronden onder druk zette voor de tweede plaats.

Zoals gedurende de hele volkomen gebeurtenisloze sprint het geval was, vertaalde het op- en neergaan van de verschillen zich echter niet eens in een getoond wiel zodra de volgorde vroeg in de race was gestabiliseerd.

Ducati en de familie Marquez hadden veel te vieren, maar de toeschouwers op de Sachsenring hadden zeker op beter vermaak kunnen hopen in een race die de sprint van vorige maand op Balaton Park evenaarde in monotonie.