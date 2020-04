MXGP schuift opnieuw met wedstrijdprogramma

Aanleiding voor de gewijzigde kalender is vanzelfsprekend het coronavirus dat de wereld op dit moment in haar greep heeft. De MXGP was voornemens het seizoen begin juni te hervatten met de Russische ronde, maar nu is duidelijk geworden dat de herstart van het seizoen in ieder geval uitgesteld is tot het eerste weekend van juli.

De MXGP-ronde op Orlyonok is verplaatst naar 5 juli met de races in Kegums (Letland) een week later op 12 juli. Eind juni stond de wedstrijd in het Franse St. Jean d’Angély op het programma, maar die is nu tot nader orde uitgesteld. Het is niet duidelijk of deze wedstrijd later nog ingehaald wordt, of dat deze wedstrijd dit jaar niet terugkeert op de kalender. Frankrijk heeft met de Motocross of Nations immers nog een wedstrijd op de kalender staan.

In juli stonden er bovendien twee Italiaanse wedstrijden op het programma, maar deze zijn ook verder uitgesteld. In het eerste weekend van juli zou Maggiora terugkeren in de MXGP, die race moet nu halverwege juli verreden worden. De MXGP van Trentino is van medio juli naar begin oktober verplaatst. Deze wedstrijd zou nu een week na de Motocross of Nations gehouden moeten worden.

Met het publiceren van weer een kalenderupdate blijkt maar weer dat de MXGP-organisator een andere aanpak heeft dan de meeste andere grote kampioenschappen. Een aantal van de genoemde races wordt nu al voor de tweede keer verplaatst. In de MotoGP is promotor Dorna na de Spaanse GP gestopt met het publiceren van nieuwe kalenders omdat men eerst een ‘harde startdatum’ wil hebben voordat er een nieuw wedstrijdschema opgemaakt wordt.