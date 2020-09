Positieve coronatest houdt Bogers voorlopig aan de kant in Faenza

Alle coureurs en media die af zijn gereisd naar de Italiaanse baan hebben zich van tevoren in eigen land moeten testen. Bij een negatieve uitslag mochten zij zich melden op de baan voor een tweede test.

Op zaterdag kwamen er al geruchten voorbij over tientallen positieve coronatests, waaronder ook meerdere coureurs. Op de dag van de WK-races zelf blijkt dat er in ieder geval één Nederlander positief is getest. Bij navraag van Motorsport.com blijkt het om Brian Bogers te gaan.

"Het klopt dat ik te horen heb gekregen dat ik positief ben getest", geeft Bogers telefonisch aan. De Eindhovenaar verklaart daarbij direct dat er twijfels zijn over de geldigheid van de tests. "Er zijn heel veel mensen positief getest en van sommige testresultaten is al bekend en toegegeven dat die niet correct zijn. Zelf heb ik geen klachten en ben ik niet ziek."

Het is de grote vraag hoe het nu verder moet voor Bogers. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw moeten worden getest en dan is het de vraag of hij op tijd een negatieve uitslag heeft om deel te nemen aan de races later op zondag.

Daarbij is het de vraag of andere rijders en teamleden die bij een eventueel contactonderzoek naar boven komen ook moeten worden getest.

Bogers startte in ieder geval niet in de training en ook Michele Cervellin ontbrak.