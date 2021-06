Coldenhoff kende bij KTM goede en mindere tijden. Als fabrieksrijder kon hij de machine niet volledig naar zijn hand zetten, maar bij het Vlaamse Standing Construct-team - eerst fabriekondersteund KTM en daarna fabrieks-GasGas - maakte hij echt furore. Na drie GP-zeges, vier manchezeges in de Motocross of Nations en een bronzen plak in het WK in 2019, stapt hij nu dus over op de blauwe machine. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt hij over de overstap en de veranderingen van de laatste maanden.

Hoi Glenn! De laatste keer dat we elkaar spraken was het nog februari en was je nog niet helemaal tevreden, maar gezien je vierde plek in Ernée van afgelopen weekend zit dat nu wel goed!

"We hebben sowieso stappen gemaakt. Het team heeft gigantisch hard gewerkt. De monteurs, de mensen van R&D, iedereen. In mijn ogen hebben we echt flinke stappen gemaakt om de motor mij naar de zin te maken, die mij ligt. Het is een hele competitieve motor en een hele goede basis. Alles loopt volgens plan. In Ernée waren er wel wat positieve dingen, maar ook wat dingen om nog aan te werken, maar dat is goed nieuws: dan weet je wat je nog beter kunt doen en waar ik zelf nog aan moet werken."

Vijf jaar KTM (en GasGas), nu Yamaha. Wat zijn de grootste verschillen?

"Het is natuurlijk wel een nieuwe motor. Vijf jaar op een ander merk gereden. We hebben dan ook geprobeerd om op zoveel mogelijk verschillende banen te rijden zodat we zoveel mogelijk informatie hebben kunnen verzamelen. Het grote verschil is wel dat we voorheen als we naar een baan toe gingen daar altijd wel al een afstelling voor hadden omdat ik daar op die motor al had gereden. Nu zal dat nog een beetje een leerproces zijn. Dat is eigenlijk het enige dat nu nog beetje zoeken is. Maar met de basis die we hebben, kunnen we op de alle circuits wel uit de voeten."

Er wordt veel gesproken over jouw overstap en dat die moeilijk zou verlopen. Heb je het idee dat mensen de Yamaha onderschatten?

"Ja, ik denk het wel. We hebben ons in het begin behoorlijk teruggetrokken, veel banen afgehuurd, zodat we ons werk konden doen. Als je zo'n grote stap maakt is het logisch dat het even duurt voordat alles naar de zin is. De Yamaha is een goede motor, maar elke rijder heeft specifieke wensen en voorkeuren. Daar hebben we zo hard aan gewerkt... en we hebben die belangrijke stappen dus kunnen maken. Ik ben gewoon super tevreden. Waar de verhalen vandaan komen, vind ik wel apart, maar ik trek er me niet teveel van aan. "

Volgens mij werk je nu met oud-GP-rijder Herjan Brakke, hoe komt dat zo?

"Herjan werkt als testrijder voor Yamaha en trainer voor Hutten Metaal Racing. Daarnaast begeleidt hij ook Calvin Vlaanderen en [EMX250-kampioen, nu MX2-rijder] Thibault Benistant. Ik heb het de laatste jaren eigenlijk altijd alleen gedaan. Vorig jaar heb ik daar Ryan Hughes voor gehad en ik vond het toch wel belangrijk om wat extra ogen te hebben op de baan om bepaalde dingen beter te benaderen en te voorkomen dat zaken mis gaan. Daarom ben ik de samenwerking met hem aangegaan, puur als extra ondersteuning."

"Ik ken hem al heel lang, heb twee jaar samen met hem gereden en we komen heel erg overeen qua idee over hoe om te gaan met de topsport. Hij is ook echt een pietje precies en heel kritisch, dus dat gaat heel goed samen. Met de switch naar Yamaha was de cirkel eigenlijk rond. Ik heb ook een mooi trainingsgroepje met de mannen van Hutten en Benistant, die ook wel serieus gas geeft. Dat is het beetje extra dat ik misschien wel gemist heb."

De motor staat vast al in Rusland?

"Ja die is al even onderweg. In principe is die trouwens exact hetzelfde als de trainingsmotor. De motor voor Rusland is twee weken geleden op transport gegaan, het team gaat vrijdag voor de wedstrijd die kant op."

Wat verwacht je van de wedstrijd daar?

"Ik ga er eigenlijk zonder verwachtingen heen. We zullen echt moeten zien hoe we ervoor staan daar. Ik denk sowieso dat ik nog wel in het seizoen moet groeien. Ik denk dat ik zelf ook nog niet honderd procent bent. Er kan fysiek nog wel een stapje bij. Maar de seizoenen duren heel lang, dus ik maak me niet echt zorgen. We gaan zien hoe het gaat. Maar ik kijk er positief tegenaan."

De baan in Orlyonok is natuurlijk keihard. Doe jij een regendans?

Haha! Het is maar één dag, dus ik denk dat het tijdens de wedstrijd wel perfect erbij zal liggen. Het is niemand zijn favoriete baan, maar we moeten natuurlijk op iedere baan presteren."

Hoe ga je, zoals je dat zelf zegt, in het seizoen groeien?

"Ik wil sowieso een heel constant jaar hebben. Constant rond de top vijf en halverwege het seizoen constant top drie zitten en een aantal keer strijden om de beste plaatsen. Maar daar komt heel veel bij kijken. Het zal niet makkelijk zijn, maar over het algemeen kom ik altijd wel op dreef naarmate het seizoen vordert. Voor nu ga ik vooral niet gek doen en gewoon twee constante manches proberen te rijden. Dan zullen we later wel zien hoe we ervoor staan."