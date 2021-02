Coldenhoff wil grootste stappen met Yamaha zetten voor start MXGP

In tegenstelling tot veel andere teams, is het Bergeijkse fabrieksteam van Yamaha zelf niet verantwoordelijk voor de motoren. Dat gedeelte ligt nog altijd bij de Italiaan Michele Rinaldi, die voor 2020 nog de eindverantwoordelijke was van het MXGP-fabrieksteam van de fabrikant. Omdat Coldenhoff een rijder is met een specifieke rijstijl en precies weet wat hij wil met de motor, zijn de eerste maanden van 2021 cruciaal voor zijn seizoen.

Coldenhoff komt naar Yamaha met de ambitie om een extra stap te zetten, zodat hij mee kan doen in de strijd om de wereldtitel. Hij weet ook dat de Japanse fabrikant in hem die potentie ziet. Niet voor niets lokten zij hem al in een vroeg stadium in 2020 weg om samen met Jeremy Seewer een blok te vormen. Het is niet voor niets dat juist hij er zo vroeg in 2021 al zoveel energie in steekt om straks goed van start te kunnen gaan.

De 30-jarige crosser brengt veel van zijn tijd door in het zonnige Italië. Op het vasteland test hij met de motorenspecialist Rinaldi, terwijl hij in Sardinië zich onder perfecte omstandigheden kan voorbereiden op het seizoen. ”Daar kan ik fysiek trainen en ook een beetje van het weer genieten”, verklaart Coldenhoff de keuze voor het zonnige eiland in gesprek met Motorsport.com.

Voorlopig is de eerste kennismaking met de Yamaha positief. “Er zijn altijd wel wat kleine dingetjes, details die beter kunnen”, zegt Coldenhoff erover. “Tot nu toe hebben we nog maar twee dagen kunnen testen. Als ik terugkom in Italië zijn er wat dingen aangepast en gaan we weer verder met testen.”

Belangrijke maanden

In het verleden was de motor wel vaker een ding voor Coldenhoff in de MXGP. Zeker toen bij zijn vorige team, Standing Construct, halverwege 2019, wat zaken aan de motor werden veranderd. Toen liep het ineens als een trein. Zelf ziet Coldenhoff zijn eigen voorkeur niet per se als ‘een dingetje.’ “Ik kan heel goed aangeven wat ik graag wil en dat heb ik ook besproken. We hebben ook nog maar twee dagen getest. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in en ben ervan overtuigd dat het helemaal voor elkaar komt voor de seizoensstart.”

Het feit dat de motorenexpertise en workshops niet in Nederland, maar in Italië zijn, maakt deze fase van het seizoen cruciaal om een goede start te maken. “Over het algemeen hebben we best wat tijd om dingen aan te passen en te verbeteren, dus dat is wel ideaal. Ik denk dat in het algemeen wel fijn is als je een goede basis hebt vanaf het begin. Mocht het nodig zijn dan staan de mensen ook tijdens het seizoen gewoon klaar. Maar het is wel ons doel een super goede basis neer te zetten, zodat dat tijdens het seizoen niet zoveel moeten doen.”

Vroege wedstrijden

In tegenstelling tot veel andere rijders zal Coldenhoff komend weekend al zijn wedstrijddebuut maken in het internationale kampioenschap van Italië, waarvan de eerste twee wedstrijden ook op Sardinië plaatsvinden. “Het eerste plan was om maar één wedstrijd te doen. Maar ik heb besloten in overleg met het team om er twee te rijden op het eiland. Ik denk dat dat voor mij wel goed is”, legt hij uit. “Wedstrijden zijn altijd net even anders dan trainingen. Daarin merk je toch net weer even andere dingen op. Daarbij rijd ik ook gewoon graag wedstrijden. Voor mij is het ideaal en ik hoop dan ook dat ze gewoon doorgaan. Dan heb ik alvast twee wedstrijden gereden voor de Dutch Masters, wat waarschijnlijk de volgende races zullen zijn.”

Hoewel de tegenstand niet heel groot zal zijn, kijkt Coldenhoff niet per se naar het resultaat. De Brabander hoopt met het testwerk wat meer antwoorden te krijgen en de geteste onderdelen ook mee te kunnen nemen naar de wedstrijden. “Ik heb niet het idee dat er niet een vol starthek zal staan met toppers. De meeste toppers zullen nog geen wedstrijden rijden. Zelf zal ik fysiek ook nog wel een stapje erbij kunnen zetten, dus ik kijk niet naar de resultaten. We bekijken het gewoon manche voor manche en hebben ook de mogelijkheden om wat dingen uit te proberen.”