Analyse: Waarom Gajser nu wel een echte uitdager is voor Herlings

Terug naar het begin van dit jaar: dat Gajser sterk zou zijn tijdens de openingsronde in Matterley Basin, op een harde baan, lag in de lijn der verwachting. Maar dat de Sloveen het Herlings ook zo lastig kon maken in Valkenswaard, was echt nieuws. De Honda-rijder kwam nooit verder dan een derde plaats en 38 punten. Tijdens de Nederlandse GP eindigde hij echter op een gelijk aantal met Herlings en bovendien haalde hij tien punten meer dan hij ooit eerder deed op een zandbaan. En daarbij had hij ook nog eens geen perfect weekend, daar hij in de kwalificatierace uitviel en één van de slechtste startposities had tijdens de manches.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing, voor Tim Gajser, Team HRC Foto: Niek Fotografie

Zand is dus altijd de grootste vijand van Gajser en diens motor geweest, maar zowel coureur als materiaal hebben zich gedurende de afgelopen winter enorm ontwikkeld. “Tot vorig jaar had ik het heel lastig in het zand, dus daar hebben we veel op geoefend, bijna alleen maar”, gaf Gajser in maart toe op een vraag van Motorsport.com of hij een verklaring had voor zijn enorme stap. “We hebben hiervoor nooit echt getest op een zanderige baan. Nu hebben we geleerd hoe we de motor echt goed kunnen afstellen daarvoor. Dat was eigenlijk ons enige zwakke punt, dus daar wilden we stappen meemaken”, lichtte de wereldkampioen toe, die de inspanningen van Honda beloond zag worden. Dat de Honda beter veert in het zand is immers duidelijk te zien.

Herlings: “Zo’n sterke Gajser zeker niet verwacht”

Ook Herlings was verrast met de stappen die Gasjer maakte. “Dat hij er hier [in Valkenswaard] zo dichtbij zou zitten hadden we echt niet verwacht”, gaf Herlings toe tegenover Motorsport.com na de GP van Nederland. “We hebben nog weinig referenties dit seizoen, dus voor de rest van het jaar is het nog moeilijk te zeggen. Maar ze hebben zeker een enorme stap gemaakt in de winter.”

Of Gajser in potentie een lastigere tegenstander zal worden dan merkgenoot Cairoli, durft Herlings nog niet te zeggen. Hoewel het duo in Valkenswaard mijlenver voor de rest van het veld reed, waagt Herlings zich nog niet een aan een dergelijke uitspraak. “2018 was tot nu toe het zwaarst en heb ik alles toen moeten geven om Tony te verslaan”, vertelde Herlings over zijn kampioenschapsjaar. “Op basis van deze eerste wedstrijden is het moeilijk te zeggen. Maar je wint geen drie kampioenschappen op geluk. Tim is gewoon een topatleet en een topcoureur. Hij zal zeker een van de besten zijn zoals het er nu naar uitziet, zonder andere rijders tekort te doen.”

Gajser toont nu pas ware snelheid

Het feit dat Honda, zoals Gajser toegaf, zich nooit heeft toegelegd op zandbanen, is zeer opmerkelijk te noemen. Maar het feit dat het lek nu boven is en de snelheid die Gajser toont geeft misschien ook aan dat er een hele grote massa verborgen potentie is geweest die de Sloveen nu eindelijk kan uitdiepen. Het is hard nodig. Na de coronacrisis is er een alternatief wedstrijdprogramma samengesteld met, jawel, veel zandbanen.

Het restant van het seizoen moet uitwijzen of Gajser daadwerkelijk de uitdager in het kampioenschap is die het Herlings echt moeilijk kan maken. Nog altijd zagen we de, bijna gebruikelijke, foutjes en valpartijen. Ondanks dat de Sloveen nagenoeg altijd opstaat, breken die foutjes Gajser aan het einde van het seizoen vaak op. Zo was Glenn Coldenhoff eind vorig seizoen, toen Gajser wereldkampioen werd, vele malen sterker. De tijd zal moeten leren of Gajser daadwerkelijk in staat is om het The Bullet een seizoen lang moeilijk te maken.