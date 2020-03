Coronavirus: Wanneer keert de autosport terug in 2020?

De voorbije weken waren de Formule 1 en de MotoGP de eerste kampioenschappen die wedstrijden moesten schrappen. Het coronavirus, dat uitbrak in China, zorgde voor het afgelasten van de Chinese Grand Prix in Shanghai. Italië was het volgende land dat werd getroffen. Door strenge inreisbeperkingen kon ook de MotoGP Grand Prix van Qatar niet doorgaan omdat een aanzienlijk deel van de paddock in Italië is gevestigd.

Dat bleken nog maar de eerste dominostenen die vielen. Terwijl het virus zich op hoog tempo verspreidt, werden zowat alle grote sportwedstrijden geschrapt of uitgesteld. In autosportland is de situatie dat er de komende twee maanden geen Formule 1 Grands Prix kunnen doorgaan. Ook de Formule E heeft het huidige seizoen met twee maanden opgeschort. De IndyCar heeft de komende vier wedstrijden afgelast in de hoop dat het kroonjuweel op de kalender, de Indy 500 eind mei, wel kan doorgaan. Het FIA WEC kondigde maandag aan dat het na de 1000 Mijl van Sebring op de 6 uur van Spa zal uitstellen.

Wanneer begint het Formule 1-seizoen 2020?

Wanneer zullen we eindelijk Formule 1-wagens aan het werk zien? En op welk circuit? Het antwoord op die vraag is momenteel onmogelijk te beantwoorden. De Formule 1 houdt rekening met een scenario waarin er tot eind mei niet wordt gereden. Zoals het er momenteel naar uitziet wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan begin juni de eerste wedstrijd van het seizoen.

Het sleutelwoord is echter momenteel. Het coronavirus verspreid zich steeds verder in Europa en daarbuiten, zodat verschillende landen tegen een lockdown zoals die van Italië aankijken. Volgens virologen staan we nog maar aan het begin van de groeicurve van het virus en kan het maanden duren vooraleer de situatie goed en wel onder controle is. Dat hangt mede af van de stappen die de overheden ondernemen en de verantwoordelijkheidszin van de inwoners in getroffen gebieden.

Wat zeker is, is dat de eerste zeven races zeker niet doorgaan op hun geplande datum: Australië, Bahrein, Vietnam en China moeten een nieuwe datum proberen te zoeken. Op donderdag 19 maart kwam de bevestiging dat ook de terugkerende Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort officieel is uitgesteld, net zoals de races in Barcelona en Monaco.

Deze races werden al officieel uitgesteld:

Grand Prix van Australië - Albert Park - 15 maart

Grand Prix van Bahrein - Sakhir - 22 maart

Grand Prix van Vietnam - Hanoi - 5 april

Grand Prix van China - Shanghai - 19 april

Grand Prix van Nederland - Zandvoort - 3 mei

Grand Prix van Spanje - Barcelona - 10 mei

Grand Prix van Monaco - Monaco - 24 mei

In het geval van Bahrein, Nederland, Spanje en Monaco zijn dus ook de races van de Formule 2 en Formule 3 uitgesteld.

Wanneer begint het MotoGP-seizoen 2020?

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP-promoter Dorna Sports en de FIM hebben zich van alle organisatoren wellicht het proactiefst getoond in deze hele crisis. Ze hakten snel de knoop door dat er de komende tijd niet gereden zou worden en waren ook transparant in hun communicatie naar de buitenwereld toe. De reisbeperkingen voor Italianen, die een groot deel van de paddock uitmaken, zorgden ervoor dat Dorna geen andere keuze had dan de openingsrace in Qatar uit te stellen. Ook de volgende manches in Thailand, Amerika en Argentinië werden uitgesteld.

De MotoGP heeft al nieuwe data gevonden voor die drie wedstrijden, maar de race in Qatar kan niet worden verzet door werkzaamheden aan het circuit in Losail. Het seizoenseinde wordt zo volgepropt met acht races op tien weken tijd.

In theorie start het seizoen nu op 3 mei in het Zuid-Spaanse Jerez, al zijn verschillende regio's in Spanje inmiddels in quarantaine geplaatst. Spanje is na China en Italië het land met de meeste bevestigde gevallen van coronavirus en dus is het twijfelachtig of er effectief in Jerez gereden zal kunnen worden.

Dorna heeft al aangekondigd dat het de overige negentien races hoopt af te werken, zelfs als dat betekent dat het seizoen doorloopt tot januari 2021. Het inkorten van raceweekends tot twee dagen, om de opeenvolging van races draaglijk te maken voor de teams, behoort tot de mogelijkheden.

Aangepaste MotoGP-kalender 2020:

Datum Grand Prix Locatie 8 maart Qatar - Moto2 en Moto3 Losail 3 mei Spanje Jerez 17 mei Frankrijk Le Mans 31 mei Italië Mugello 7 juni Catalonië Barcelona 21 juni Duitsland Sachsenring 28 juni Nederland Assen 12 juli Finland KymiRing 9 augustus Tsjechië Brno 16 augustus Oostenrijk Red Bull Ring 30 augustus Groot-Brittannië Silverstone 13 september San Marino Misano 27 september Aragon Motorland Aragon 4 oktober Thailand Buriram 18 oktober Japan Motegi 25 oktober Australië Phillip Island 1 november Maleisië Sepang 15 november Amerika COTA 22 november Argentinië Termas de Rio Hondo 29 november Valencia Ricardo Tormo

Wanneer gaat het World Superbike-seizoen verder?

Chaz Davies, ARUBA.IT Racing Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het WK Superbikes was een van de weinige kampioenschappen dat al een eerste raceweekend kon afwerken op het Australische Phillip Island. Michael van der Mark en co zouden een week na de collega's van de MotoGP echter naar Qatar trekken voor hun tweede race, wat logischerwijs niet meer mogelijk was. Ook dat kampioenschap ligt na één weekend dus stil.

In theorie herstart het kampioenschap van 17 tot 19 april op Assen, maar die kans lijkt bijzonder klein. Ook de manches van Imola, Aragon en zelfs Misano zijn gezien de situatie in Italië en Spanje hoogst twijfelachtig.

Aangepaste WSBK-kalender 2020:

Datum Circuit 28 februari - 1 maart Phillip Island 13-15 maart Losail - uitgesteld zonder datum 17-19 april Assen 8-10 mei Imola 22-24 mei Aragon 12-14 juni Misano 3-5 juli Donington Park 31 juli - 2 augustus Oschersleben 4-6 september Portimao 18-20 september Catalunya 2-4 oktober Magny-Cours 9-11 oktober El Villicum 23-25 oktober Jerez

Wanneer gaat het Formule E-seizoen verder?

Foto: Dom Romney / Motorsport Images

De Sanya E-Prix in China was de eerste die sneuvelde bij het begin van de COVID-19 uitbraak, gevolgd door de Rome E-Prix. De Formule E kondigde daarna aan het het seizoen 2019-2020 voor twee maanden opgeschort zou worden. Dat betekend dat ook de races in Parijs, Seoul en Jakarta uitgesteld worden. In principe gaat het FE-seizoen in juni verder in Berlijn.

Uitgestelde races:

Sanya E-Prix - China - 21 maart

Rome E-Prix - Italië - 4 april

Parijs E-Prix - Frankrijk - 18 april

Seoul E-Prix - Zuid-Korea - 3 mei

Jakarta E-Prix - Indonesië - 6 juni

Wanneer gaat het FIA World Endurance Championship-seizoen verder?

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Foto: JEP / Motorsport Images

Het FIA WEC houdt net zoals de Formule E geen seizoen aan per kalenderjaar. Dat houdt in dat het seizoen al in de laatste fase zit. De aankomende races in Sebring en op Spa-Francorchamps zijn geschrapt, terwijl ook de 24 uur van Le Mans naar september is verplaatst. Voor Spa wordt een nieuwe datum gezocht.

Wanneer gaat het World Rally Championship verder?

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Foto: Toyota Racing

Het World Rally Championship is drie manches verder, al moest de Rally van Mexico met een dag worden ingekort zodat alle deelnemers tijdig een vlucht naar huis konden vinden. Dat de wedstrijd überhaupt doorging kon niet overal op evenveel begrip rekenen. Winnaar Sébastien Ogier stelde dat de rally eigenlijk niet had mogelijk plaatsvinden en zat dus met gemengde gevoelens na zijn overwinning.

De Rally van Argentinië, die van 21 tot 24 mei op de kalender stond, wordt uitgesteld. In theorie gaat het wereldkampioenschap rally eind mei verder in Portugal.

Wanneer begint het IndyCar-seizoen 2020?

Jack Harvey, Meyer Shank Racing Honda Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Ook de IndyCar werd hard getroffen. De paddock was helemaal klaar in St Petersburg, Florida, om aan het seizoen te beginnen. De seizoenouverture zou in eerste instantie afgewerkt worden achter gesloten deuren, wat ook voor een stratencircuit geen sinecure was. Uiteindelijk werd besloten om de wedstrijd af te gelasten. De eerste vier races gaan niet door. De IndyCar wil zich nu concentreren op de Indy 500, het kroonjuweel van de sport. Die valt in hetzelfde weekend als de Grand Prix van Monaco, eind mei. Nederlandse rookie Rinus van Kalmthout zal dus nog even moeten wachten om zijn IndyCar-debuut te mogen maken.

Afgelaste races:

St. Petersburg, Florida - 15 maart

Barber Motorsport Park, Birmingham, Alabama - 5 april

Long Beach, California - 19 april

Circuit of the Americas, Austin, Texas - 26 april

Wat is de impact van het coronavirus op andere races?

Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM Foto: Alexander Trienitz

De DTM heeft nog geen races moeten schrappen, maar liet wel de pre-season test op Hockenheim voor wat het was. In principe blijft het Belgische circuit van Zolder eind april dus de seizoensopener organiseren, onder heel wat voorbehoud.

De eerste ronde van de World Touring Car Cup is alvast afgelast. Het weekend op de Hungaroring van 24-26 april werd door de Hongaarse regering onmogelijk gemaakt door een verbod op bijeenkomsten met meer dan 500 mensen.

In het IMSA WeatherTech SportsCar Championship is de 12 uur van Sebring, die normaal gezien dit weekend zou plaatsvinden, nu de seizoensfinale in november. De manche van Mid-Ohio in mei is momenteel de eerste ontmoeting van het seizoen.

De European Le Mans Series heeft de eerste twee rondes in Barcelona en Monza laten vallen. De GT World Challenge Europe (de voormalige Blancpain GT Series) zag zich ook genoodzaakt om de openingsrace in Monza te schrappen.