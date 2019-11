Macau GP: Hughes pakt voorlopige pole met recordronde

Hughes stopte de klok na 2.06.793 en heeft daarmee de voorlopige pole in handen. De verwachting is echter dat het op vrijdag tijdens de tweede kwalificatie nog harder zal gaan, als er meer rubber op het unieke stratencircuit ligt. Bovendien zorgt de nieuwe FIA Formule 3-bolide waarmee gereden wordt voor hogere snelheden. Al in de eerste training doken liefst zes coureurs onder de poletijd van 2018.

Achter Hughes zette David Beckman de tweede tijd op de klokken, gevolgd door Red Bull Junior Juri Vips. Marcus Armstrong noteerde in de ochtend de snelste tijd in de training maar moest nu genoegen nemen met de vierde stek. In zijn vliegende ronden werd hij tweemaal gehinderd door gele of rode vlaggen. Datzelfde gold voor zijn Prema-teamgenoot en FIA F3-kampioen Robert Shwartzman, die daardoor nu slechts negende staat. Logan Sargeant completeerde de top-5, voor tweevoudig Macau-winnaar Dan Ticktum en Ferrari-protegé Callum Ilott. Richard Verschoor noteerde de veertiende tijd.

Red Bull- en Honda-junior Yuki Tsunoda moest lange tijd vanaf de zijlijn toekijken na een crash in de training. Toen hij eindelijk de baan op kon, crashte hij wederom. Daardoor werd de sessie vroegtijdig afgevlagd. Eerder zorgden Enaam Ahmed met een spin voor een rode vlag. Max Fewtrell crashte in Lisboa waardoor de sessie eveneens werd stilgelegd. Olli Caldwell moest zijn wagen parkeren met een technisch probleem en dat resulteerde wederom in een neutralisatie.

Uitslag Q1:

POS DRIVER TEAM TIME GAP 1 Jake Hughes HWA Racelab 2m06.793s - 2 David Beckmann Trident Motorsport 2m06.844s 0.051s 3 Juri Vips Hitech Grand Prix 2m06.943s 0.150s 4 Marcus Armstrong SJM Theodore Racing by Prema 2m07.285s 0.492s 5 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 2m07.412s 0.619s 6 Dan Ticktum Carlin Buzz Racing 2m07.600s 0.807s 7 Callum Ilott Sauber Junior Team by Charouz 2m07.781s 0.988s 8 Frederik Vesti SJM Theodore Racing by Prema 2m07.903s 1.110s 9 Robert Shwartzman SJM Theodore Racing by Prema 2m08.083s 1.290s 10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 2m08.250s 1.457s 11 Leonardo Pulcini Campos Racing 2m08.287s 1.494s 12 Alessio Lorandi Trident Motorsport 2m08.357s 1.564s 13 Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 2m08.487s 1.694s 14 Richard Verschoor MP Motorsport 2m08.578s 1.785s 15 Arjun Maini Jenzer Motorsport 2m08.644s 1.851s 16 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 2m09.052s 2.259s 17 Enaam Ahmed Campos Racing 2m09.211s 2.418s 18 Liam Lawson MP Motorsport 2m09.296s 2.503s 19 Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 2m09.490s 2.697s 20 Keyvan Andres HWA Racelab 2m09.660s 2.867s 21 Charles Leong Jenzer Motorsport 2m09.918s 3.125s 22 David Schumacher Sauber Junior Team by Charouz 2m10.381s 3.588s 23 Sophia Florsch HWA Racelab 2m10.889s 4.096s 24 Enzo Fittipaldi Sauber Junior Team by Charouz 2m10.894s 4.101s 25 Andreas Estner Jenzer Motorsport 2m11.006s 4.213s 26 Lukas Dunner MP Motorsport 2m11.129s 4.336s 27 Olli Caldwell Trident Motorsport 2m12.105s 5.312s 28 Alessio Deledda Campos Racing 2m12.991s 6.198s - Max Fewtrell Hitech Grand Prix 2m16.536s 9.743s - Yuki Tsunoda Hitech Grand Prix - -

