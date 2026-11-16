Formule 1 GP van Las Vegas

Waar draait het nog om in F1 2026?

Beide wereldtitels zijn dit seizoen al vergeven, maar dat betekent niet dat de laatste triple-header van 2026 betekenisloos zal zijn. Dit is alles waar je op moet letten tijdens de grands prix van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 09:35

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Een strijd met vijf coureurs om P2 in het coureurskampioenschap

Kimi Antonelli stormde naar zijn eerste wereldtitel en werd daarmee de jongste wereldkampioen in de Formule 1, maar achter hem ligt alles nog open – en is het spannender dan ooit.

Als de coureur met de meeste punten over de laatste acht rondes is Max Verstappen opgeklommen naar de tweede plaats in het kampioenschap, maar dat betekent niet dat hij dit jaar comfortabel vicekampioen wordt. George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris staan binnen 33 punten van de Red Bull-coureur, met nog maximaal 75 punten te verdienen.

Wie tweede of derde wordt, krijgt vervolgens het voorrecht om als podiumfinisher aanwezig te zijn bij het eindejaarsgala van de FIA – een vooruitzicht dat voor sommige coureurs doorgaans prettig is en voor anderen afschrikwekkend.

Teambaas Toto Wolff zei dat de prioriteit van Mercedes nu misschien ligt bij het veiligstellen van een 1-2 in het coureurskampioenschap, wat de klap van een ontmoedigende campagne voor George Russell mogelijk wat verzacht, maar niet iedereen hecht er evenveel waarde aan.

“Ik ga niet zeggen dat het niets betekent, maar het is niet iets waar ik me op richt”, zei Lewis Hamilton over het vooruitzicht om als tweede te eindigen. “Ik denk dat het winnen van het kampioenschap het enige is waar het ons allemaal echt om gaat. Ik bedoel, misschien geven sommige mensen wel om de andere posities, maar voor mij ligt mijn volledige focus erop dat we de tweede plaats in het constructeurskampioenschap veiligstellen.”

Voor Verstappen maakt het zeker niet uit. “Voor mij persoonlijk maakt het me niet uit of ik tweede, derde of vierde word”, zei de Nederlander eerder in Singapore over zijn kansen in het kampioenschap. “Het doet gewoon niets. Maar ik wil gewoon plezier hebben tot het einde, weet je, proberen om dagsucces te halen.” Acht opeenvolgende podiumplaatsen, waaronder drie zeges in de laatste vijf rondes, lijken zijn punt te onderstrepen.

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Nog drie kansen voor Oscar Piastri en Isack Hadjar om te winnen

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri en Isack Hadjar hebben twee dingen gemeen: zij zijn de enige coureurs van topteams die overtuigend zijn afgetroefd door hun teamgenoten en de enigen die tot dusver in 2026 nog geen Grand Prix hebben gewonnen.

Beiden hebben elk een paar podiumplaatsen behaald zonder ooit een echte kans op de overwinning te hebben gehad. Het helpt niet dat ze zich nooit voor de eerste startrij hebben gekwalificeerd.

Dat is niet heel verrassend voor Hadjar, die aan zijn tweede seizoen bezig is en gekoppeld is aan de formidabele Verstappen, maar bij Piastri is het iets raadselachtiger; de titelkandidaat van 2025 heeft moeite gehad om zijn rijstijl aan te passen aan de nieuwe F1-machines, vooral als het gaat om het vinden van de limiet.

“Het is absoluut iets waar ik veel aan heb gewerkt. Er zijn tekenen van vooruitgang geweest, maar het duurt gewoon langer dan ik had gehoopt”, gaf hij eerder in Mexico toe.

Hadjar zit in een heel andere situatie. “Dit jaar voelt het om de een of andere reden alsof ik niet veel heb gereden”, zei hij in Brazilië, nadat hij drie races had gemist door een polsblessure die hij in augustus opliep. “Weet je, Saudi-Arabië en Bahrein zijn afgelast, en daarna had ik tijdens de zomerstop een pauze van twee maanden, en nu voelt het alsof ik nog heel veel over heb. Ik vind het een beetje jammer dat we al aan het einde zitten, want ik heb het gevoel dat ik dit jaar nog een heel eind kan gaan.”

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Om eerlijk te zijn had Hadjar in de voorgaande rondes ook zijn deel van de pech. “Dat maakt het voor mij op dit moment frustrerender”, voegde hij toe. “De laatste paar races kon ik niet eens in de top-vijf eindigen, behalve in Maleisië – er gebeurde altijd wel iets op zondag.

“Maar het gaat klikken. Het is gewoon een kwestie van tijd, en wat mij betreft denk ik dat de snelheid behoorlijk is geweest, dus ik wil gewoon blijven pushen, en met de omstandigheden kan er van alles gebeuren. Dus gewoon heel, heel scherp blijven.” Hij werd beloond met een podiumplaats in Brazilië; doet hij het de volgende keer nog beter?

Red Bull versus McLaren om P3 in het constructeurskampioenschap

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De belangrijkste strijd in het constructeurskampioenschap wordt die tussen Red Bull en McLaren om de derde plaats. Nummer twee Ferrari is weliswaar mathematisch niet buiten bereik, maar heeft een voorsprong van 95 punten op Red Bull, met nog 129 punten te verdienen. Voor zo’n plotwending zouden drie debacles van de Scuderia nodig zijn en constante podiumplaatsen van Hadjar.

Met Red Bull op 415 punten en McLaren op 398 ligt echter alles nog open. Red Bull rukte de afgelopen paar maanden op naar de kop van het veld – het verzamelde van Azerbeidzjan tot Mexico 152 punten, terwijl McLaren bleef steken op 59 – maar de nieuwste upgrade van de MCL40 hielp Norris aan de overwinning in de Grand Prix van Brazilië.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies omschreef McLaren in de race op Interlagos als “een beetje sneller”, al waren de natte omstandigheden niet helemaal representatief voor wat ze waarschijnlijk in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi zullen zijn – maar in Nevada worden verdere updates verwacht.

“Het is dankzij deze [nieuwste] upgrades dat we nu in staat zijn om voor de overwinning te vechten, zeker in combinatie met de omstandigheden”, zei McLaren-teambaas Andrea Stella. “En deze upgrades worden allereerst aangevuld met nog wat onderdelen die in Vegas komen. En ze vormen de basis voor wat de auto van volgend jaar wordt.

“Het is dus bemoedigend voor de koers van McLaren dat we onze ontwikkeling lijken te kunnen omzetten in prestaties op de baan.”

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Haas versus Audi om de zevende plaats

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Met Racing Bulls en Alpine stevig op de vijfde en zesde plaats in de stand, gaat onze aandacht nu naar Haas en Audi – een verhaal van twee seizoenen.

Het nieuwe tijdperk van de F1 begon indrukwekkend voor het Amerikaanse team, met Oliver Bearman als zevende in Australië en vijfde in China. De 17 punten die in deze twee weekenden werden verzameld, vormen meer dan de helft van het huidige totaal van 31 van Haas, terwijl het team gedurende de campagne terrein verloor door consistentieproblemen met de VF-26.

Dat doet op intrigerende wijze denken aan het eerste seizoen van het team, precies 10 jaar geleden, toen Romain Grosjean in de eerste twee evenementen 18 punten scoorde voordat het uiteindelijke totaal van het team bleef steken op 29.

Intussen begon de eerste F1-campagne van Audi na de volledige overname van het Sauber-team met bescheiden vorm, waarbij de eerste powerunit het enigszins moeilijk had ten opzichte van de meeste motoren van rivalen. Maar de R26 is in handen van Gabriel Bortoleto en Nico Hulkenberg een constante puntenscorer geworden – en zo heeft het een achterstand van 19 punten op Haas goedgemaakt, waardoor het nu nog maar drie punten achter staat.

Het momentum ligt dus duidelijk bij Audi, dat Haas tot nu toe in 18 van de 20 Grands Prix daadwerkelijk heeft verslagen in de kwalificatie – zeker nu de tweede Haas-auto wordt bestuurd door Rafael Camara, die de vorige keer in Brazilië zijn debuut maakte. Ondanks de pure snelheid van de rookie kan zijn gebrek aan ervaring kostbaar blijken in zo’n spannend gevecht.

“Ik wil de verwachtingen hier echt temperen”, zei Haas-teambaas Ayao Komatsu in Brazilië. “En dat betekent dan dat ik geen druk op Rafa leg, toch?

“Natuurlijk zitten wij als Haas F1 Team in een spannende kampioenschapsstrijd met Audi. Maar nogmaals, dat is niet zijn probleem, als je het zo wilt zeggen – dat ligt bij ons. Onze taak is om echt gewoon een omgeving te creëren waarin die extra druk er niet is.”

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Kan Aston Martin voor een verrassing zorgen?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Het jaar 2026 van Aston Martin is ronduit een ramp geweest, vooral door het gebrek aan vermogen, betrouwbaarheid en rijdbaarheid van de Honda-powerunit – iets wat bij veel gelegenheden pijnlijk duidelijk is geweest.

‘Pijnlijk duidelijk’ is mogelijk ook een accurate omschrijving van het gebrek aan plezier bij een aangeslagen Lance Stroll, aangezien hij in de meeste races uitvalt en zijn antwoorden aan de media – die om te beginnen al nooit zo breedsprakig waren – bijna eenlettergrepig zijn geworden.

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Fernando Alonso is niet veel gelukkiger geweest, maar het strekt hem tot eer dat hij impact heeft gemaakt telkens wanneer dat ook maar enigszins mogelijk was. Aston heeft nu zeven punten achter zijn naam, dankzij de hoofdrol van de tweevoudig wereldkampioen op weg naar de achtste plaats in Maleisië.

Het is onwaarschijnlijk dat Alonso kan schitteren in Las Vegas – het tekort van de Honda-aandrijflijn kan te groot zijn met dat bijna 2 kilometer lange volgasgedeelte over de Strip – maar een bochtig circuit als Losail kan een behoorlijke kans zijn om een resultaat voor Aston veilig te stellen.

Toevallig staat het team in het constructeurskampioenschap slechts vijf punten achter het als negende geklasseerde Williams – dat in de laatste 14 Grands Prix slechts één punt heeft gescoord. Het enige wat Aston nodig zou hebben, is dat Alonso één zevende plaats pakt, ervan uitgaande dat de rivaal tot het einde van het seizoen niet meer dan één punt scoort.

“We verschijnen bij elk evenement met de motivatie, gedrevenheid en passie die we eerder in het seizoen hadden om elk mogelijk punt te scoren”, vertelde Williams-teambaas James Vowles in Brazilië aan Sky Sports F1. “Wat ik meer bedoel, is dat het nu gewoon een veel moeilijkere taak is, maar dat betekent niet dat het team niet gemotiveerd is.

“Sterker nog, het zou me verbazen als je om je heen zou kijken en niet zou zien dat mensen eigenlijk verrassend goedgemutst zijn. Ze zien wat er in de toekomst aankomt, maar ons doel tot het einde van het seizoen blijft om ervoor te zorgen dat ons laatste gescoorde punt niet een paar races geleden was.” Het wordt een zware opgave.

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- Het Motorsport.com-team

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