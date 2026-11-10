Formule 1 GP van Brazilië
Honda zoekt verklaring voor 13e uitvalbeurt van Lance Stroll dit seizoen
De Aston Martin-coureur werd opnieuw getroffen door een batterijprobleem
Benjamin Vinel Filip Cleeren
Gepubliceerd: 10 nov 2026, 10:43
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Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Honda zegt dat het de hoofdoorzaak moet vinden van de meerdere batterijproblemen van Lance Stroll, nadat de Aston Martin Formule 1-coureur in de Grand Prix van Brazilië opnieuw uitviel.
De race van Stroll in São Paulo eindigde na 30 ronden, toen hij 18e lag, op 28 seconden van zijn als 12e geklasseerde teamgenoot Fernando Alonso. Het betekende zijn 13e uitvalbeurt in het seizoen 2026 – de race in Melbourne niet meegerekend, waar hij niet genoeg ronden aflegde om geklasseerd te worden, maar op zichzelf niet uitviel.
De Canadees was nog laconieker dan normaal tijdens zijn wel heel korte optreden in de mediapen na de race op Interlagos. “Batterijprobleem”, zei hij over zijn uitvalbeurt, voordat hem werd gevraagd hoe de AMR26 tot dat moment had aangevoeld. “Het was oké”, antwoordde hij kortaf. Dat was alles.
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Gelukkig was Honda's trackside general manager en chief engineer Shintaro Orihara wat spraakzamer tijdens zijn mediasessie, waarin hij meer details gaf over de situatie.
“Gisteren hadden we een batterijprobleem met Lance' auto, en vandaag hadden we opnieuw een batterijprobleem met Lance' auto. Op dit moment weten we wat er is gebeurd, maar we weten niet wat de hoofdoorzaak is”, zei Orihara. “Dus we gaan de data bekijken en we gaan ook de batterij controleren, en het kan een paar weken duren om de hoofdoorzaak te vinden.
“Maar op basis van de data moeten we een tegenmaatregel voor volgend jaar vinden en we moeten ook de daadwerkelijke hoofdoorzaak van deze fout voor volgend jaar vinden, anders blijven we hetzelfde probleem houden. Het is dus behoorlijk belangrijk voor ons om te begrijpen wat de hoofdoorzaak is.”
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Die kuren doen denken aan – maar staan waarschijnlijk los van – de manier waarop motortrillingen eerder dit seizoen herhaaldelijk batterijen beschadigden, in die mate dat de AMR26 aanvankelijk geen volledige raceafstand zonder onderbrekingen kon afleggen.
“Halverwege het seizoen was onze betrouwbaarheid beter, en in de laatste twee of drie races hadden we meerdere problemen, sommige problemen die geen verband hielden met kilometrage of gewoon pushen, maar recent vooral een batterijprobleem; op dit moment is het moeilijk te zeggen of het verband houdt met kilometrage of werkingspunt, dus eerst moeten we begrijpen wat de hoofdoorzaak is”, zei Orihara.
Ondertussen verhulde de regen op Interlagos de zwakke punten van de Honda-aangedreven Aston Martin, waarbij Alonso de auto in alle drie de kwalificatiesegmenten naar de top 10 reed. De tweevoudig F1-wereldkampioen viel echter in ronde één uit de punten en finishte als 12e, op 20 seconden van de als 10e geklasseerde Nico Hulkenberg.
“Natte omstandigheden verbergen onze zwakte qua motorprestaties en ook enige korte inzet van elektrisch vermogen, maar de rijdbaarheid wordt behoorlijk belangrijk in natte omstandigheden”, legde Orihara uit.
“Toch moeten we de rijdbaarheid verbeteren die we in deze race en ook in de kwalificatie hebben vastgesteld; op sommige vlakken zien we positieve dingen, maar toch hebben we de lus gevonden die voor de volgende race en ook voor volgend jaar verbeterd moet worden.”
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