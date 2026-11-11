Formule 1 GP van Brazilië

Verstappen verklaart waarom hij uitblinkt in de regen in Brazilië

Interlagos behoort tot Verstappens beste circuits – vooral wanneer de hemelsluizen opengaan

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 12:42

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen is ingegaan op wat hem zoveel racecraft geeft wanneer het regent in São Paulo, na opnieuw een opmerkelijke rit in de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1.

Van de circuits die sinds het begin van zijn carrière op de kalender staan, heeft Verstappen op Interlagos – en Austin – zijn hoogste percentage podiumfinishes, met acht top-drieklasseringen in 11 races.

Drie daarvan waren hoofdrollen in de regen op Autódromo José Carlos Pace. In 2016 vond Verstappen, destijds een 18-jarige tweedejaars, al in bocht 1 een weg langs de Ferrari van Kimi Raikkonen, toen na zeven ronden achter de safety car eindelijk met de groene vlag werd gezwaaid; daarna zette hij in Curva do Sol een schitterende inhaalactie buitenom in op de uiteindelijke kampioen Nico Rosberg.

Max Verstappen's memorable move on Nico Rosberg

Photo by: Adam Pretty / Getty Images

In 2024, gestart vanaf de 15e plek, won de Red Bull-coureur vier posities in de eerste ronde, sneed hij door het veld en stormde hij naar de overwinning, 19 seconden voor Esteban Ocon.

Afgelopen weekend ten slotte stond Verstappen op de achterste startrij, op de 21e plek, maar hij vocht zich binnen vijf ronden op naar de zevende plaats; uiteindelijk finishte hij als tweede, 15 seconden achter racewinnaar Lando Norris – en hij denkt eigenlijk dat hij het nog beter had kunnen doen.

“Na de ronden naar de grid voelde ik me behoorlijk zelfverzekerd”, legde de viervoudig wereldkampioen uit. “Ik ging naar buiten en dacht: ‘O, weinig grip’. Maar toen had ik daadwerkelijk wat auto’s om me heen en dacht ik: ‘Nee, volgens mij hebben we eigenlijk heel veel grip.’

“Binnen twee ronden vloog ik gewoon langs auto’s, bijna in elke bocht. We hadden veel meer grip, denk ik, dan de meesten in het middenveld. Ik weet niet in welke ronde ik in de top-tien lag, maar het gebeurde allemaal heel snel.

“Ik wist dat de balans die we hadden er was, en dat bleek ook in de eerste paar ronden. Helaas verdween dat daarna volledig na de eerste stint, maar gelukkig werkte de auto in ieder geval in de eerste stint en daardoor kon ik in deze positie komen.

“We moeten begrijpen waarom of wat er misging met de auto zodra we naar de slicks gingen, want zelfs toen ik aan het einde terugging naar de intermediates, was de auto een wereld van verschil vergeleken met mijn eerste stint. Dat laat zien dat er iets mis is.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Op de vraag hoe hij kansen weet te vinden ten opzichte van andere coureurs op een natte baan, wijst Verstappen er dus op dat de baan van Interlagos het makkelijker maakt, met de hoogteverschillen en verschillende bruikbare racelijnen – wat in droge omstandigheden ook zo is, maar door de regen wordt uitvergroot.

“Ik voelde me comfortabel in de auto, zelfverzekerd, en probeerde gewoon op verschillende plekken de grip te vinden”, legde hij uit. “Dan rijdt er een auto voor me, dus probeer ik die in te halen.

“Op dit circuit kun je natuurlijk ook verschillende lijnen rijden, en dat vind ik geweldig omdat het het racen echt helpt. Het is een goed circuit in het droge en in het natte, en dat zorgt echt voor meer inhaalmogelijkheden.

“Je moet je goed voelen in de auto. Je moet je comfortabel voelen om waarschijnlijk net iets meer risico te kunnen nemen, en dat heeft hier voor mij behoorlijk goed gewerkt.”

Verstappen is nu in de laatste drie Grands Prix van Brazilië vanaf de 15e plek of lager gestart; hoewel dat hem op weg naar drie podiumplaatsen, inclusief de eerdergenoemde zege, maar liefst 23 inhaalacties opleverde, zou de Nederlander in 2027 een wat rechtlijnigere race waarderen.

“Misschien zou ik volgend jaar graag iets verder naar voren starten in plaats van achteraan of vanuit de pitstraat, maar dat zien we volgend jaar wel”, zei Verstappen, die nu de tweede plaats in het coureurskampioenschap van 2026 heeft gepakt.

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