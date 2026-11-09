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Formule 1 GP van Brazilië

Waarom Oscar Piastri heeft gebroken met Mark Webber en wat dat zegt over zijn F1-toekomst

De aankondiging dat de samenwerking tussen het duo is beëindigd, werd begin dit jaar al ingeleid door de melding van Oscar Piastri dat Mark Webbers rol meer ‘achter de schermen’ zou worden. Het bleek een teken aan de wand.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 16:15

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De maandag na de Formule 1 Grand Prix van Sao Paulo hebben Oscar Piastri en Mark Webber in een gezamenlijk statement naar buiten gebracht dat laatstgenoemde en Ann Neal niet langer het management van de 25-jarige McLaren-coureur verzorgen. De timing ervan komt wellicht als een verrassing – nu en niet aan het einde van het seizoen – maar het nieuws an sich kondigde zich al enige tijd aan.

De meest duidelijke hint gaf Piastri tijdens de wintertest in Bahrein. Waar ondergetekende vooral geïnteresseerd was in zijn mening over de 2026-auto’s – wat meteen een veelzeggende glimlach om Piastri’s mond opleverde – bracht een Australische collega de veranderde rol van Webber ter sprake.

“Er was niet iets specifieks, we hebben gewoon besloten om de zaken er iets anders uit te laten zien”, zei Piastri die opvallende koude februari-avond in de paddock van Bahrain. “Mark is nog steeds nauw betrokken en ik heb de afgelopen weken veel contact met hem gehad. Hij zal alleen niet meer zo vaak op het circuit aanwezig zijn. Dat is eigenlijk alles. Er was niets specifieks dat dit in gang heeft gezet.”

Alhoewel dat laatste in essentie waar is, is duidelijk dat het seizoen 2025 op meerdere vlakken intens is geweest – ook zeker achter de schermen. Dat hing logischerwijs nauw samen met de ‘papaya rules’ waarmee McLaren probeerde beide coureurs zo eerlijk mogelijk te behandelen, maar waarmee het team het zichzelf op bepaalde momenten ook vreselijk lastig heeft gemaakt.

Het is een publiek geheim dat Webber het niet altijd even te spreken was over hoe McLaren bepaalde kwesties op de baan heeft aangepakt, net zoals de verklaring voor Piastri’s vormdip in het laatste kwartaal die hem uiteindelijk de wereldtitel heeft gekost. Daarbij is het cruciaal om te benadrukken dat het ook de rol van een manager is om voor de belangen van een eigen coureur op te komen, waarbij Webber logischerwijs de ervaring van zijn eigen Red Bull-jaren in gedachten had en wilde voorkomen dat Piastri ooit het stempel van tweede coureur opgeplakt zou krijgen.

In een recent interview met onze zusterpublicatie Autosport liet voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner weten dat ook als kenmerkend voor Webbers mentaliteit te zien, een wereldbeeld dat hij volgens Horner meenam de cockpit in:

“Ik denk dat de moeilijkheid met Mark waarschijnlijk was dat hij zichzelf, weet je, motiveerde door tegenslag. Hij reed altijd beter wanneer hij het gevoel had dat de hele wereld tegen hem was. Hij zag het talent van Sebastian [Vettel] opkomen en gebruikte alles wat hij in huis had om dat te proberen te ontregelen, of om op welke manier dan ook spanningen te creëren die uiteindelijk in zijn voordeel zouden uitpakken. Ik denk dat wij als team nog aan het leren waren, weet je, hoe we met die dynamiek moesten omgaan.”

Watch: Christian Horner on Toto, Abu Dhabi 2021 and Life After Red Bull.

De verschillen tussen het toenmalige Red Bull en het huidige McLaren zijn echter groot. Red Bull werd destijds geleid door Horner en Helmut Marko, twee mannen die het politieke spel bepaald niet vreemd waren, terwijl McLaren nu veel meer ‘door de technische kant wordt geleid’ is onder Andrea Stella. Dit brengt een hele andere dynamiek met zich mee en betekent ook dat pogingen om niet in een nummer twee-hokje te worden gedrukt in een ander daglicht worden gezien.

Er moet worden benadrukt dat McLaren Piastri formeel nooit heeft gevraagd om van management te veranderen, maar Motorsport.com heeft van bronnen vernomen dat de coureur zelf – mede ingegeven door zijn entourage – een ander beeld heeft gevormd van wat hij nodig heeft. Hoe dan ook is begin dit jaar dus al besloten dat Webber een stapje terug zou doen en vooral “achter de schermen” zou fungeren in plaats van op de voorgrond tijdens raceweekenden. Dit was met de kennis van nu een eerste stap naar deze volledige split, die volgens het statement met instemming van beide partijen is overgekomen: "Na onze verminderde aanwezigheid op het circuit dit seizoen hebben we gezamenlijk besloten dat dit een geschikt moment is om onze managementovereenkomst te beëindigen", aldus Webber.

Piastri’s ontwikkeling en een nieuwe realiteit op F1-rijdersmarkt

Los van de spanningen in 2025 en de teruggebrachte rol in 2026 moet ook gezegd dat Piastri’s situatie anders is dan aan het begin van zijn carrière. En dat wat hij daarmee samenhangend nodig heeft nu ook anders is. Het geldt op twee vlakken: zijn ervaring als coureur en de huidige situatie op de rijdersmarkt.

In zijn jongere jaren had Piastri de rijderservaring van Webber meer nodig dan dat momenteel het geval is. Toen de Aussie op 21-jarige leeftijd zijn F1-debuut maakte – en zoals Toto Wolff dat doorgaans omschrijft bij jonge coureurs, nog een “hertje in de koplampen” was – hielp het om een vertrouwenspersoon aan zijn zijde te hebben die het allemaal al eens had meegemaakt. Iemand buiten het team die zich slechts om jou bekommert en kan behoeden voor eventuele valkuilen.

Toen Motorsport.com tijdens zijn debuutjaar met Piastri sprak in Barcelona, was dat overigens ook precies de toegevoegde waarde die hij aanhaalde: “Mark adviseerde me om de uitdaging van de Formule 1 niet te onderschatten en hoe groot de stap omhoog is, niet alleen wat betreft de auto's, maar ook alles eromheen: het aantal mensen met wie je contact moet hebben, de mediaverplichtingen en de sponsorverplichtingen. Dat is allemaal veel meer dan voorheen. Ik denk dat het prettig was dat hij me daar voor het begin van het seizoen aan herinnerde, zodat ik niet voor verrassingen kwam te staan toen ik eenmaal arriveerde. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste geweest”, zei Piastri destijds.

“Maar hij helpt ook enorm met kleine rijtips hier en daar, en soms door vragen voor de engineers te bedenken die op dat moment niet eens bij mij opkomen. Hij is nog steeds heel scherp. Hij denkt nog altijd als een coureur en probeert altijd het beste uit me te halen.”

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Ruim drie jaar later heeft Piastri alles zelf al eens meegemaakt en heeft hij die praktische begeleiding als coureur dus minder nodig dan dat tijdens zijn debuutjaar het geval was. Dit betekent logischerwijs dat een ander type management kan volstaan, ook op dat vlak liggen er nu andere accenten.

Bovendien is de situatie op de rijdersmarkt veranderd. Piastri is voor de langere termijn gecommitteerd aan McLaren, met een contract dat doorloopt tot het eind van 2028. Ja, er is dit jaar bijzonder veel gezegd en geschreven over Piastri’s zitje, met name in het licht van de Max Verstappen-geruchten, die op bepaalde websites nogal uit hun verband zijn gerukt. Maar in werkelijkheid gaf de Nederlander aan veel dichter bij een F1-pensioen te zijn gekomen dan bij een overstap naar een ander team, waardoor Piastri niet buiten de deur heeft gekeken.

Hij noemde het weliswaar ‘vleiend’ dat zijn naam tijdens de zomermaanden aan Red Bull werd gelinkt, maar de realiteit is dat die route voor de komende jaren dicht lijkt. Verstappen heeft zijn contract immers verlengd, waardoor Red Bull – mits ze hem een competitieve auto bieden – van een kopman is voorzien en met talenten als Isack Hadjar, Arvid Lindblad en op termijn wellicht Nikola Tsolov lijkt Red Bull voor het tweede zitje prima uit de eigen talentenpool te kunnen vissen.

Tel daarbij op dat Mercedes en Ferrari met Kimi Antonelli en Charles Leclerc ook nog altijd kopmannen voor de langere termijn hebben en het is voor Piastri belangrijker om de relatie met McLaren te onderhouden dan om contacten elders te hebben, bijvoorbeeld via Webber bij Red Bull. Deze twee factoren maken de timing – voor het einde van het seizoen – wellicht verrassend, maar de stap an sich, om na het eerdere afstand nemen nu de samenwerking volledig te beëindigen, niet.

Afsluitend moet natuurlijk gezegd dat Webber in de eerste jaren van Piastri’s carrière wel degelijk een sleutelrol heeft gespeeld, eentje die op een moment als dit ook niet mag worden vergeten. Piastri doet dat zelf overigens ook niet, getuige zijn quote in het gezamenlijke statement: “Ik wil Mark en Ann bedanken voor al hun steun en advies door de jaren heen. Hun begeleiding is van onschatbare waarde geweest, vooral bij het navigeren door het begin van mijn F1-carrière. Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”

De belangrijkste stap is natuurlijk geweest om Alpine in te ruilen voor McLaren, inclusief de inmiddels befaamde Tweet van Piastri. Dat was bij uitstek een periode waarin de ‘ons tegen de rest van de wereld’-mentaliteit van Webber goed van pas kwam en een stap die hem heeft gered van het drijfzand dat Alpine (zeker op dat moment) was.

Het is een zet waar Piastri hem nog altijd dankbaar voor is, maar deze fase van zijn carrière vraagt in zijn optiek om iets anders en dat verklaart waarom de samenwerking tussen twee van de vier meest recente F1-coureurs uit Australië ten einde is gekomen. Webber heeft een belangrijke rol gespeeld om Piastri te krijgen waar hij nu is en dat vergeet de huidige nummer zeven uit de WK-stand ook niet, maar hij heeft het gevoel dat er voor de volgende fase van zijn carrière iets anders nodig is, idealiter volledige harmonie met McLaren – en dat is gezien al het bovenstaande in zekere zin wel begrijpelijk.

Foto door: Getty Images

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- Het Motorsport.com-team

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