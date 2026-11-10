Formule 1 GP van Brazilië

Waarom Rafael Camara moed mag putten uit lastig F1-debuut in Brazilië

Rafael Camara kreeg onwaarschijnlijk moeilijke hindernissen te nemen bij zijn F1-debuut: een thuisrace met een onbekende auto, allemaal tegen de achtergrond van natte omstandigheden. Hoewel de race niet zijn kant op viel, is er genoeg in zijn optreden om enthousiast over te zijn

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 11:45

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Autosport Explains



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Vuurdoop? Eerder een proef door een zondvloed. Het was niet zo dat de hoop van een hele natie op de schouders van Rafael Camara rustte, maar de druk van zijn debuut werd wel vergroot door de geestdrift van de Braziliaanse fans op de tribunes van Interlagos.

Camara hoopte natuurlijk heel erg dat het weekend droog zou blijven en hem de kans zou bieden om onder redelijk gunstige omstandigheden het vak te leren. En inderdaad, hij kon een grotendeels ononderbroken reeks trainingen afwerken terwijl hij vertrouwen opbouwde achter het stuur van de Haas tijdens zijn eerste langere optreden in een F1-auto volgens de 2026-specificatie - maar toen de kwalificatie begon, kwam Camara's grootste nachtmerrie in de vorm van een typische plensbui in São Paulo. De kennis die hij in de anderhalve dag daarvoor had opgedaan, was in feite nu achterhaald: hij moest improviseren op onbekend terrein.

Dat het in de kwalificatie niet volgens plan verliep, was geen verrassing: een pirouette in Q1, een crash in Q2, maar tussen die haperingen door had hij desondanks een goede indruk achtergelaten. De redding na de spin was indrukwekkend, en het was een klein wonder dat de Braziliaan de auto op dat moment niet in de muur parkeerde; om na zo'n harde les de draad weer op te pakken en genoeg vertrouwen te vinden om Q2 te halen, was nog zo'n moment dat liet zien dat hij geen koekenbakker is.

Juncao was in Q2 lastig voor de ervaren coureurs, laat staan voor de rookies; zowel Carlos Sainz als Oscar Piastri waren daar van de baan gegaan, doordat de motorrem niet helemaal aansloot bij de omstandigheden en hen allebei naast de baan dwong. Voor Camara, die in bocht 12 misschien wat te enthousiast was ingegaan, liep het allemaal wat smadelijker af, omdat hij niet kon voorkomen dat zijn auto de vangrail in schoot. Toch had hij zich niettemin als 13e gekwalificeerd, wat vervolgens de 11e startplek werd.

De race was echter niet bepaald eenvoudig - en dat wist Camara. Nadat hij bij de startposities had verloren, was Camara er in feite toe veroordeeld achteraan te rijden en te leren omgaan met ongelooflijk wisselende omstandigheden. Het aanvankelijke tempo op de intermediate lag een eind af van dat van Oliver Bearman, en dat bleek tegen het einde ook het geval toen de regen kwam voor een laatste afspoelbeurt van 10 ronden.

Toch mag Camara veel moed putten uit zijn debuutoptreden voor Haas. Het was niet het droomoptreden voor eigen publiek waarop hij had gehoopt, en ook geen race die uiteindelijk punten opleverde - zoals die van Ryo Hirakawa de vorige keer in Mexico. Maar de Pernambucaan heeft daar alle tijd voor; hij is een echt talent, en iemand die volgend jaar genoeg zonnige dagen zou moeten krijgen. Hoe dan ook waren er gedurende het weekend momenten waarop Camara liet zien dat hij inderdaad klaar is voor de stap naar de F1. En in de kern haalde hij de finish.

Camara was thrust into incredibly difficult conditions for his debut F1 weekend

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Het was geen makkelijke zondag", mijmerde Camara na de race. "Ik maakte een paar fouten die ik niet had verwacht te maken, maar het was een race vol leermomenten. De positieve kant is dat ik zonder schade ben gefinisht, zonder crashes. Dat is een positieve stap vergeleken met gisteren.

"Ik ben niet tevreden met het resultaat van vandaag - er gebeurde een beetje van alles tijdens deze race, waardoor het echt lastig was om gewoon op de baan te blijven. Het was dus een zondag waarop ik veel heb geleerd, en er is nog veel te verwerken en te begrijpen.

"Ik denk dat de blauwe vlaggen het moeilijk maakten om een ritme op te bouwen en snelle ronden aan elkaar te rijgen; ze haalden me steeds uit mijn flow. Dat hielp zeker niet. Maar wanneer ik een vrije baan had, was mijn tempo eigenlijk best goed vergeleken met de anderen. Uiteindelijk was het vooral een leerervaring. Het was zeker niet waar ik op had gehoopt, maar ik kan nog steeds zeggen dat het over het geheel genomen een positieve week was.

Camara's raceronden in Brazilië waren, zoals verwacht, minder constant - maar er zijn meer dan alleen flarden die erop wijzen dat hij Bearman tegen het einde van het seizoen in elk geval kan beginnen te evenaren

"Ik begon vanaf nul en leerde alle procedures, inclusief de racestart zelf. De hele race voelde als een spoedcursus; je leert, begrijpt en past je voortdurend aan terwijl je bezig bent."

Maar dat is de moeilijke kant - laten we naar de goede punten gaan. Laten we niet vergeten dat het weekend van de Grand Prix van Brazilië voor Camara in feite een eerste VT1-optreden was dat zich vervolgens een weg baande naar een volledig racedebuut. Hij zou in de Ferrari rijden, maar toen Haas formeel bekendmaakte Esteban Ocon vrij te geven en Ryo Hirakawa niet beschikbaar was omdat hij op Monza bezig was zijn derde WEC-coureurstitel met Toyota veilig te stellen, werd Camara's debuut naar voren gehaald en zette Ferrari in plaats daarvan Dino Beganovic in Leclercs stoeltje voor VT1.

VT1 draaide dus simpelweg om het verzamelen van data en Camara vertrouwd te maken met de VF-26, dus rondetijden zijn hier irrelevant. Tijdens de kwalificatiesimulaties in VT2 kwam hij ongeveer een halve seconde tekort op Bearman en eindigde hij als 16e, voor beide Williams-coureurs. VT3? Camara was een fractie sneller dan zijn teamgenoot, al verloor de Brit een flink stuk tijd in bocht 4. Bij het vergelijken van hun ronden uit de zaterdagsessie aan weerszijden van het middaguur oogde Camara solide in de middelste sector - al raakte hij de exit van Bico de Pato (bocht 10) misschien niet helemaal goed, wat snelheid kostte op het stuk door Mergulho en richting Juncao. Beide Haas-coureurs kwamen vrijwel even snel uit bocht 12, al zette Bearman op de klim iets meer energie in om een deel van de achterstand te verkleinen.

Laura Mueller, Ocon's former engineer, was in charge of guiding Camara through his debut

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Op een droge baan zit Camara al op tempo. De basis oogt al solide, al wist Haas waarschijnlijk toch al dat dit het geval zou zijn. De 21-jarige had teambaas Ayao Komatsu verbaasd met zijn werk in Portimão, zelfs toen de windomstandigheden en baantemperaturen schommelden tijdens het rijden van het team met de auto van 2025 in Portugal.

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Camara's raceronden in Brazilië waren, zoals verwacht, minder constant - maar er zijn meer dan alleen flarden die erop wijzen dat hij Bearman tegen het einde van het seizoen in elk geval kan beginnen te evenaren. Afgezien van een handvol ronden aan het begin van zijn stint op de soft, waarin hij een flink stuk tijd verloor terwijl hij herstelde van een paar vroege fouten op een baan met weinig grip, lag zijn tempo op de soft vrijwel op hetzelfde niveau als dat van zijn teamgenoot. Toen hij eenmaal zijn draai had gevonden, kwam Camara in een ritme met de auto - natuurlijk lag hij op dat moment ver achter, maar het was desondanks een kans om uit te vinden hoe je in een F1-auto over een veel grotere afstand een stint moet managen dan hij gewend is uit de juniorklassen.

Bearman versus Camara, ronden 18-58 (soft)

Lap Camara Bearman Delta 18 83.728 85.231 -1.503 19 82.345 82.389 -0.044 20 81.205 81.307 -0.102 21 79.928 80.093 -0.165 22 86.329 80.168 6.161 23 84.031 79.691 4.34 24 82.185 78.023 4.162 25 80.777 78.053 2.724 26 77.951 80.254 -2.303 27 77.957 77.706 0.251 28 77.496 77.712 -0.216 29 77.029 77.068 -0.039 30 78.616 78.821 -0.205 31 77.141 76.907 0.234 32 77.973 76.483 1.49 33 78.893 77.957 0.936 34 76.437 78.199 -1.762 35 76.316 76.49 -0.174 36 76.253 76.276 -0.023 37 76.072 76.014 0.058 38 77.669 76.142 1.527 39 77.739 77.377 0.362 40 75.982 75.747 0.235 41 76.105 75.987 0.118 42 76.018 75.649 0.369 43 76.155 77.466 -1.311 44 76.262 75.981 0.281 45 77.193 75.613 1.58 46 75.984 75.859 0.125 47 76.344 75.802 0.542 48 75.696 81.004* -5.308 49 82.886* 98.217 -15.331 50 100.982 74.036 26.946 51 74.369 74.056 0.313 52 75.91 75.281 0.629 53 75.557 74.709 0.848 54 74.551 75.56 -1.009 55 75.036 79.254 -4.218 56 76.052 75.806 0.246 57 79.195 77.776 1.419 58 78.71 77.391 1.319

** staat voor pit-inronde*

Er zijn de ronden tussen ronde 22 en 25 waarin Camara inderdaad ongeveer 16 seconden verliest op zijn teamgenoot. Maar uit de tabel hierboven is te zien hoe snel het tempo van de rookie in een vergelijkbaar ritme als dat van Bearman terechtkwam. De volgende stap voor Haas is ervoor zorgen dat dit over een grotere afstand te herhalen is, en dat zou haalbaar moeten zijn wanneer de weersomstandigheden niet alle kanten op schieten.

"Voor Rafa's eerste race in de Formule 1 had hij uiteraard zeer uitdagende omstandigheden", merkte Komatsu na de race op. Hij had een heel goed tempo en hield het netjes. Hij maakte wat fouten, maar over het geheel genomen denk ik dat het heel uitdagende omstandigheden waren om je debuut te maken, dus knap van hem dat hij deze race zonder grote problemen heeft uitgereden. We weten dat hij prestaties kan leveren, dat hij snelheid heeft, het gaat alleen om consistentie en het leveren ervan."

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Als Camara in Las Vegas rijdt - Komatsu's opmerkingen na de race in het persbericht van Haas suggereerden dat dit het geval zou zijn - dan is dat niet per se een makkelijke plek als relatief nieuwe F1-coureur. Omstandigheden met weinig grip in de nacht zullen het avondwerk zwaar maken, ook al zijn de bochtprofielen niet bijzonder lastig. Hij heeft echter straatraces gereden tijdens zijn tijd in F3 en F2, en dus zouden die specifieke eigenaardigheden van stratencircuits hem bekend moeten zijn.

De enige vraag die overblijft, is of Camara een titelstrijd in F2 laat schieten om het jaar af te maken in Qatar en Abu Dhabi. Hij zal de klus ongetwijfeld willen klaren, zeker omdat hij met nog twee ronden te gaan de stand aanvoert, maar dit hangt volledig af van de uiteindelijke beslissing van respectievelijk Haas en Ferrari. Als hij Invicta inderdaad twee races voor het einde verlaat, zou de Britse formatie vrij zijn om zijn coureur voor 2027, Freddie Slater, in te zetten, aangezien de F3-campagne in Madrid is geëindigd.

Uiteindelijk had Camara in Brazilië een bijna onmogelijke taak. Vergeet niet dat Bearman in 2024 op Interlagos een vergelijkbaar lastige ronde doormaakte toen hij inviel voor Kevin Magnussen, en dat Isack Hadjar in 2025 in een lastig debuut in Melbourne werd gegooid toen de hemelsluizen opengingen. Dus als iemand ervoor heeft gekozen om streng te oordelen over de nieuwste F1-coureur, is het misschien de moeite waard om dat te heroverwegen.

Camara showed more than flashes of pace even if he didn't get the result he wanted

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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