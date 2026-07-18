Startopstelling voor de F1 Grand Prix van België 2026
Kimi Antonelli (Mercedes) pakte de poleposition na de kwalificatie voor de Grand Prix van België 2026 in de F1. Bekijk de voorlopige startgrid, in afwachting van de definitieve validatie door de FIA.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Guido De Bortoli / Getty Images
- Lando Norris heeft een gridstraf van 10 plaatsen gekregen voor het wisselen van een onderdeel van zijn powerunit.
- Lance Stroll heeft een gridstraf van 10 plaatsen gekregen voor het wisselen van een onderdeel van zijn powerunit.
- Isack Hadjar heeft een gridstraf van 30 plaatsen gekregen voor het wisselen van onderdelen van zijn powerunit.
- Fernando Alonso heeft een gridstraf van 20 plaatsen gekregen voor het wisselen van onderdelen van zijn powerunit.
|
2
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Max Verstappen
|1
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Kimi Antonelli
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4
|
|3
|
George Russell
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6
|
|5
|
Lewis Hamilton
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8
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|7
|
|
10
|
|9
|
Liam Lawson
|
12
|
Nico Hülkenberg
|11
|
Franco Colapinto
|
14
|
|13
|
Lando Norris (P)
|
16
|
Alexander Albon
|15
|
Oliver Bearman
|
18
|
Valtteri Bottas
|17
|
Esteban Ocon
|
20
|
Lance Stroll (P)
|19
|
Sergio Pérez
|
22
|
Fernando Alonso (P)
|21
|
Isack Hadjar (P)
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