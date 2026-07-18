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Startopstelling voor de F1 Grand Prix van België 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) pakte de poleposition na de kwalificatie voor de Grand Prix van België 2026 in de F1. Bekijk de voorlopige startgrid, in afwachting van de definitieve validatie door de FIA.

Fabien Gaillard
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Guido De Bortoli / Getty Images

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 1

 

 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 3

 

 

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

 5

 

 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 7

 

 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 9

 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 11

 

 

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

 13

 

 

 Lando Norris (P)
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

 15

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 17

 

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

 19

 

 

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Fernando Alonso (P)
(Aston Martin)

 21

 

 

 Isack Hadjar (P)
(Red Bull)



 

 

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