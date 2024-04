Samenvatting van de spectaculaire Formule 1 Grand Prix van Japan

Het was voor de start van de Formule 1 Grand Prix van Japan nog onduidelijk hoe de race zich zou ontvouwen. De data van de long runs gaven aan dat er wat mogelijk was voor de concurrenten van het normaal gesproken oppermachtige Red Bull Racing. Met name de pace van Ferrari, Mercedes en McLaren zag er goed uit. Toch was het Max Verstappen die voor Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez van pole van start mocht.

Na het doven van de lichten ging het hele veld probleemloos door de eerste bocht, maar daarna ging het goed mis met Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Eerstgenoemde maakte een zwieper naar rechts om ruimte te laten aan de aangesnelde Lance Stroll, maar op die plek reed Albon al. Albon raakte het achterwiel van Ricciardo en beide coureurs knalden de bandenstapels in. De wedstrijdleiding besloot de rode vlag te zwaaien vanwege de herstelwerkzaamheden aan de bandenstapels en de race werd een half uur onderbroken.

Bij de herstart leek Pérez iets beter weg te komen, maar Verstappen kneep zijn teammaat vakkundig af en behield de leiding. Daarachter werd er genoeg uitgevochten, met een kleine touché tussen de Alpine-coureurs als opvallendste moment, maar grote incidenten bleven uit. De Red Bulls vertrokken daarna aan de horizon. Daarachter was het een race met mooie inhaalacties. Vooral thuisrijder Yuki Tsunoda stal de show door meerdere keren buitenom de Esses een tegenstander te passeren.

De race kwam eigenlijk geen moment in rustig vaarwater. Vooral op strategisch gebied werd het een spektakelstuk. Charles Leclerc en Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton gingen met een eenstopper op pad en dat maakte de strijd in de top-acht interessant. Uiteindelijk was alleen Leclerc erin geslaagd om het bij een stop te houden en dat leverde hem een P4 op nadat hij vanaf de achtste plek aan de race begon.

Vooraan hield Red Bull de touwtjes stevig in handen, al moest Verstappen een keer de leidende positie weer voor zich terug opeisen. Leclerc werd echter eenvoudig gepasseerd en ook Pérez bond de Monegask aan de zegekar. Voor de vierde keer dit jaar werd het een dubbelzege in een GP en voor de derde keer was die eer aan Red Bull. Carlos Sainz vocht zich in de slotfase naar het podium, voor zijn teamgenoot Leclerc. Norris werd vijfde. Fernando Alonso reed een strakke race en bekroonde het met een zesde positie. Zevende werd George Russell, die tot de voorlaatste ronde in gevecht was met Oscar Piastri en die strijd dus won. Lewis Hamilton speelde opnieuw een bijrol en werd negende. Tsunoda gaf ondertussen het thuispubliek wat te juichen met P10.