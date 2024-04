Ricciardo en Albon geven uitleg over kostbare crash F1 Japan

Door verschillende bandenstrategieën bij de start werd het hectisch richting bocht 3, waarbij Daniel Ricciardo en Alexander Albon tegen elkaar aan kwamen en vervolgens in de bandenstapels eindigden. De stewards hebben beide coureurs op het matje geroepen om uitleg te geven over het incident, maar oordeelden dat er geen actie ondernomen hoefde te worden. "We werden opgevreten op die mediumband", legt Ricciardo zijn slechte start uit. "Het was gek, want auto's voor ons leken wel goed van hun plek te komen. Ik ben er vrij zeker van dat Russell en de rest ervoor op de mediums waren gestart. Het leek er dus gewoon op dat Yuki [Tsunoda] en ik niet de grip hadden die we hadden verwacht."

Na die matige start vanaf P11 zag Ricciardo de ene na de andere auto voorbijvliegen, waaronder Valtteri Bottas en Nico Hülkenberg . "Ik zat toen in het midden met Yuki en een Alpine , dus in bocht 2 dacht ik: 'Oké, laten we nu gewoon settelen.' Toen ik op het gas ging, worstelde ik nog steeds en zat Stroll aan de buitenkant. Ik probeerde hem achter me te houden. Toen ik weer terug kwam voor [bocht] 3, zat Albon daar." De Australiër heeft naar de onboardbeelden van Albon gekeken en oordeelt: "Ik weet niet of hij daar überhaupt wilde zitten. Hij had veel betere tractie op de zachte band, dus hij dacht: 'Er is ruimte'. Totdat die er niet was. Ik heb hem niet gezien. Maar ik ga er eerlijk gezegd altijd vanuit dat er iemand zit, het is immers de openingsronde. Ik probeer dus nooit om de volledige breedte van de baan te gebruiken en volledig onwetend te zijn. Maar er was duidelijk niet genoeg ruimte."

Met de kennis van nu zou Ricciardo in ieder geval iets anders gedaan hebben als hij de klok weer naar 14.00 uur lokale tijd kon zetten. "Dan zou ik op de zachte band van start zijn gegaan", stelt de RB F1-coureur. "Maar ik wilde wel op de mediums staan. Daar heb ik me ook niet tegen verzet. Maar wetende wat we nu weten, zou de zachte band veel beter zijn geweest voor ons."

Video: Het incident tussen Albon en Ricciardo bij de start

Bekijk: F1 Japan 2024: Crash onboard Albon en Ricciardo

Gedachten meteen bij problemen Williams

Albon legt van zijn kant uit dat hij niet de intentie had om Ricciardo in die bocht in te halen en dat hij meteen dacht aan het gebrek aan reserveonderdelen waar Williams mee kampt toen hij de bandenstapels in ging. "Ik begon op de zachte band en had dus voordeel qua grip", trapt Albon zijn verhaal af. "Ik was verrast door de hoeveelheid grip uit bocht 2 en kon onder hem door gaan en pakte een goede run naar bocht 3. Ik probeerde hem meer een beetje van de lijn te forceren om in bocht 4, 5, 6 en 7 een weg te vinden."

De Williams-coureur stelt vast dat Ricciardo hem 'duidelijk niet zag'. "Ik probeerde me op het laatste moment nog terug te trekken. Er was een moment dat ik me realiseerde dat hij me niet had gezien door de manier waarop hij van links naar rechts schoot. Het is lastig. Ik trapte de remmen in en probeerde er onderuit te komen, maar ik zat al te ver naast hem toen ik me probeerde terug te trekken, maar hij bleef verder insturen. Ik kon het niet ontwijken. Het is niet wat we willen. Het is geen geheim dat we het op dit moment moeilijk hebben met de beschikbare onderdelen. Dit gaat ons zeker pijn doen", oordeelt de Britse Thai.

Albon voegt later toe dat hij zelf in orde is, maar dat hij zich meer zorgen maakte om de staat van zijn FW46. In Australië schreef hij zijn chassis af en doordat Williams nog geen reservechassis heeft, moest Logan Sargeant die race uitzitten. Elke crash kan een kostbare zijn voor Williams, wetende dat het reservechassis pas in Miami gereed zou moeten zijn. Hoe snel hij aan het gebrek aan reserveonderdelen dacht toen er contact was met Ricciardo? "Meteen. Zelfs voordat ik de muur raakte dacht ik: 'Dit is precies wat we niet nodig hebben.' We moeten het onderzoeken en proberen sterk terug te keren in China", aldus Albon.

Ricciardo en Albon moesten zich om 16.45 uur lokale tijd (09.45 uur Nederlandse tijd) bij de stewards melden om uitleg te geven. Zij oordelen op basis daarvan dat het om een typisch incident in de openingsronde gaat en dat geen van beide dus een straf verdient.