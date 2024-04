Pérez tevreden met nieuwe P2: “We kunnen overal sterk zijn”

Sergio Pérez mocht zich voor het treffen op het circuit van Suzuka als tweede oplijnen, naast polesitter Max Verstappen. Bij zowel de eerste start als de herstart slaagde de zesvoudig Grand Prix-winnaar er niet in zijn Nederlandse collega te passeren. “Een herstart is altijd lastig, om voor zo’n lange tijd de focus te behouden”, zei Pérez na afloop in een eerste reactie bij voormalig Red Bull-coureur Mark Webber. Die herstart was nodig na een crash tussen Daniel Ricciardo en Alexander Albon in de openingsronde.

“Mijn tweede start was iets beter dan mijn eerste, maar het was niet genoeg om Max te passeren”, vervolgde Pérez. Daarna had hij een lastige eerste stint. Pérez was niet tevreden met de balans van de RB20. “Daarvoor hebben we enigszins de prijs betaald”, aldus Pérez, doelend op het feit dat hij de banden minder lang in leven kon houden dan gewild. Na zijn eerste pitstop kwam hij achter Lando Norris weer de baan op. “We werden undercut door Lando”, vertelde Pérez daarover. “Daardoor moest ik in de tweede stint op mediums te veel pushen, maar vervolgens voelde ik me op de harde band veel comfortabeler. De snelheid kwam terug, maar mijn eerste stint leed onder de onbalans."

Voor Pérez is het de derde keer in vier races dit seizoen dat hij op P2 eindigt, in wat ook de derde dubbelzege van Red Bull in 2024 is - Verstappen herstelde zich met een overwinning van zijn uitvalbeurt in Melbourne. Voor Pérez is het dus een goed begin van het jaar. “Het momentum is goed. Je herinnert je vast nog wel dat dit vorig jaar waarschijnlijk mijn slechtste weekend was”, refereerde hij aan zijn DNF van 2023 op Suzuka, na eerder in de race twee tijdstraffen te hebben gekregen wegens aanvaringen met Lewis Hamilton en Kevin Magnussen.

Deze tweede plek geeft Pérez vertrouwen voor het vervolg van het seizoen. “Als we op een circuit als dit sterk zijn, dan kunnen we overal sterk zijn”, sprak hij strijdlustig. “Dit was een goed weekend, ook voor het team.”