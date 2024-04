Max Verstappen: "Red Bull-auto werd steeds beter tijdens F1-race Japan"

Max Verstappen heeft in Suzuka voor het derde jaar op rij de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. De wereldkampioen mocht net als de voorbije seizoenen vanaf pole-position vertrekken, al toonde hij zich zaterdag nog niet tevreden over de long runs. Red Bull heeft de afstelling na de laatste vrije training aangepast, waardoor Verstappen de race pace een 'vraagteken' noemde in de zaterdagse persconferentie. Een etmaal later verliep het meer dan goed en wist hij bij de eerste start stand te houden, al moest hij na een zware crash met Daniel Ricciardo en Alexander Albon nogmaals aan de bak.

Na een rode vlag en een klein half uur oponthoud werd de Japanse Grand Prix logischerwijs herstart met een staande start. Verstappen kwam andermaal goed van zijn plek, dekte de binnenkant af en behield zo de leiding. De wereldkampioen wist Pérez rap uit de DRS-marge te rijden en kon de race controleren. Gevraagd door Gianpiero Lambiase hoe de balans qua voorvleugel aanvoelde na alle veranderingen, liet Verstappen weten: "Het was onderstuur en verschuift nu naar overstuur. Eén of twee clicks aanpassen is goed." Lambiase reageerde me een lach: "Ik zal maar niet zeggen dat ik het al had voorspeld..."

Verstappen moest de leiding na zijn eerste pitstop even aan Charles Leclerc laten, die met Ferrari als geheel overigens een sterke race pace aan de dag legde, maar ging nadien terug naar de kop. Na de tweede stint op mediums ruilde Verstappen die gele banden in voor een setje hard om aan het bandenreglement te voldoen. In de slotfase wist de wereldkampioen zijn voorsprong nog te vergroten tot dertien seconden, waar het gat vorig jaar bijna twintig tellen bedroeg. Het heeft Verstappen wederom de zege in Japan opgeleverd en net als vorig jaar ook meteen het gewenste antwoord na een uitvalbeurt.

"Het was erg goed vandaag. De start was cruciaal, om daar vooraan te blijven, en daarna is de auto gedurende de auto eigenlijk steeds beter geworden. Misschien had dat iets met de bewolking te maken, maar het ging steeds beter. De pitstops waren goed en de strategie ook, dus het had eigenlijk niet beter gekund", laat Verstappen meteen na afloop weten. Het betekent dat hij weer op de gebruikelijke plek te vinden is en zijn voorsprong in het WK heeft uitgebreid. "We hebben in de vorige race natuurlijk een kleine hapering gehad, maar ik ben blij dat we nu weer bovenaan staan. Voor Honda is het geweldig en de fans zijn hier altijd fantastisch, dus ik ben erg blij om hier weer te kunnen winnen."

Het betekent dat Verstappen het land van de rijzende zon opgetogen kan verlaten en vol goede moed richting de volgende race in China kan. "Dat is een sprintweekend en zal nogal hectisch zijn. We hebben daar een paar jaar niet gereden en dan heb je maar één training om de boel voor elkaar te krijgen. Dat zal het absoluut interessant maken", zo besluit de wereldkampioen.