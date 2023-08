Is de rustige F1-transfermarkt een opmaat naar een grote schok?

Zo'n twaalf maanden geleden kwam misschien wel de grootste verrassing in het silly season sinds jaren: Sebastian Vettel besloot zijn helm aan de wilgen te hangen en als vervanger bij Aston Martin werd Fernando Alonso aangetrokken. Met name dat laatste werd met verbazing ontvangen, zeker gezien de staat van de renstal op dat moment. Ook kunnen we ons nog de transfersaga van Oscar Piastri met Alpine en McLaren nog helder voor de geest halen. Dit jaar is het allemaal een stuk rustiger, de meeste coureurs hebben nog een contract tot en met 2024 en de coureurs bij wie het contract aan het einde van het seizoen wel afloopt, zijn allemaal serieuze gegadigden om ook volgend jaar actief te blijven.

Zeker vanuit de topteams kunnen we weinig verrassingen verwachten. Bij Red Bull ligt alles vast en teambaas Christian Horner ontkende in Zandvoort stellig dat Sergio Perez moest vrezen voor zijn zitje voor volgend seizoen. Ook bij Ferrari staan de coureurs nog onder contract, dus daar zullen we geen andere rijders zien. Op de donderdag in Monza maakte Mercedes bekend dat zowel Lewis Hamilton als George Russell hun contract verlengd hebben tot en met 2025, dus ook daar gaat er niks veranderen. Ook Alpine en Haas hebben twee coureurs met doorlopende contracten.

Dat laat AlphaTauri, Alfa Romeo en Williams over. Bij laatstgenoemde renstal ligt Alexander Albon nog wel vast, terwijl Logan Sargeant nog lang niet zeker is van zijn zitje voor 2024. De Amerikaan is nog puntloos en namen als Mick Schumacher en Felipe Drugovich circuleren als mogelijke vervangers. Toch is teambaas James Vowles meermaals achter Sargeant gaan staan, zeker als de 22-jarige coureur zijn stijgende lijn weet vast te houden is er voor Vowles geen reden om zijn werknemer te laten gaan. "Zijn leercurve moet nu steiler worden. Hij weet dat en laat zien daar volwassen mee om te gaan. Zijn carrière ligt nog voor hem en hij is in control. Het is aan ons om hem in zijn weg te steunen in plaats van af te straffen."

Lawson en Pourchaire in 2024?

Dat het zo rustig is op de markt, betekent niet dat er achter de schermen niets gebeurt. Niets is zeker in de Formule 1, zo leerde ook Nyck de Vries die na tien races bij AlphaTauri vanwege tegenvallende resultaten uit de auto werd gehaald ten faveure van Daniel Ricciardo. Voor volgend jaar lijken er bij de Italiaanse renstal drie mogelijkheden voor twee zitjes: Yuki Tsunoda, Ricciardo en Liam Lawson. Laatstgenoemde liet tijdens zijn debuut op Zandvoort een goede indruk achter en mocht Lawson deze lijn doortrekken tijdens zijn invalbeurt voor de geblesseerde Ricciardo, dan kan het goed zijn dat we hem volgend jaar vast op de grid zien.

Bij Alfa Romeo zit Zhou Guanyu op de schopstoel. De Chinees was vorig jaar bezig met een prima seizoen, maar dit seizoen zit er te weinig progressie in zijn rijkunsten. Vanuit de Formule 2 wordt door Théo Pourchaire hard aan de deur geklopt om zijn stoeltje over te nemen, maar zowel Zhou als Pourchaire weet nog niet of ze volgend jaar in de koningsklasse van de autosport rijden.

Aston Martin sleutelspeler

Toch zijn er achter de schermen heel wat geruchten die de kop op steken. Zo gaan er steeds meer geluiden rond dat Aston Martin zijn zinnen zet om met een gigantische verrassing op de proppen te komen. Lance Stroll valt tegen en - ondanks dat vader Lawrence Stroll teameigenaar is - moet volgens insiders vrezen voor zijn zitje. Tel daarbij de (ontkende) geruchten op dat de Canadees een carrièreswitch naar de tennissport overweegt en het lijkt logisch dat het management van de renstal een nieuwe coureur zoekt. De formatie uit Silverstone stelt zich ten doel om tweede in het constructeurskampioenschap te worden en waar Fernando Alonso de ene na de andere podiumplek binnenhaalt en op plek drie bij de coureurs staat, moet Stroll nog hard werken om in de top-tien te blijven. De ambities Aston Martin passen niet bij de prestaties van de 24-jarige rijder en het is logisch dat de renstal een andere coureur overweegt. En - ondanks de uitstekende prestaties - zoekt het Britse team al voorzichtig naar een opvolger van Alonso. De Spanjaard is ondertussen al 42 jaar en zowel Aston Martin als Alonso is zich er bewust van dat het niet de verwachting is dat hij nog tien jaar de kar kan trekken.

Naar verluidt staan Ferrari-coureur Charles Leclerc en McLaren-rijder Lando Norris hoog op het Britse verlanglijstje. Leclerc ligt nog tot en met 2024 vast bij Ferrari en Norris nog een jaar langer bij McLaren, maar de zakken van Aston Martin (lees: Lawrence Stroll) zijn diep. Het kan dus gebeuren dat het contract van één van deze rijders afgekocht wordt en de overstap daarmee geregeld kan worden. Met name voor Leclerc zou een overstap logisch zijn, de Monegask aast op de wereldtitel en met de tegenvallende prestaties bij Ferrari lijkt dat voor de komende jaren een illusie. De stijgende lijn die Aston Martin laat zien, is daarentegen weer erg aantrekkelijk en een overstap is geen gekke gedachte. Onlangs liet de vijfvoudig GP-winnaar nog wel weten dat hij het liefst bij Ferrari blijft, maar de deur naar andere teams is zeker niet gesloten.

Niet alleen deze twee coureurs zijn kanshebbers, maar ook IndyCar-rijder Alex Palou is naar verluidt een serieuze kandidaat. Dat de Spanjaard ook gelinkt wordt aan Aston Martin, is te danken aan de toekomstige samenwerking met Honda. Vanaf 2026 gaat de Britse renstal met de motorenfabrikant aan de slag, niet toevallig het moment dat de nieuwe motorregels ingaan. De Catalaan rijdt in Amerika met Honda-motoren en volgens geruchten wordt hij door de Japanse fabrikant naar voren geschoven als ideale coureur. Als Aston Martin het eens is met de leverancier, dan is de verwachting dat de Spanjaard al in 2024 of 2025 instapt. Het team heeft zich ten doel gesteld om vanaf het moment dat de nieuwe reglementen ingaan direct mee te strijden om beide wereldtitels en wil daarbij niet afhankelijk zijn van de prestaties van een rookie.

Hoewel het nu onwaarschijnlijk lijkt dat er een grote schok in het silly season plaatsvindt, valt dat gezien de gebeurtenissen van vorig jaar zeker niet uit te sluiten.