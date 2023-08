Hoewel de overeenkomst van Charles Leclerc na dit seizoen nog maar een jaar doorloopt, maakte Ferrari eerder kenbaar dat ze geen haast hebben met het verlengen van de overeenkomst. Ook de Monegask wil geen overhaaste keuze maken, wat ervoor zorgt dat zijn naam aan verschillende andere teams wordt gelinkt. Tel daarbij de tegenvallende prestaties van Ferrari op en de gedachte dat de 25-jarige rijder bij een ander team wil gaan rijden is geen vreemde. Teams als Mercedes, Aston Martin en Red Bull hebben als mogelijk nieuwe werkgever de revue gepasseerd.

Te midden van al deze geruchten blijft de focus van Leclerc op Ferrari. De coureur vertelt in een exclusief interview met Motorsport.com dat hij graag bij de Scuderia blijft, maar als er een aanbieding van een ander team komt hij de aanbieding serieus gaat overwegen. "Natuurlijk doen we dat", vertelt de Monegask. "Dat doen alle coureurs als ze de kans krijgen, maar ik hou van Ferrari. Het is mijn grootste doel en mijn grootste droom is om wereldkampioen te worden bij Ferrari, dat wil ik boven alles halen. Als daar ook maar de kleinste kans toe is, dan twijfel ik er niet aan om hier te blijven."

De Monegask baalt van het moeilijke seizoen van Ferrari tot nu toe. De renstal had zich ten doel gesteld om Red Bull aan te vallen voor de eerste plek, maar ook Mercedes en Aston Martin staan nu boven de renstal in het constructeurskampioenschap. "Het is duidelijk dat het hele team niet blij is met waar we nu staan. We willen meedoen voor de winst", noemt Leclerc. "Maar ik hou enorm van Ferrari, dit is mijn thuis. Ik kan niet veel meer erover zeggen, want behalve wat grapjes is er nog niet gesproken [over de toekomst]." In de media werd gesuggereerd dat Leclerc ongeduldig werd van het uitblijven van een verleningsaanbod, maar de vijfvoudig racewinnaar ontkent dat: "Het is simpelweg niet onze prioriteit, niet die van mijn team en niet die van mij. We focussen ons op wat nu het belangrijkste is. We moeten weer zo snel mogelijk competitief zijn en dan zien we wel. Maar nogmaals, ik hou van Ferrari en dit is mijn thuis."

Red Bull in 2023 bijhalen onmogelijk

Nadat het team in 2022 tweede werd, was het doel voor Ferrari duidelijk: Red Bull bijhalen. Dat is overduidelijk niet gelukt. Sterker nog, de renstal moet een groter gat overbruggen dan dat ze vorig jaar moesten. De RB19 van de Oostenrijkse concurrent is veel sterker dan de SF-23 en een overwinning is dit jaar verder weg dan ooit. Met name de inconsistentie die de renstal op zondag laat zien zorgt voor de grote achterstand.

Ondanks de wisselende prestaties gelooft Leclerc er nog in dat de tweede plek bij de constructeurs haalbaar is. "Ons doel is, en ik geloof dat het realistisch is, is om tweede te worden achter Red Bull en dichter bij dat team te komen", vertelt de coureur. "Voor 2024 is ons doel, althans voor iedereen in ons team, Red Bull aan te vallen en voor de winst mee te rijden. Het is een realistische verwachting dat we Red Bull dit jaar niet meer kunnen bijhalen. Ons doel is nu Mercedes, Aston Martin en Mercedes achter ons te laten."