F1 Silverstone live: Volg de eerste vrije training

Een week na het door track limits-straffen ontsierde Formule 1-weekend op de Red Bull Ring is de koningsklasse aanbeland bij het tiende hoofdstuk van het seizoen 2023: de Grand Prix van Groot-Brittannië. De sport is daarvoor afgereisd naar het historische en razendsnelle circuit van Silverstone, de locatie waar in 1950 de eerste race in de historie van het wereldkampioenschap Formule 1 werd verreden. In de 74e jaargang van F1 zou de Britse GP eigenlijk de elfde race zijn, maar de afgelasting van de GP van Emilia-Romagna zorgt er uiteindelijk voor dat Silverstone plaats van handeling is van de tiende race van de huidige jaargang.

De Formule 1 keert dit weekend terug naar het normale weekendformat, nadat in Oostenrijk de tweede sprintrace van het seizoen werd verreden. Dat houdt in dat de teams en coureurs op vrijdag gewoon weer beginnen met twee vrije trainingen, gevolgd door een vrije training en de kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag. Red Bull Racing en Max Verstappen beginnen wederom als de grote favorieten aan het raceweekend, nadat in Oostenrijk zowel de sprintrace als de Grand Prix werd gewonnen door de combinatie. Verstappen staat zodoende op vijf opeenvolgende F1-zeges en wil daar in Silverstone nummer zes aan toevoegen. De eerste vraag is echter: hoe komt hij uit de startblokken?

Wat op voorhand spannender lijkt te worden, is de strijd om de plekken direct achter Verstappen en Red Bull. Aston Martin en Mercedes hebben zich elkaar eerder in het seizoen afgewisseld als de naaste belagers van de WK-leiders, maar in Oostenrijk was daar ineens Ferrari. De upgrades van de Scuderia lijken te werken, maar biedt de eerste training in Silverstone ook aanknopingspunten? Of blijkt dat Mercedes en Aston Martin weer een maatje te groot zijn? Of kan Lando Norris zich - net als in Oostenrijk - in deze strijd mengen? En wat is er mogelijk voor Nyck de Vries op het circuit waar hij in 2019 een podiumplaats behaalde in de Formule 2?

Het antwoord op deze vragen wordt vanaf 13.30 uur gegeven, want dan springt het licht op groen voor de start van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de sessie.