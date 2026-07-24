Leclerc wordt nu terug de box in geduwd, want de auto besloot ermee op te houden. Het is allemaal heel typisch Leclerc, nietwaar - bovenaan met bijna een halve seconde voorsprong, maar met een technisch probleem om te overwinnen.

Ook best grote verschillen in het veld hier, want veel coureurs hebben nog niet echt de kans gehad om een 'representatieve' tijd neer te zetten.