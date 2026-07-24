2026 Formule 1 GP van Hongarije
Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Hongarije - FP1
Blijf op de hoogte van de live-updates van de eerste vrije training van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Hongarije
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En daarmee sluiten we voorlopig af - we zijn terug voor VT2, waarin we wat meer een indicatie van het racetempo voor deze ronde zouden moeten krijgen.
Tot dan!
Samenvatting VT1
F1 Hungarian GP: Leclerc tops FP1, Stroll suffers suspected suspension failure with upgraded Aston Martin
Charles Leclerc fastest in first practice at the F1 Hungarian GP despite an early end to the session, as Lance Stroll spins off with suspected rear suspension failure on his heavily upgraded Aston Martin
En daar is de zwart-wit geblokte vlag - Leclerc sluit deze sessie dus als snelste af, 0.484s voor Verstappen en 0.543s voor Hamilton.
Hadjar, Russell, Bortoleto, Vesti, Hulkenberg, Lindblad en Lawson completeren de top 10.
Een beetje flow-vis rond het achterste deel van Norris' vloer, terwijl McLaren nog wat laatste aero-evaluatie doet.
Vesti is momenteel de beste rookie, 0,4s achter de tijd van Russell eerder.
Leclerc wordt nu terug de box in geduwd, want de auto besloot ermee op te houden. Het is allemaal heel typisch Leclerc, nietwaar - bovenaan met bijna een halve seconde voorsprong, maar met een technisch probleem om te overwinnen.
Ook best grote verschillen in het veld hier, want veel coureurs hebben nog niet echt de kans gehad om een 'representatieve' tijd neer te zetten.
Hamilton heeft het Ferrari actuator-wingletje erop, het lijkt volledig compatibel met de Macarena-vleugel, dus hij heeft hier het beste van beide werelden.
Een wat rommelige sessie hier, veel ronden gaan verloren door lock-ups, slides, verkeer, rode vlaggen, wind, enzovoort.
Leclerc kruipt de pits in met iets dat kapot is.
Fornaroli zet een ronde neer, maar die banden waren na die lock-up compleet aan gort. Sainz doet hetzelfde voor hem, terwijl hij onder een grote rookwolk de uitloopstrook in schiet. De auto raakt de hobbel, raakt uit balans, en je verliest de grip aan de voorkant.
Aron zat Sainz in de weg in de middensector, dus de Spanjaard heeft zijn ronde afgebroken.
Alonso zet een 1m21.550s neer, wat behoorlijk bemoedigend is. Fornaroli had een blokkering in bocht 1, terwijl Vesti met zijn eerste ronde op softs naar de zevende plek is geklommen.
En we zijn terug! Fornaroli krijgt nu de kans om een run op softs te doen, net als Sainz, nadat er wat reparaties aan zijn Williams zijn uitgevoerd.
Alonso laat ook zien wat de Aston Martin op softs kan.
Hamilton geeft verdere feedback over het schakelen, waarvan hij hoopt dat het in deze korte onderbreking kan worden opgelost.
Hij staat momenteel een halve seconde achter Leclerc, dus duidelijk niet al te tevreden met zijn afstelling.
Beide Audi's zien er goed uit, op P6 en P7 - het is bekend dat het R26-chassis behoorlijk goed is, en de Hungaroring is een chassis-circuit...
Oei; Stroll verliet bocht 2 en de achterkant leek gewoon ineens uit te breken. Het wiel stond scheef, wat lijkt te passen bij een kapotte spoorstang. Eens zien wat de analyse achteraf zegt.
Stroll lijkt tot stilstand te zijn gekomen bij het uitkomen van bocht 3. Ophangingsprobleem, zo te zien... en dat is niet best.
Rode vlag.
Norris zet een ronde neer op de softs, maar die is slechts goed voor de achtste plek - hij had er het beste al uitgehaald bij de vorige poging.
Sterke ronde van Leclerc, die met een 1m19.075s naar de snelste tijd gaat.
Lindblad en Lawson duiken de top zes in met hun runs op zachte banden. Aron gaat wijd in de laatste bocht en krijgt hetzelfde probleem als Hamilton eerder; de achterkant probeert hem te ontsnappen.
Russell gaat naar P1 met een 1m20.066s, terwijl Norris zijn ronde heeft afgebroken nadat hij te wijd ging in bocht 11.
Verstappen zet vervolgens een 1m19.559s neer en vindt nog meer tijd. Poeh.
Russell heeft nu de garage verlaten op een set softs, dus hij wil de balans van de auto controleren tijdens een snelle ronde terwijl het rustig is. Verstappen, Norris en Ocon volgen zijn voorbeeld.
"De auto voelt behoorlijk slecht aan," zegt Hamilton, die niet geniet van het rijgedrag. Hij meldt dat de rolstijfheid te hoog is, waardoor hij er moeilijk grip op krijgt.
Bortoleto ligt nu vijfde, terwijl Fornaroli in de laatste sector een paar keer een snap moet opvangen. De McLaren oogde erg nerveus, terwijl de Williams van Albon niet kon voorkomen dat hij blokkeerde richting bocht 1.
Lawson is opgeklommen naar de vijfde plek, met Hulkenberg zesde; Lindblad ligt voor de McLarens, met Bortoleto ook in de top 10.
Er komt echter nog veel baanevolutie aan, naarmate het vuil en stof met elke ronde wordt weggeveegd.
Leclerc is opnieuw de snelste, met een 1m20.287s, terwijl Verstappen nog een ronde rijdt maar 0.5s tekortkomt op de Ferrari.
Hamilton klimt vervolgens naar de tweede plaats, 0.3s achter Leclerc.
Norris rijdt nog een ronde en gaat Fornaroli voorbij, maar slechts met een tiende. Leclerc en Hamilton komen wat te dicht bij elkaar, terwijl Hamilton opschuift naar de derde plek.
Verstappen wordt ook genoteerd voor ogenschijnlijk onregelmatig rijden.
Hulkenberg klimt naar de zevende plek met zijn eerste echte getimede ronde van het seizoen.
Sainz is genoteerd voor "onregelmatig rijden", vermoedelijk vanwege dat incident met Verstappen.
Verstappen meldt slechte terugschakelingen en een stuiterende vooras, wat zo’n beetje de norm is, terwijl Fornaroli zich verbetert en vierde blijft.
Ja, het gedeelte naast de racelijn in de laatste bocht leek ongelooflijk stoffig - dus rallyrijden voor Hamilton daar.
Verstappen heeft een clean rondje en klokt 1m20.788s, goed voor de snelste tijd.
Sainz meldt dat hij geen radio had, door een losgekoppelde kabel.
Hamilton noteert twee paarse sectoren, maar zijn auto besluit gewoon dat hij niet op de weg wil blijven plakken en hij moet door de laatste bocht corrigeren om hem op de baan te houden.
Leclerc rijdt intussen een 1m20.884s en gaat opnieuw naar P1.
Russell noteert een 1m22.056s en staat nu bovenaan de tijdenlijst, terwijl Verstappen een ronde afbreekt en daar wat gedoe lijkt te hebben gehad met Sainz en Bortoleto...
...ah, Sainz was langzaam in de bocht toen Verstappen erdoor probeerde te komen, en de Red Bull-coureur was daar niet blij mee.