Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Oostenrijk – kwalificatie
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Formule 1-kwalificatie in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk
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En daarmee laten we het hierbij! Nogmaals bedankt voor het volgen, en we zien jullie morgen voor de grand prix.
Dat was dus allemaal een beetje verwarrend, nietwaar?
Mocht iemand zich nog steeds achter de oren krabben: hier is het kwalificatierapport.
F1 Austrian GP: Russell avoids investigation to take pole after Verstappen crash
George Russell set his pole lap under yellow flag conditions after Max Verstappen crashed, but avoided an investigation as he lifted off in the final sector
Er stonden wat opmerkingen in het FIA race control-overzicht over geschrapte ronden onder dubbel geel, maar dit gaat alleen gelden voor hun inlaps.
Hoe dan ook was Russell het incident al ruim voorbij en bezig zijn ronde af te maken tegen de tijd dat dubbel geel werd gezwaaid - althans, volgens F1's driver tracker.
Dus Russell wordt niet onderzocht, dus pole is inderdaad voor hem - en hij timede die lift goed.
Russell op pole voor Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson en Lindblad.
Hamilton: "Allereerst bedankt iedereen voor de goede energie. Dat we met de twee Ferrari's tweede en derde staan is fantastisch en een weerspiegeling van het geweldige werk terug in de fabriek. Ze hebben hier kleine updates meegenomen, ze hebben hard gewerkt om onze motor te upgraden. Ik ben gewoon echt trots op iedereen."
Leclerc: "Ik ben relatief tevreden over vandaag. De afgelopen weekenden waren behoorlijk lastig, dus ik wilde gewoon een clean weekend en een clean kwalificatie om goed te beginnen voor morgen. Vanaf de tweede plek starten is een goede uitgangspositie."
Terwijl Leclerc praat, verschijnt het bericht dat Russell zijn pole mag behouden omdat het onderzoek is ingetrokken.
Russell vertelt Giancarlo Fisichella, die de interviews met de top drie doet, dat het wel goed komt, verwijzend naar een enkele gele vlag en dat hij voldoende van het gas was gegaan.
"Ik voel me geweldig, het was zo'n fantastische ronde. Ik zag de gele vlag en liftte flink richting de bocht. Ik stond vijf tienden voor en kwam de bocht uit met tweeënhalf tienden voorsprong. Het was een enkele gele vlag, dus het zou goed moeten zijn."
Russell vond wel 0,236s ten opzichte van Leclerc, dus aan het einde van de sessie lijkt het erop dat veel auto's ineens tot leven kwamen. Antonelli hield in onder geel en de driver tracker zegt dat hij voor lag, dus ik vermoed dat Ferrari hier nog wel even tegenin gaat...
Russell is genoteerd voor een overtreding onder geel. Leclerc feliciteert hem, maar hij zal denken dat pole van hem had moeten zijn...
En Russell is naar de snelste tijd gegaan, maar deed hij dat onder dubbel gezwaaide gele vlaggen?
Verstappen probeerde verloren tijd goed te maken in bocht 9, verloor de auto en schoot door het grind voordat hij zijwaarts de muur in ging. Dat zie je eigenlijk nooit van Max Verstappen.
Maar Leclerc gaat nog sneller - het is een 1m06.349s! Opnieuw, waar kwam dat vandaan?
Norris komt niet verder dan de zesde tijd, 0.15s achter de poging van Leclerc...
...en Verstappen verliest de auto in bocht 9!
Hadjar klimt naar de vierde plek met zijn tweede poging...
...maar daar is Hamilton, die de snelste tijd rijdt! Het is een 1m06.408s! Waar kwam dat vandaan?
Hadjar en Hamilton zijn onderweg, gevolgd door Lawson, Leclerc, Norris, Piastri en Lindblad.
Laatste bestelling, mannen.
Hamilton krijgt geen tweede ronde op die eerste set banden, na een uitstapje wijd in bocht 3, omdat hij niet genoeg brandstof aan boord had.
Het is voorlopig Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Leclerc, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad en Hamilton. Hadjar-Lawson-Lindblad reden die run allemaal op gebruikte softs.
Dat is een knaller van Verstappen - maar Antonelli wil hem niet met de eer laten strijken en noteert een 1m06.414s. Russell duwt Verstappen van de eerste startrij, slechts 0.043s achter Antonelli.
Het zit allemaal in de laatste sector.
Norris opent met een 1m06.900s, dat zal niet genoeg zijn. Verstappen is echter bezig met een superronde en noteert een 1m06.475s - wauw.
Piastri zit 0.2s achter Verstappen, en Leclerc 0.28s.
Normaal gesproken verlaat niemand de garage in de eerste paar minuten, en nu wil iedereen ongeveer tegelijk naar buiten. Norris, Hadjar, Verstappen en Piastri zijn als eersten de baan op.
Q3 begint!
...en nu wachten we tot de coureurs de garage verlaten.
Onze Q3-kandidaten
Antonelli Piastri Norris Russell Hamilton Leclerc Hadjar Lawson Lindblad Verstappen
Gasly en Bortoleto deden het goed om zo dicht bij de ronde van Verstappen te komen - Bortoleto zat in die Audi slechts een tiende erachter.
Verstappen heeft echter wel een extra set softs bewaard voor deze sessie, nadat hij voor die ronde gebruikte banden inzette. Daarmee staat hij gelijk met de meeste andere koplopers.
Uitgeschakeld in Q2
11. Gasly 12. Bortoleto 13. Bearman 14. Hulkenberg 15. Ocon 16. Colapinto
Bearman haalt de top 10 niet, want er is een kloof van drie tienden te overbruggen. Bortoleto klimt naar P11...
...en Gasly komt tot op 0,04s van het uit de top 10 wippen van Verstappen, maar komt in de laatste sector net tekort.
Red Bull maakt het daar, door Verstappen maar één run te geven, wel erg spannend...
Leclerc verbetert zich niet, waardoor Hamilton opschuift naar de vijfde plaats. Hadjar gaat naar P7, Lawson schuift op naar P8 en Lindblad naar P9 - daarmee staat Verstappen op het randje...
Norris noteert een 1m06.897s en gaat naar P3, dat zou ruim voldoende moeten zijn.
Russell, op gebruikte banden, klimt naar P4 met een 1m06.979s.
De off-sync Norris is opnieuw naar buiten gegaan, nu op gebruikte banden, terwijl Russell van Toto Wolff te horen krijgt dat hij "gewoon moet rijden". Vermoedelijk wat onenigheid over de boordradio...
Eliminatiezone met nog vijf minuten te gaan
11. Bortoleto 12. Colapinto 13. Bearman 14. Hulkenberg 15. Ocon 16. Russell