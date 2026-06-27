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F1 Grand Prix van Oostenrijk: Russell ontloopt onderzoek en pakt pole na crash van Verstappen

De Mercedes-coureur zette zijn ronde neer onder gele-vlagomstandigheden, maar ontliep een onderzoek omdat hij in de laatste sector van het gas ging

Ed Hardy
Ed Hardy
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

George Russell heeft poleposition veroverd voor de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 nadat hij een onderzoek ontliep wegens het neerzetten van zijn ronde onder gele vlaggen na de crash van Max Verstappen.

De Red Bull-coureur spinde in de vangrail bij de voorlaatste bocht, wat voordeel opleverde voor degenen die hun ronde al hadden neergezet, of Russell, die vlak achter Verstappen zat toen het gebeurde.

Russell bevestigde: "Ik ging van het gas bij het ingaan van die bocht” en dat hij “veel tijd verloor”, terwijl er enkel gezwaaide gele vlaggen waren en geen dubbele, waardoor hij een vierde pole van het seizoen behield.

De Mercedes-coureur deed dat met een 1m06.113s, wat betekent dat hij de eerste startrij zal delen met Charles Leclerc, die profiteerde van het neerzetten van zijn 1m06.349s vóór Verstappens crash.

De Ferrari-coureur troefde teamgenoot Lewis Hamilton af met 0.059s en de zevenvoudig wereldkampioen zal de tweede startrij delen met Russells teamgenoot Kimi Antonelli.

Antonelli verloor het meest door Verstappens crash, aangezien hij op voorlopige pole stond met een 1m06.414s, maar de leider in het kampioenschap brak zijn laatste ronde af en pakte de vierde plaats.

Verstappen had een briljante openingsronde geproduceerd met een 1m06.475s, waarmee hij derde stond achter het Mercedes-duo, maar zijn crash deed hem terugvallen naar de vijfde plaats, voor de als zesde geklasseerde Lando Norris.

De regerend wereldkampioen kwalificeerde zich 0.009s voor McLaren-stalgenoot Oscar Piastri op de zevende plaats, met Red Bulls Isack Hadjar en het Racing Bulls-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad die de top 10 completeerden.

Max Verstappen brought an early end to qualifying in Austria

Max Verstappen brought an early end to qualifying in Austria

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Verstappen had al een schrikmoment in Q2 overleefd, nadat hij zijn garage niet had verlaten voor een tweede snelle ronde op basis van Red Bull-projecties dat zijn 1m07.183s goed genoeg was om door te gaan.

Dat werd ook gedaan om een extra set verse softs te sparen, maar de viervoudig wereldkampioen zakte nog steeds geleidelijk van de zevende naar de tiende plaats, waarbij Hadjar en het Racing Bulls-duo hem voorbijgingen

Toen hij naar de tiende plaats zakte, kon Verstappen niets anders doen dan hopen op overleving en Pierre Gasly was degene om in de gaten te houden, aangezien hij sneller was in de middensector, maar uiteindelijk kwam hij 0.040s tekort en werd 11e.

Dat zette hem voor de als 12e geklasseerde Gabriel Bortoleto, die 0.110s boven de cut zat, met Oliver Bearman die zich vervolgens als 13e kwalificeerde en puntloze Nico Hulkenberg als 14e.

De onder druk staande Esteban Ocon voorkwam een vierde opeenvolgende Q1-uitschakeling en pakte de 15e plaats, terwijl Franco Colapinto zich als 16e kwalificeerde ter afsluiting van een Q2-sessie die door Antonelli werd aangevoerd.

Carlos Sainz had last van een plotselinge overstuur bij de laatste bocht en pakte slechts de 17e plaats, één plek voor teamgenoot Alex Albon bij de eerste dubbele Q1-eliminatie van Williams sinds China.

Debutantenteam Cadillac liet opnieuw tekenen van vooruitgang zien, aangezien beide auto's zich een seconde vóór Aston Martin kwalificeerden, met Sergio Perez op de 19e plaats en Valtteri Bottas op de 20e.

Dat resulteerde erin dat Aston voor de derde opeenvolgende kwalificatiesessie de achterste startrij bezette, aangezien Fernando Alonso de 21e plaats pakte voor Lance Stroll, die drie seconden achter Antonelli's Q1-benchmark zat.

cq

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

1'06.113

   S 235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.236

1'06.349

 0.236 S 234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.295

1'06.408

 0.059 S 234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.301

1'06.414

 0.006 S 234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 11

+0.362

1'06.475

 0.061 S 234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.389

1'06.502

 0.027 S 234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.398

1'06.511

 0.009 S 234.150
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 18

+0.519

1'06.632

 0.121 S 233.725
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 18

+0.842

1'06.955

 0.323 S 232.598
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.894

1'07.007

 0.052 S 232.417
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.110

1'07.223

 0.216 S 231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.180

1'07.293

 0.070 S 231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+1.410

1'07.523

 0.230 S 230.641
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+1.498

1'07.611

 0.088 S 230.341
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 15

+1.704

1'07.817

 0.206 S 229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+2.058

1'08.171

 0.354 S 228.449
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.139

1'08.252

 0.081 S 228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.396

1'08.509

 0.257 S 227.321
19 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+2.832

1'08.945

 0.436 S 225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 9

+2.917

1'09.030

 0.085 S 225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+3.829

1'09.942

 0.912 S 222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+4.250

1'10.363

 0.421 S 221.332
Volledige uitslag
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