F1 Grand Prix van Oostenrijk: Russell ontloopt onderzoek en pakt pole na crash van Verstappen

George Russell heeft poleposition veroverd voor de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 nadat hij een onderzoek ontliep wegens het neerzetten van zijn ronde onder gele vlaggen na de crash van Max Verstappen.

De Red Bull-coureur spinde in de vangrail bij de voorlaatste bocht, wat voordeel opleverde voor degenen die hun ronde al hadden neergezet, of Russell, die vlak achter Verstappen zat toen het gebeurde.

Russell bevestigde: "Ik ging van het gas bij het ingaan van die bocht” en dat hij “veel tijd verloor”, terwijl er enkel gezwaaide gele vlaggen waren en geen dubbele, waardoor hij een vierde pole van het seizoen behield.

De Mercedes-coureur deed dat met een 1m06.113s, wat betekent dat hij de eerste startrij zal delen met Charles Leclerc, die profiteerde van het neerzetten van zijn 1m06.349s vóór Verstappens crash.

De Ferrari-coureur troefde teamgenoot Lewis Hamilton af met 0.059s en de zevenvoudig wereldkampioen zal de tweede startrij delen met Russells teamgenoot Kimi Antonelli.

Antonelli verloor het meest door Verstappens crash, aangezien hij op voorlopige pole stond met een 1m06.414s, maar de leider in het kampioenschap brak zijn laatste ronde af en pakte de vierde plaats.

Verstappen had een briljante openingsronde geproduceerd met een 1m06.475s, waarmee hij derde stond achter het Mercedes-duo, maar zijn crash deed hem terugvallen naar de vijfde plaats, voor de als zesde geklasseerde Lando Norris.

De regerend wereldkampioen kwalificeerde zich 0.009s voor McLaren-stalgenoot Oscar Piastri op de zevende plaats, met Red Bulls Isack Hadjar en het Racing Bulls-duo Liam Lawson en Arvid Lindblad die de top 10 completeerden.

Max Verstappen brought an early end to qualifying in Austria Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Verstappen had al een schrikmoment in Q2 overleefd, nadat hij zijn garage niet had verlaten voor een tweede snelle ronde op basis van Red Bull-projecties dat zijn 1m07.183s goed genoeg was om door te gaan.

Dat werd ook gedaan om een extra set verse softs te sparen, maar de viervoudig wereldkampioen zakte nog steeds geleidelijk van de zevende naar de tiende plaats, waarbij Hadjar en het Racing Bulls-duo hem voorbijgingen

Toen hij naar de tiende plaats zakte, kon Verstappen niets anders doen dan hopen op overleving en Pierre Gasly was degene om in de gaten te houden, aangezien hij sneller was in de middensector, maar uiteindelijk kwam hij 0.040s tekort en werd 11e.

Dat zette hem voor de als 12e geklasseerde Gabriel Bortoleto, die 0.110s boven de cut zat, met Oliver Bearman die zich vervolgens als 13e kwalificeerde en puntloze Nico Hulkenberg als 14e.

De onder druk staande Esteban Ocon voorkwam een vierde opeenvolgende Q1-uitschakeling en pakte de 15e plaats, terwijl Franco Colapinto zich als 16e kwalificeerde ter afsluiting van een Q2-sessie die door Antonelli werd aangevoerd.

Carlos Sainz had last van een plotselinge overstuur bij de laatste bocht en pakte slechts de 17e plaats, één plek voor teamgenoot Alex Albon bij de eerste dubbele Q1-eliminatie van Williams sinds China.

Debutantenteam Cadillac liet opnieuw tekenen van vooruitgang zien, aangezien beide auto's zich een seconde vóór Aston Martin kwalificeerden, met Sergio Perez op de 19e plaats en Valtteri Bottas op de 20e.

Dat resulteerde erin dat Aston voor de derde opeenvolgende kwalificatiesessie de achterste startrij bezette, aangezien Fernando Alonso de 21e plaats pakte voor Lance Stroll, die drie seconden achter Antonelli's Q1-benchmark zat.