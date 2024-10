F1 Austin live: Volg de kwalificatie

Door het sprintformat is het voor de F1-fans een kleine déjà vu-moment: de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op vrijdag bood de sprint kwalificatie voor de sprintrace al een voorproefje op wat er te wachten staat in de kwalificatie. Toch zijn er ook genoeg zaken die deze kwalificatie heel anders kunnen maken. Ten eerste mogen de teams zelf kiezen op welke bandencompounds zij hun ronden rijden, waar dat in de sprint kwalificatie van tevoren bepaald is. Bovendien zijn de kwalificatiesegmenten een stuk langer, waardoor er makkelijker aan twee runs gedacht kan worden. In Q1 staan er achttien minuten op de klok, in Q2 zijn dat vijftien minuten en de strijd om de pole-position in Q3 duurt twaalf minuten.

Ook hebben de teams sinds de sprintrace weer aan de auto mogen sleutelen in de zoektocht naar de optimale afstelling. Sinds dit jaar zijn er tijdens sprintweekenden namelijk twee parc fermé-fasen. De eerste ging in met de sprint kwalificatie en is na de sprintrace opgeheven. Dat bood de teams de kans om op basis van die sprint kwalificatie en sprintrace aanpassingen door te voeren aan de afstelling voor de kwalificatie en de Grand Prix. Welk team heeft die data kunnen omzetten in nog meer snelheid en welke teams laten de kwalificatiesnelheid voor wat het is om op zondag betere prestaties neer te zetten?

Om 00.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten van start. Het is dan 17.00 uur in Austin.