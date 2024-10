Norris op pole in Austin, laatste poging Verstappen om zeep door crash Russell

Op een zaterdag boordevol Formule 1-actie op het Circuit of the Americas mochten de coureurs na een vermakelijke sprintrace weer aan de bak voor de reguliere kwalificatie. Voor coureurs betekent het sprintformat zoals dat tegenwoordig is een verandering van mentaliteit. Onder meer Max Verstappen en Carlos Sainz hebben uitgelegd dat de coureurs moeten schakelen van een 'race-mindset' naar een agressievere aanpak waarin het om iedere milliseconde gaat. Tijdens de sprintrace maakten met name Verstappen en Ferrari een goede indruk, al mochten alle teams nadien nog weer aan hun afstelling sleutelen. Anno 2024 is er immers tweemaal een parc fermé van kracht. Vooral McLaren kwam dat goed uit, aangezien Lando Norris tijdens de sprint veel sneller door zijn banden heenging dan dat hem lief was.

Q1: Hamilton sneuvelt op pijnlijke wijze, Lawson sterk ondanks straf

Voor aanvang van de kwalificatie bleek er al bijzonder veel animo op het prachtige circuit in Texas, met een file aan het eind van de pitstraat tot gevolg. Norris bracht als eerste coureur een richttijd op de klokken en zou daarbij tot 1.34.029 komen. Het was marginaal sneller dan Carlos Sainz en Oscar Piastri, al was het wachten nog op Red Bull Racing. Dat team besloot de file namelijk te laten voor wat het was en later naar buiten te gaan, maar toen Verstappen eenmaal op het asfalt te vinden was, bleek hij meteen snel. Zijn 1.33.690 was ruim drie tienden sneller dan de openingsronde van Norris, al werden die tijden allemaal op gebruikte banden gezet. Het stelde Nico Hülkenberg en Pierre Gasly in staat om kort een woordje mee te spreken met toptijden, al reageerden de topteams nadien op nieuwe sloffen.

Verstappen wist in de slotminuten van Q1 de snelste tijd te noteren, voor Charles Leclerc en de verrassend sterke Liam Lawson - die door zestig plaatsen gridstraf overigens achteraan zal starten. De blik ging echter vooral op de andere kant van de ranglijst, naar de mannen in de gevarenzone. Beide Mercedes-coureurs bevonden zich daarin met nog drie minuten te gaan, al wist Russell het vege lijf te redden met een ferme sprong naar P4. Teamgenoot Lewis Hamilton lukte dat tot verrassing van iedereen op het circuit niet. De zevenvoudig wereldkampioen maakte een fout in bocht 12 en zou daardoor niet verder komen dan P19, wat door de gridstraf van Lawson de achttiende startplek op zondag wordt. Het is logischerwijs een domper van jewelste voor de man die doorgaans goed is in Austin. Naast Hamilton waren ook Alexander Albon, Franco Colapinto en usual suspects Valtteri Bottas en Zhou Guanyu vroegtijdig klaar.

Q2: Verstappen versnelt, Hülkenberg vindt zijn Waterloo

Aan het begin van het tweede gedeelte reed Verstappen wederom op gebruikte banden naar buiten, mede doordat teams tijdens sprintweekenden een setje banden minder kringen dan in reguliere weekeinden. De regerend wereldkampioen kwam tot 1.33.052, waarna hij titelrivaal Norris de lat twee tienden hoger zag leggen. Belangrijk verschil was echter dat de Brit die ronde op nieuwe banden afwerkte en Verstappen op een gebruikte set. Het onderstreepte andermaal dat Verstappen en de RB20 dit weekend een aanmerkelijk betere combinatie lijken dan voorheen. Achter Norris en de Limburger completeerden Oscar Piastri, Russell en de verrassend snelle Pierre Gasly de top-vijf na de eerste runs.

Bij aanvang van de tweede run stond Charles Leclerc pardoes aan de verkeerde kant van de streep, maar de Ferrari-coureur deed met de druk op de ketel meer dan genoeg om Q3 te halen. Zijn 1.32.962 volstond uiteindelijk voor de vierde positie, achter Norris, Sainz en Verstappen op P1. Waar Norris de laatste run besloot over te slaan om banden te sparen, versnelde Verstappen nog tweeënhalve tienden. Tsunoda, Hülkenberg (na een foutje in bocht 1), Esteban Ocon en Lance Stroll vonden allemaal hun Waterloo in Q2, waardoor ze vroegtijdig naar het vierkantje met de pers konden. Lawson zette in dit gedeelte helemaal geen tijd meer neer, aangezien hij Tsunoda met een goede ronde in theorie van een Q3-plek had kunnen houden. In plaats daarvan gaf hij de Japanner tweemaal een slipstream, maar zelfs dat mocht niet baten voor het RB-team.

Q3: Norris pakt pole, Verstappen snel onderweg tot crash Russell

De resterende tien coureurs mochten zich traditiegetrouw opmaken voor Q3. Net zoals op vrijdag besloot Mercedes er geen gras over te laten groeien en Russell als eerste man de baan op te sturen. De Brit die zich als tweede had gekwalificeerd voor de sprintrace liet de klok ditmaal stoppen op 1.32.974, al zou het nog veel sneller kunnen. Norris toonde dat op nieuwe banden aan met een 1.32.330. Nadat Piastri en de Ferrari-mannen die tijd allen niet hadden gehaald, was het woord weer aan Verstappen. De Nederlander begon met een paarse eerste sector, maar kwam op de meet 0.031 seconde tekort ten opzichte van de goede ronde die Norris had geklokt. Pérez gaf maar liefst negen tienden toe op zijn stalgenoot en zag ook nog eens een streep door die rondetijd gaan wegens het overschrijden van de track limits.

Pérez en alle andere coureurs in Q3 hadden logischerwijs nog wel één poging voor de boeg om alles uit hun materiaal te halen. Aan het begin van die laatste run kreeg Verstappen eerst een unsafe release van Gasly en daarmee Alpine te verduren. De Nederlander wist contact de voorkomen en begon vervolgens met een enorme verbetering in de eerste sector. Verstappen zat bijna twee tienden onder de tijd van Norris en leek zodoende op weg naar pole, maar dat feest ging voor Red Bull niet door dankzij een schuiver van Russell. De Mercedes-coureur schoot er op zeer hoge snelheid af in de laatste sector, waardoor er dubbel geel werd gezwaaid en geen enkele rijder meer een tijdsverbetering kon noteren. Norris hield daardoor stand met pole-position tot gevolg, voor Verstappen en Sainz op de derde stek. Achter de eerste Ferrari completeren Leclerc en Piastri de top-vijf op de startopstelling voor morgen.

De hoofdrace van het Formule 1-weekend in Austin begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie F1 Grand Prix van de Verenigde Staten