Rapportcijfers Grand Prix van Azerbeidzjan 2024

Williams had het idee dat hij in Q3 Alonso had kunnen verslaan, maar gaf de onervarenheid de schuld van het mislopen van die plek. Crash in VT1 deed pijn, maar de race pace was prima. P8 in de race was te danken aan een sterk einde van de race, waar hij ook nog eens flink profiteerde van een fout van Hülkenberg. P8 in zijn tweede F1-race is bijzonder knap.

Rapportcijfer Motorsport.com 9 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 9.26 (556 inzendingen)