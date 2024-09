F1 Baku live: Volg de race

Het Formule 1-seizoen is weer op volle gang sinds de zomerstop en de volgende stop na Monza is Azerbeidzjan. De Grand Prix in Baku was normaliter een van de eerste races van het seizoen, maar omdat de Formule 1 de kalender logischer wilde indelen is deze enkele maanden doorgeschoven. Het 6,003 kilometer lange Baku City Circuit staat sinds 2017 op de F1-kalender en heeft vaker wel dan niet spektakel opgeleverd. Wie herinnert zich niet het verhitte moment tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton na bocht 15? Of de crash tussen Red Bull-teamgenoten Daniel Ricciardo en Max Verstappen? Of de late klapband voor Verstappen die daardoor de zege zag vervliegen? Vaak levert de openingsronde ook de nodige hectiek op, dus het is oppassen geblazen. De race telt immers 51 ronden om tot een raceafstand van 306,049 kilometer te komen.

Charles Leclerc is de koning van het stratencircuit, want hij heeft al vier keer op rij de pole veroverd. Eén statistiek spreekt niet in zijn voordeel: de voorgaande drie keren wist hij deze niet te verzilveren. De afgelopen drie jaren gingen de zeges naar Red Bull, waarbij Sergio Pérez zich twee keer tot winnaar kroonde. Kan Leclerc de ban doorbreken en die pole nu wel omzetten in een zege, of wordt het opnieuw een Red Bull-zege? Of kan Oscar Piastri vanaf P2 goede zaken doen voor McLaren? Voor twee coureurs belooft het een lange middag te worden: Lando Norris en Lewis Hamilton. Norris moet van P15 starten terwijl Hamilton vanuit de pitstraat zal starten na een motorwissel na de kwalificatie. Kan Norris de schade beperken, of gaat Verstappen zijn voorsprong weer uitbreiden?

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de Grand Prix van Azerbeidzjan van start en zullen de antwoorden op deze vragen komen. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.