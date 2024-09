Piastri verschalkt Leclerc in F1-spektakel, Max Verstappen P5 na crash Pérez-Sainz

Om 15.00 uur lokale tijd mochten de Formule 1-coureurs aan de bak voor deel één van een double-header op stratencircuits. Volgende week wacht de fysiek zware uitdaging van Singapore, ditmaal doofden de lichten voor de achtste Formule 1-race ooit over het Baku City Circuit (inclusief de Europese Grand Prix van 2016). Charles Leclerc kon voor de vierde opeenvolgende keer rekenen op de beste startplek in Azerbeidzjan, nadat hij zich ongenaakbaar had getoond in de kwalificatie. Max Verstappen moest op de grid als zesde oplijnen, al was dat nog altijd negen posities voor zijn voornaamste titeluitdager Lando Norris. De Britse McLaren-coureur had daarmee overigens wel meteen twee plekjes cadeau gekregen, aangezien Esteban Ocon en Lewis Hamilton (motorwissel) allebei vanuit de pitstraat vertrokken.

Norris en Red Bull-coureurs schuiven op bij start, DNF Tsunoda

Bij het doven van de lichten kwam Leclerc aan de schone kant van de grid zeer goed van zijn startplek. Hij wist de leiding te behouden en zag Oscar Piastri eveneens standhouden op P2. Daarachter besloten de Red Bull-mannen er meteen werk van te maken. Sergio Pérez blokkeerde zijn linker voorwiel een beetje, maar wist zijn RB20 bij bocht 1 wel aan de binnenkant van Carlos Sainz' Ferrari te positioneren. Het gaf hem eveneens de binnenkant voor bocht 2 en daar wist hij de derde plek over te nemen. Verstappen volgde dat voorbeeld, maar dan door George Russell op soortgelijke wijze te verschalken voor de vijfde stek.

Verder naar achteren kende ook Norris een goed begin van zijn inhaaljacht. De runner-up uit het WK vertrok op harde banden om zo lang mogelijk door te rijden en betaalde daar bij de start geen prijs voor. Sterker nog: hij wist twee posities op te schuiven richting P13 en kreeg aan het eind van de openingsronde nog een plekje cadeau doordat Lance Stroll een lekke band had opgelopen. Het bracht Norris achter Yuki Tsunoda, die in aanvaring was gekomen met Stroll. De Japanner in dienst van het tweede Red Bull-team verdedigde zo hard als hij kon, maar moest Norris na één rondje oponthoud laten gaan. Tsunoda kampte met een enorm gat in zijn sidepod en zou daardoor de eerste uitvaller van de dag worden. Stroll zou hem later vergezellen op de lijst met uitvallers.

Nadien draaide de eerste stint uit op een race pace-gevecht op mediums. Piastri poogde de druk even op te voeren op Leclerc, maar de winnaar van Monaco en Monza deelde het ogenschijnlijk goed in met de gele Pirelli-banden. Hij wist derhalve weer een gat te trekken, terwijl Piastri met de achterbanden begon te worstelen en in de spiegels een oogje op Pérez moest houden. Waar de Mexicaan altijd goed uit de voeten kan in Baku en niet maalt om onderstuur, liet Verstappen weten: "De auto bijt totaal niet aan de voorkant", waarmee de Nederlander aangeeft dat hij graag een scherpe voorkant heeft. Mede door deze ongemakken besloot Red Bull Verstappen aan het einde van ronde 12 al naar binnen te halen voor een setje harde banden, waarbij Russell overigens meteen meeklapte. De Limburger kwam als tiende weer de baan op, maar wist Daniel Ricciardo en Oliver Bearman spoedig weer te passeren.

Fenomenale strijd vooraan, Verstappen worstelt met de RB20

Een ronde na Verstappen was Pérez aan de beurt voor zijn pitstop, een onvervalste poging om een undercut op Piastri uit te voeren. McLaren besloot maar liefst twee ronden langer buiten te blijven en het daarmee ogenschijnlijk spannend te maken, al werd de hulp van Norris ingeschakeld: "Kun jij Pérez in de middensector zoveel mogelijk ophouden zonder je eigen race daarmee te schaden?" De Brit antwoordde bevestigend en haalde de gang er in het kasteelgedeelte helemaal uit. Het bleek net genoeg om Piastri weer voor Pérez op het asfalt te krijgen, al zat Pérez wel binnen de DRS-marge. Voor het knokkende duo zat Alexander Albon nog, die op de harde band was gestart en nog altijd niet naar binnen was geweest. Piastri ging een stuk handiger met de Williams om dan Pérez. De McLaren-coureur sloeg meteen toe bij zijn eerste kans, terwijl Pérez een ronde bleef hangen en daarmee tweeënhalve seconden verloor.

Piastri liet er sowieso geen gras over groeien. Nadat hij Albon te pakken had, stak hij in ronde 20 ook direct Leclerc voorbij voor de leiding van de wedstrijd. De man met startnummer 81 zette zijn actie in bij het aanremmen voor de eerste bocht en verdedigde vervolgens goed de binnenkant voor bocht 3. Het duel bracht Pérez wel weer terug in de debatten en leverde een prachtige strijd voor de leiding op: drie auto's die ronde na ronde binnen de DRS-marge van elkaar zaten. "Ze pushen als een gek, of ze hebben veel meer grip dan dat wij hebben...", keek Leclerc met verbazing naar de twee mannen om hem heen. Ferrari liet als reactie weten dat Leclerc gewoon zijn eigen ding moest doen met het Pirelli-rubber.

Iets verder naar achteren ontstond eveneens een gevecht met drie auto's, maar dan die van Albon, Norris en Verstappen. De Nederlander probeerde het tweemaal bij Norris, maar zag de McLaren-coureur stevig verdedigen richting bocht 3. Iets verderop in de ronde sneed Verstappen zelf een bocht af, met de mededeling: "Mijn remmen werken niet goed." Waar Sainz het duo op de versleten harde banden wel snel wist te pakken, moest Verstappen veel langer tegen de achtervleugels van Albon en Norris aankijken. Op het moment dat de Thaise Williams-coureur eenmaal naar binnen ging, was ook Russell al aangesloten. "Ik heb totaal geen grip aan de achterkant. De auto springt alle kanten op en verliest contact met het asfalt", deelde Verstappen mee via de boordradio. Niet veel later zou het nog erger worden voor de regerend wereldkampioen doordat Russell hem voorbijstak.

IJzersterke Piastri weerstaat de druk, Sainz en Pérez crashen

Helemaal vooraan lieten de kemphanen elkaar geen seconde meer los. Leclerc probeerde het meermaals aan de buitenkant van bocht 1, maar zag Piastri iedere ronde de binnenkant afdekken en dus keurig standhouden. Het leverde zelfs een tactisch spelletje vanuit Ferrari op: "Box opposite to Piastri", klonk het in het oor van Leclerc. Het leek een poging om McLaren in een extra pitstop te dwingen, maar daar trapte het team uit Woking - los van de verplichte pitstop van Norris natuurlijk - niet in. In plaats daarvan probeerde Leclerc de klus op de baan te klaren: "Volgens mij begint Piastri iets meer met zijn banden te worstelen", sprak de Monegask, die tegelijkertijd Pérez en ook zijn eigen teamgenoot Sainz in de spiegels zag opdoemen. In plaats van aanvallen moest de Ferrari-coureur derhalve meer aan verdedigen denken.

"Ik heb zelf geen achterbanden meer over", moest Leclerc erkennen op het moment dat Piastri definitief wist weg te rijden. De Aussie had de druk ronde na ronde weten te weerstaan en reed op fenomenale wijze naar zijn tweede Formule 1-overwinning, na de veelbesproken eerste triomf in Hongarije. Waar Piastri de winst soeverein naar huis reed, eindigde het daarachter nog in tranen. Pérez keek even bij Leclerc, maar die remde laat richting bocht 1 om de tweede stek te behouden. Het gaf Sainz een buitenkansje, maar hij belandde bij het uitkomen van bocht 2 juist op het vuil.

De run naar bocht 3 volgde en die zou een stevige klap opleveren met Sainz en Pérez. Waar de Spanjaard iets naar links leek te bewegen op het rechte stuk en Pérez wellicht iets naar rechts, kwamen ze elkaar tegen en eindigde het voor beide mannen hardhandig in de muur. Achter Piastri en Leclerc completeerde Mercedes-rijder Russell zodoende verrassend het podium. Norris kwam als vierde over de meet, nadat hij Verstappen in de slotfase nog te grazen had genomen en ook het punt voor de snelste raceronde had meegepakt. Met exact dat doel was Verstappen in de slotfase nog naar binnen gegaan, maar de crash en de virtual safety car die volgden, staken daar een stokje voor. De Nederlander moest zodoende genoegen nemen met P5, voor Alonso, Albon en de verrassend sterke Franco Colapinto op P8. Hamilton en de eveneens goed rijdende rookie Bearman gingen met de laatste punten aan de haal.

Het Formule 1-seizoen 2024 wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Singapore.

Uitslag: F1 Grand Prix van Azerbeidzjan