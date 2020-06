Virtuele versie Berlijn Tempelhof in Formule E simrace

Pascal Wehrlein, ex-Sauber in nu bij Mahindra in de Formule E, staat na twee zeges aan de leiding van Race at Home Challenge. Dat kampioenschap organiseert de FE samen met Motorsport Games ten voordele van UNICEF.

Dit keer komen Stoffel Vandoorne, Robin Frijns, Nyck de Vries en hun collega's in actie op het circuit van Berlijn Tempelhof, een van de meest tot de verbeelding sprekende locaties op de echte Formule E-kalender. Tempelhof is een van de oudste luchthavens van Europa en speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Koude Oorlog ten tijde van de Berlijnse Muur.

De luchthaven ging in 2008 definitief dicht, maar kent een tweede leven als tijdelijk circuit voor de elektrische Formule E. Op het betonnen tarmac werd een uitdagend circuit van 2.375 kilometer uitgestippeld, dat vaak voor spektakel zorgde.

Nu is er in het spel rFactor 2 ook een virtuele versie die door de Formule E-rijders zal gebruikt worden in de Race at Home Challenge.

"Het circuit is heel hobbelig, stelt Venturi-rijder Edoardo Mortara. "Het is geen normaal asfalt, maar ruw beton. Dat heeft het circuit normaal gezien vrij veel grip, maar zorgt wel voor problemen met de banden. De manier waarop je je wagen afstelt voor Berlijn is een beetje anders. Je zou denken dat het circuit tijdens een weekend veel sneller wordt, maar dat is niet zo door het speciale oppervlak. Je hebt wel veel meer marbles omdat het zo'n ruwe baan is die voor veel slijtage zorgt."

De eerste bochtencombinatie is iets om naar uit te kijken, met een radius van 270 graden. De aanloop gebeurt niet in een perfect rechte lijn, zodat rijders bij het remmen vaak erover moeten waken dat de achterkant van de wagen niet uitbreekt.

De belangrijkste inhaalmogelijkheid ligt er bij bocht 9 na een snelle sector. "Bocht zeven is een van de snelste bochten op de kalender", aldus Mortara. De volgende bocht is volgas en daarna heb je een haarspeldbocht naar rechts. het is heel belangrijk om hier laat te remmen, maar het is er erg hobbelig, dus het is makkelijk om de voorbanden te blokkeren. Ook de exit is hier belangrijk."

Na twee zeges voor Maxi Güther en twee voor Wehrlein wordt het afwachten wie kan toeslaan in Berlijn. De vijfde ronde van de Race at Home Challenge is nu zaterdag 23 mei te bekijken via Motorsport.tv en op sociale media vanaf 16.30 onze tijd.