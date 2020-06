Recordaantal F1-coureurs aan de start van virtuele GP van Monaco

Ocon en Bottas nemen plaats op de virtuele grid naast Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi, die allen al verschillende keren aan de start stonden van een Virtual Grand Prix. Ocon zal een team vormen met voormalig Renault Formule E-rijder Nicolas Prost. Bottas stapt in naast Mercedes-testrijder Esteban Gutierrez.

“Ik kijk er enorm naar uit om dit weekend voor het eerst in een virtuele Formule 1 Grand Prix te racen”, reageert Renault-coureur Ocon. “De afgelopen paar maanden heb ik mijn thuissimulator gebruikt om scherp te blijven en mijn honger naar autosport te stillen. De F1 2019-game is echter nog vrij nieuw voor me.” De Fransman bereidt zich met zijn race-engineer Mark Slade voor op het online evenement. Dat hij al bekend is met het circuit, scheelt enigszins. Ocon: “Monaco is een baan die mij wel bevalt. Het is een plek waar je zeer gefocust en alert moet zijn, zelfs in een racegame.”

Net als voorgaande keren doet er ook weer een aantal prominenten mee. Zo is Real Madrid-keeper Thibaut Courtois wederom de teamgenoot van Giovinazzi bij Alfa Romeo, completeert Arsenal-speler Pierre-Emerick Aubameyang de rijdersbezetting van McLaren en gaat surflegende Kai Lenny aan de slag bij Red Bull Racing. De Virtual Monaco Grand Prix start zondag om 19.00 uur en wordt verreden over 39 ronden.