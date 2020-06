Wat staat er dit weekend op de virtuele racekalender?

Formule E Race at Home Challenge - ronde 5

Datum en tijd: Zaterdag 23 mei, 16.30u

Zaterdag 23 mei, 16.30u Platform: rFactor 2

rFactor 2 Deelnemers: Het volledige Formule E-veld, met onder meer Robin Frijns, Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne

Het volledige Formule E-veld, met onder meer Robin Frijns, Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne Hoe te volgen: Via onze website

Wat is het?

De derde ronde van het virtuele Formule E-kampioenschap. Met dit initiatief wordt in samenwerking met Motorsport Games geld opgehaald voor het coronafonds van UNICEF. Alle vaste FE-coureurs nemen deel, dus ook Robin Frijns, Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne. De eerste twee races werden gewonnen door Maximilian Günther, de laatste twee races waren een prooi voor kampioenschapsleider Pascal Wehrlein.

Porsche Esports Supercup - Ronde 3

Datum en tijd : Zaterdag 23 mei, 15.00u

: Zaterdag 23 mei, 15.00u Platform : iRacing

: iRacing Deelnemers : De beste simcoureurs ter wereld, met onder meer Max Verstappen

: De beste simcoureurs ter wereld, met onder meer Max Verstappen Hoe te volgen: Via het iRacing YouTube-kanaal

Wat is het?

Atze Kerkhof, teammanager van simformatie Redline, noemt dit evenement 'het WK iRacing'. In tegenstelling tot de Porsche Supercup Virtual Edition, waaraan coureurs uit het echte kampioenschap deelnemen, is deze cup opgezet voor pure simracers. De prijzenpot van 200.000 euro liegt er niet om. Het seizoen trapt af op Circuit Zandvoort. Max Verstappen is een van de deelnemers die jaagt op de hoofdprijs.

DTM Esports Classic Challenge - Ronde 4

Datum en tijd: Zondag 24 mei, 14.00u

Zondag 24 mei, 14.00u Platform: RaceRoom Racing Experience

RaceRoom Racing Experience Deelnemers: 15 DTM Allstars aangevuld met 5 Challengers

15 DTM Allstars aangevuld met 5 Challengers Hoe te volgen: Via onze website

Wat is het?

De virtuele oplossing van het DTM-kampioenschap voor het gebrek aan actie. Vijftien All Stars nemen het op tegen vijf Challengers. In de eerste ronde, verreden op Zolder met DTM-bolides uit 1992, eindigde Robin Frijns tweemaal als tweede. Nadat er in ronde twee op Anderstorp gestreden werd met DTM-auto's uit 2013 en de Norisring werd aangedaan met bolides uit 2014, rijden de coureurs tijdens de vierde ronde met auto's uit 2016 op Monza.

Formula 2 Virtual Racing - Ronde 3

Datum en tijd : Zondag 24 mei, 17.00 uur

: Zondag 24 mei, 17.00 uur Platform : F1 2019

: F1 2019 Deelnemers : Jonge talenten, onder wie Robert Shwartzman, Marcus Armstrong en Arthur Leclerc

: Jonge talenten, onder wie Robert Shwartzman, Marcus Armstrong en Arthur Leclerc Hoe te volgen: Formula1.com, YouTube- en Facebook-pagina's F1

Wat is het?

Ook het virtuele voorportaal van de Formule 1 binden jonge talenten de strijd met elkaar aan. Daarbij racen ze met de Formule 2-auto's die in de game F1 2019 zitten en volgen ze een vergelijkbaar format met dat uit het echte leven. De eerste twee races op het virtuele Bahrein werden gewonnen door Arthur Leclerc, de races op Barcelona vielen ten prooi aan Guanyu Zhou en Norman Nato. Tijdens de derde ronde vormen de straten van Monaco het decor.

Formula 1 Virtual Grand Prix - Ronde 6

Datum en tijd : Zondag 24 mei, 19.00 uur

: Zondag 24 mei, 19.00 uur Platform : F1 2019

: F1 2019 Deelnemers : Acht F1-coureurs, aangevuld met coureurs uit andere series en prominenten

: Acht F1-coureurs, aangevuld met coureurs uit andere series en prominenten Hoe te volgen: Formula1.com, YouTube- en Facebook-pagina's F1

Wat is het?

Het officiële virtuele kampioenschap van de Formule 1 en ook hier vormen de straten van Monaco het decor voor de race van dit weekend. Ditmaal zijn acht vaste F1-coureurs present, want voor het eerst zijn ook Esteban Ocon en Valtteri Bottas van de partij. De coureurs werken eerst een kwalificatie af, gevolgd door een race van 39 ronden.

Hoogtepunten van de spectaculaire vierde ronde van Formula E Race at Home: