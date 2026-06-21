MotoGP Tsjechische GP: Liveverslag en updates vanuit Brno
Liveverslaggeving van minuut tot minuut van de Tsjechische Grand Prix, nu de MotoGP neerstrijkt op het Autodrom van Brno.
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Hopelijk vond je het leuk om vanmiddag met ons mee te lezen! Dit is Richard Asher, ik meld me af - houd de website in de gaten voor vervolgnieuws!
KTM heeft intussen flink wat om over na te denken. Dit was niet Acosta's eerste mechanische probleem van het weekend of het seizoen. Gisteren worstelde hij een groot deel van de sprint met een vastzittend rear ride-height device. De betrouwbaarheid begint de Oostenrijkse ploeg serieus punten te kosten.
Voor Bagnaia was het een vrij vertrouwd wedstrijdverloop: een sterke start en daarna een worsteling in de tweede helft van de race.
Veel coureurs hebben vandaag iets te vieren. Het is Ogura's beste resultaat in de MotoGP, beter dan de derde plaats die hij in Frankrijk pakte. Mir verdient lof omdat hij die zachte achterband heel wist te houden en als vijfde finishte. Martin had ondertussen, gezien zijn straffen, waarschijnlijk niet op veel meer dan de negende plaats kunnen hopen.
Hier zijn de race-uitslagen van de Grand Prix van Tsjechië:
RACE
|Cla
|Rider
|#
|Bike
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Retirement
|Points
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|21
|
39'51.297
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|21
|
+0.421
39'51.718
|0.421
|20
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|21
|
+2.255
39'53.552
|1.834
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|21
|
+2.424
39'53.721
|0.169
|13
|5
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|21
|
+12.810
40'04.107
|10.386
|11
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|21
|
+14.874
40'06.171
|2.064
|10
|7
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|21
|
+18.657
40'09.954
|3.783
|9
|8
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|21
|
+21.265
40'12.562
|2.608
|8
|9
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+21.401
40'12.698
|0.136
|7
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|21
|
+22.273
40'13.570
|0.872
|6
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|21
|
+22.881
40'14.178
|0.608
|5
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+22.942
40'14.239
|0.061
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|21
|
+25.003
40'16.300
|2.061
|3
|14
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|21
|
+25.806
40'17.103
|0.803
|2
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|21
|
+26.360
40'17.657
|0.554
|1
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|21
|
+33.121
40'24.418
|6.761
|17
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|21
|
+44.784
40'36.081
|11.663
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+1 Lap
38'28.095
|1 Lap
|Retirement
|dnf
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|17
|
+4 Laps
33'04.025
|3 Laps
|Retirement
|dnf
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|1
|
+20 Laps
2'59.130
|16 Laps
|Accident
|View full results
Dus alles viel perfect op zijn plek voor Marquez en kon nauwelijks slechter uitpakken voor Bezzecchi. Marquez staat nu nog maar 40 punten achter de leider in het kampioenschap - en door het late probleem van Acosta gaat Marquez hem voorbij naar de vierde plek in de stand.
Marc maakt absoluut geen fout en pakt zijn tweede opeenvolgende grand prix-zege. Di Giannantonio jaagde Bagnaia aan het eind schrik aan, maar had nog een ronde nodig om voorbij de fabrieks-Ducati te komen.
Ogura kan nu alleen nog winnen als Marquez een fout maakt. Zeer onwaarschijnlijk! En de KTM van Pedro Acosta heeft het begeven! Hij ligt eruit!
Er zit een halve seconde tussen Marquez en Ogura, maar het lijkt erop dat Marc dit met nog één ronde te gaan onder controle heeft. Di Giannantonio is sneller dan Bagnaia, maar het gat is nu te groot om hem nog te pakken voor de derde plaats.
Martin is Marini voorbij voor P10. Marquez en Ogura wisselen snelste sectoren uit - terwijl Di Giannantonio de snelste ronde rijdt!
Nog drie ronden te gaan en Ogura heeft zojuist zijn persoonlijk beste tijd neergezet. Ondertussen vecht Acosta terug tegen Mir, wiens zachte achterband het opmerkelijk goed uithoudt. Maar niet genoeg om de KTM af te houden, die in het stadion weer de vijfde plaats pakt.
Interessante fase nu - Ogura heeft heel weinig te verliezen, terwijl Marquez ongetwijfeld aan punten denkt. Het verschil in ervaring is enorm - Ogura heeft pas één grand prix-podium op zijn naam!
Ogura doet wat nodig is en gaat Bagnaia voorbij in bocht 10. Marquez ligt minder dan een seconde voor...
De top 10 is Marquez, Bagnaia, Ogura, Di Giannantonio, Mir, Acosta, Aldeguer, Raul Fernandez, Moreira en Marini - met Martin nu binnen een seconde van de Honda.
De eerste signalen wijzen erop dat Marquez wegrijdt. Een halve ronde na zijn actie lijkt Ogura zijn enige bedreiging - als hij Bagnaia tenminste snel voorbij kan.
Mir is Acosta voorbij, die problemen lijkt te hebben. En Marquez ging zijn teamgenoot voorbij voor de leiding!
Terwijl Di Giannantonio wegrijdt bij Acosta en een steeds zekerder lijkende vierde plaats in handen heeft, trekt Marc ten aanval en zit hij Bagnaia overal op de huid.
Het tempo vooraan gaat omhoog nu de Ducati's reageren op Ogura. Het is het laatste derde deel van de race en het is tijd om te gaan! De snelste ronde is voor Marc Marquez...
Ogura heeft zojuist de snelste ronde neergezet... pas op!
Acosta gaat wijd in het stadion en Di Giannantonio pakt dankbaar de vierde plaats.
Martin moet een gat van 1,6s dichten naar Luca Marini en de Honda passeren als hij de top 10 wil halen.
Marquez zit Bagnaia nu kort op de huid, en Ogura voert het tempo op achter de Ducati's. Hij heeft nu vrije baan achter zich, met 2.4 seconden naar de duellerende Acosta en Di Giannantonio. Ondertussen ligt Martin op de 11e plaats.
Jorge Martin heeft moeite om de KTM van Enea Bastianini af te schudden en ligt nog altijd 12e.