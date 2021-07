Hoort ‘kermistrack’ Oss thuis in het WK motorcross?

Allereerst moet er even gezegd worden dat het een klein wondertje is dat de MXGP van Nederland dit jaar überhaupt plaats heeft gevonden. In de eerste plaats al dat er een plekje was en later nog een plekje is gevonden. Door op tijd te handelen kon de GP nog even naar een betere datum verhuizen, anders was er geen beginnen aan geweest. Vervolgens waren daar de verscherpende maatregelen, waarna het bijna onmogelijk werd om de GP door te laten gaan. Tot slot was er nog de chaos ten aanzien van de wateroverlast in Nederland, waar ook de baan in Oss niet aan ontkwam en waardoor veel instanties andere dingen aan hun hoofd hadden dan beslissingen nemen over een wedstrijd in het WK motorcross.

Maar, zoals gezegd: het ging allemaal door. Naast de petjes die werden uitgedeeld, zoals van tevoren beloofd, kreeg iedereen ook een klapstoeltje mee, waardoor iedereen in theorie in ieder geval een zitplek had. Handhaven was praktisch onmogelijk, maar er zijn wel grote groepen geweest die zich aan de ‘zitplicht’ hebben gehouden. We kunnen echter onmogelijk stellen dat dit voor iedereen gold.

Campingperikelen, wachtrijen en vliegende motoren

Er waren wel wat kleine strubbelingen. Zo zorgde het (ongeorganiseerde) feest op de goedbezochte camping ervoor dat er politie langs moest komen. De onrust daar op vrijdagnacht heeft er alsnog voor gezorgd dat er op zondag op een haartje na geen fans mochten komen. Door de relatief rustige zaterdagnacht besloten lokale autoriteiten tóch in het voordeel van de feestvreugde.

Een ander klein probleempje was ook het gevolg van de onrust op de camping: op zaterdagochtend gingen de poorten wat later open omdat er nog een extra beveiligingsronde moest worden gemaakt. Hierdoor miste het publiek de eerste uurtjes van de zaterdag.

Tot slot, en vooruitlopend op het rijderscommentaar: er zijn wel vraagtekens te zetten bij de opzet van de baan. Zo stonden de hekken erg dichtbij en het publiek ook. Dat was tijdens de MX2-race vooral te merken toen er een motor in het publiek kwam en daar gewonden bij vielen.

Podiumkandidaten zien veel ruimte voor verbetering voor ‘kermistrack’ Oss

De baan in Oss werd door velen gezien als een atypische Nederlandse baan vanwege de hoogteverschillen en de harde grond onder het eerste laagje zand. Wat dat betreft was het een bijzondere baan om te zien. De krappe opstelling zorgde er wel voor dat paddock en mediacentrum ver uit elkaar lagen, wat het voor journalisten lastig maakte om het werk te doen. Daarbij komt dat er nauwelijks punten waren op de baan waarop je veel van de actie kon zien, tenzij je één van de gelukkigen was die zich op het VIP-terrein mochten begeven: op het hoogste punt en met het beste overzicht op de baan.

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki MX2 Racing Team, raast voorbij de VIP-tenten. Foto: Niek Fotografie

In de persconferentie van de top-drie van de MXGP-klasse ging het ook uitgebreid over de baan, die voor alle rijders nieuw was. Winnaar Tim Gajser beet het spits af en sneed het belangrijkste thema aan: de veiligheid. “De race vandaag was de eerste keer dat ik hier reed. Het is een mooie plek, maar op sommige plekken is de baan wat aan de krappe kant. Vooral op de snelle stukken staan de fans iets te dichtbij. Als je daar de controle kwijtraak, eindig je tussen de fans.”

Ook Tony Cairoli gaf aan niet heel erg te spreken te zijn over de opzet. “Ik rij al heel lang natuurlijk”, opende de veteraan, “maar het is voor de eerste keer dat ik hier ben.” Volgens de Siciliaan kwam de faciliteit nog iets tekort voor het hoogste niveau. “In mijn optiek lijkt het een beetje op een baan zoals je die in de Dutch Masters tegenkomt. Wat mij betreft moeten ze wat meer vlakken en iets meer bermen neerleggen, dat maakt het racen spannender. Nu begon het behoorlijk sketchy te worden.”

Romain Febvre, Monster Energy Kawasaki Racing Team Foto: Niek Fotografie

Degene die het meest kritisch was, was ook degene die het vaakst op de grond lag en bijna in het publiek landde toen hij naast de baan sprong: de Fransman Romain Febvre. “Het enige positieve was dat de baan lang was, langer dan twee minuten”, stak de Kawasaki-rijder direct stevig van wal. “Verder vind ik het een kermistrack. We rijden op het hoogste niveau qua motorcross en als je dan kijkt naar de banen die we krijgen...” verzuchte hij. “Het publiek staat veel te dichtbij en de hekken ook. Ik heb geluk gehad dat ik me daar niet ernstig bezeerd heb.” Tot slot zei Febvre iets waar ook Cairoli het mee eens was. “Er zijn zoveel mooie banen in Nederland… maar dat geldt ook voor heel veel andere landen. Er zijn zoveel mooie banen en dan gaan we vaak naar een kermistrack, in plaats van naar een grotere plek waar je ook iedereen knap kwijt kunt in de paddock.” Wel moet worden vermeld dat er ook lichte frustratie kwam kijken bij de Fransman, die door valpartijen zijn kansen op de winst zag verdampen.

Op het oogst zit het grootste pijnpunt hem qua parcours in de start en de eerste bochten. De start loopt omhoog, maakt een 90 graden bocht naar links om vervolgens in een heel smal stuk een 180 graden bocht naar rechts te maken. De hoeveelheid valpartijen en zware ongelukken lag buitensporig hoog. Met name in de tweede manche van de MXGP, toen rijders als Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff overreden werden door meerdere rijders. Coldenhoff was eventjes de weg kwijt, terwijl Seewer dwars over zijn bril heen werd gereden. Ook het ongeval van Herlings, wiens holeshot-device vast zat, was indirect een gevolg van de vreemde opzet van de start, maar kan niet aan de parcoursbouwers worden toegewezen.

Leermomenten

In het dankwoord spreekt de organisatie van de wedstrijd zelf van een geslaagd evenement, maar met de nodige lessen voor de komende seizoenen. De organisatie betreurt vooral het feit dat fans voor de toegangspoort hebben moeten wachten op zaterdag. Oss staat nog tot en met 2025 op de kalender en hoopt volgend jaar “zonder corona” er een nog mooier evenement van te maken.

Organisator Ebert Dollevoet blikte tevreden terug: “Ik heb genoten van de wedstrijden en de geweldige sfeer waar de fans voor hebben gezorgd. We hebben veel extra werk moeten verzetten om het evenement in deze periode met alle coronabeperkingen door te laten gaan. Hierbij hebben we alle medewerking gekregen van de burgemeester, waar ik haar uiterst dankbaar voor ben.”

Conclusie

De races waren goed, de baan was uiteindelijk Nederlandser dan verwacht door de zware regenval en de fans hebben het erg naar hun zin gehad. Kortom, een geslaagde eerste MXGP, maar wel met de nodige leermomenten. De grootste verbeterpunten lijken hem te zitten in een verbeterde infrastructuur op de baan en de veiligheid van de baan. Als er iets beter wordt nagedacht en een oplossing wordt gevonden voor de ongelukkige locatie van de paddock ten opzicht van de andere faciliteiten en als de hekken op iets grotere afstand van de baan komen te staan, dan zijn de meeste bezwaren al weggenomen.