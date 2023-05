Indy 500 live: Volg de race

Na de Indy Grand Prix op de road course van Indianapolis is de focus van de teams en coureurs direct verlegd naar het kroonjuweel op de IndyCar-kalender: de Indianapolis 500. De race, die samen met de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans onderdeel is van de Triple Crown, is inmiddels toe aan de 107e editie en de afgelopen twee weken stonden geheel in het teken van de voorbereidingen.

Halverwege de voorbereidingen was er bovendien de kwalificatie, die verspreid over twee dagen werd verreden. Op de tweede dag overleefde Graham Rahal de schifting niet: hij was de langzaamste in de Last Chance-kwalificatie en leek zo deelname aan de race mis te lopen. Dat hij vandaag toch op de grid staat, is te danken aan een stevige trainingscrash van Katherine Legge en Stefan Wilson. Laatstgenoemde raakte daarbij geblesseerd en moet de Indy 500 laten schieten, Rahal is door Dreyer & Reinbold en Cusick Motorsports als vervanger aangesteld.

Kort daarna werd er nog gestreden om de pole-position. Alex Palou toonde zich in de Fast Six de snelste en verdiende daarmee zijn eerste pole voor de Indy 500. Hij voert een volledig Europese eerste startrij aan, want naast hem staan Nederlandse troef Rinus VeeKay en Felix Rosenqvist. Voor VeeKay is het zijn beste kwalificatie voor de Indy 500, nadat hij in zijn eerste drie deelnames als vierde, derde en derde mocht starten. De coureur van Ed Carpenter Racing was vorig jaar nog de eerste uitvaller, maar brengt de tweede startplek hem meer geluk? En kan hij na Arie Luyendyk de tweede Nederlander worden die de Indy 500 op zijn naam schrijft? Gaat de zege naar een andere coureur die de race nog nooit gewonnen heeft? Of komt de overwinning terecht bij een van de negen coureurs die wel al een Indy 500-zege op hun palmares hebben staan?

Het antwoord op deze vragen wordt vanaf 18.45 uur gegeven, want dan wordt de groene vlag gezwaaid voor de 107e editie van de Indianapolis 500. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de race.