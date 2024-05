Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Miami 2024

Winnaars

Het mocht even duren, maar het is Lando Norris dan eindelijk echt gelukt. De McLaren-coureur heeft in zijn 110e Grand Prix en tijdens zijn zestiende gang naar het podium zijn eerste Formule 1-race gewonnen. Zijn werkgever nam een vrij groot upgradepakket mee naar Miami, maar in aanloop naar het weekend in Florida maakte het team bekend daar niet al te veel van te verwachten. Het bleek een rookgordijn te zijn, want vanaf het eerste moment dat Norris met de auto het asfalt op zocht zat hij er goed bij. Zo zette hij in de sprintkwalificatie de snelste tijd in SQ1 en SQ2 neer, om uiteindelijk in het laatste gedeelte een fout te maken en niet vooraan het veld te kwalificeren. Het leek een tik te zijn voor de coureur, die tot overmaat van ramp in de sprintrace in bocht 1 al van de baan werd gekegeld. Een paar uur later werd in de kwalificatie P5 bemachtigd, wat op papier niet echt een goede uitgangspositie voor de race is. Alles viel toch op zijn plek voor Norris, die met het nodige fortuin met de safety car, de race wist te winnen. Vooral de pace op de hards aan het einde van de race was indrukwekkend goed. Nu is de grote vraag, wat kan McLaren met de updates? Zijn zij een echte concurrent van Max Verstappen en Red Bull, of was dit een uitschieter? Over twee weken weten we meer, wanneer Imola op het programma staat.

In de strijd om plek zes in het constructeurskampioenschap heeft RB F1 Team uitstekende zaken gedaan. Tot ieders verbazing was Daniel Ricciardo in de sprintkwalificatie de vierde snelste, om diezelfde klassering in de sprintrace vast te houden door uitstekend te verdedigen. Dat het leven als F1-coureur met pieken en dalen verloopt, werd voor de Australiër een paar uur later duidelijk. In de kwalificatie kwam hij niet verder dan een achttiende tijd, en nadat de gridstraf opgelopen in China erbij werd opgeteld moest hij de race van achteraan beginnen. Voor Yuki Tsunoda was juist de Grand Prix het hoogtepunt van het weekend. In de kwalificatie vocht hij zich naar een tiende startpositie, om in de race met een uitstekende pace - en ook voor hem de nodige mazzel met de safety car - naar een zevende plek te snellen. P6 bij de constructeurs is nu stevig in handen, want de voorsprong op naaste belager Haas F1 Team bedraagt twaalf punten. In een gevecht waarin elk punt dubbel en dwars telt, is dat een straatlengte.

Tot nu toe zat Alpine in de hoek waar de klappen vallen. De Franse renstal wist bij de introductie van de A524 dat het zwaar zou worden, maar dat na de eerste vijf races het gat naar de punten zó groot was, was ook weer niet voorspeld. De coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon waren niet bij machte om met de auto in de punten te geraken en dat deed pijn. Een metamorfose van de technische leiding moest voor verbeteringen zorgen. De eerste voorzichtige updates lieten zien dat de opwaartse spiraal werd gevonden, zo was Ocon in China met P11 al aardig dicht bij een punt. Een race later in Miami was het dan eindelijk raak. Met een auto die voor het eerst dit jaar op het minimumgewicht zat kon de Fransman een punt bijschrijven. Een reden voor het feestje was het voor Ocon niet, die na afloop van de race gematigd tevreden was. Hij wil meer en Alpine moet meer willen. De eerste stap is gezet, nu moeten de volgende volgen.

Lando Norris, de gevierde man in Miami Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Verliezers

Het is een feit dat Kevin Magnussen voorbijsteken een gigantische opgave is, maar in Miami ging het verdedigen meer dan eens over een grens. Vooral in de sprintrace maakte hij er een potje van. De pogingen om Lewis Hamilton achter zich te houden waren vermakelijk om naar te kijken, maar het was duidelijk dat het ontoelaatbaar was. Er werd 35 seconden aan straffen uitgedeeld, evenals drie strafpunten op zijn licentie. In de Grand Prix was de Deen betrokken bij de enige crash, want hij tikte Logan Sargeant aan en schakelde daarmee de Amerikaan uit. In alle eerlijkheid moet daarbij gezegd worden dat Sargeant ook een deel van de schuld op zich moet nemen, maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Magnussen de hoofdschuldige was. Voor dat incident werden er weer twee strafpunten op zijn licentie gezet, waardoor een schorsing angstig dicht in de buurt komt. Bij twaalf stuks moet hij een race toekijken, hij staat nu op tien. En dan komt er ook nog eens bij dat hij het tempo van Nico Hülkenberg bij lange na niet kon volgen.

Om gelijk door te pakken op de enige crash van de GP in Miami, Logan Sargeant moet nu echt vrezen voor zijn toekomst als F1-coureur. De Williams-coureur woont op steenworp afstand van het circuit van Miami en had de mogelijkheid om het hele weekend thuis te slapen. Op papier was er geen betere voorbereiding mogelijk. Het wilde echter niet vlotten op de baan. In de sprintrace ging het helemaal zo slecht nog niet met een P10, maar tijdens de Grand Prix op zondag ging het weer mis. Ja, Magnussen kreeg een straf voor het moment dat hij van de baan werd getikt, maar de coureur zat zelf ook echt niet op te letten. Het is het volgende incident waar Sargeant bij betrokken raakte. De Amerikaanse rijder moet ondertussen vrezen voor zijn plek bij Williams. Andrea Kimi Antonelli staat te trappelen en tijdens het weekend in Florida werd bekend dat er dispensatie is aangevraagd om de minderjarige coureur in F1 te krijgen. Sargeant lijkt op de wip te zitten en het kan zomaar dat we hem in Imola al niet meer op de grid zien.

Wat Aston Martin Racing in Miami liet zien, is zwaar onvoldoende. Het hele weekend had de Britse renstal het zwaar. In de sprintkwalificatie stonden Lance Stroll en Fernando Alonso nog in de top-tien, maar daarna was het kommer en kwel. In bocht 1 werd de race door het incident met Norris en Lewis Hamilton al verpest. Stroll moest opgeven na de botsing, Alonso moest achter aansluiten en kwam als zeventiende in de eindstand terecht. De formatie uit Silverstone had een paar uur later de herkansing in de kwalificatie, maar daarin ging het echt niet beter. Alonso viel flink tegen met P15, terwijl Stroll op een haar na Q3 miste en op de elfde plek terechtkwam. In de race herstelde Alonso nog aardig met een negende plek, maar Stroll viel helemaal terug naar een zeventiende stek. Twee punten in een F1-weekend voor Aston Martin, het is zwaar onder de maat.