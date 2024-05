Dit zijn de tien belangrijke wijzigingen aan de McLaren MCL38

McLaren heeft tussen de Grands Prix van China en komend raceweekend in Miami niet stilgezeten. Vooral het aanpakken van de zwakke punten van de MCL38 had prioriteit voor het team uit Woking. Op de vraag wat hij verwacht van het upgradepakket zei Lando Norris: "Hopelijk een snellere auto, ik denk dat dat een redelijke verwachting is."

"Maar het [pakket] is niet per se gericht op het verhelpen van al onze zwakkere punten", verduidelijkte de Engelsman. "Daar streven we natuurlijk nog steeds naar, maar alles wat helpt om de auto sneller te maken – zeker als het veld zo dicht bij elkaar ligt – helpt. We zouden niet zo hard ons best hebben gedaan om de upgrades hier te krijgen tijdens een sprintrace als we niet de hoop hadden dat ze ons zouden helpen."

McLaren MCL38 vloerdetail Foto door: Giorgio Piola

In de documenten van de FIA, waarin teams uitleg moeten geven over de nieuwe onderdelen die ze voor hun auto's hebben meegenomen, heeft McLaren maar liefst tien plekken gespecificeerd waarop wijzigingen zijn doorgevoerd.

Dat zijn:

Een volledig nieuwe voorvleugel die samen met de brake ducts en de voorwielophanging de totale downforce te vergroten.

Een nieuwe geometrie van de voorwielophanging om de luchtstroom van de voorvleugel te ondersteunen en beter te geleiden langs de rest van de auto.

Andere brake ducts aan de voorkant van de auto en een winglet die de luchtstroom vanaf de voorvleugel beter reguleert.

Een volledig herziene bodem die samen met nieuwe inlets van de sidepods en bodywork de downforce moet vergroten.

Aangepaste sidepod inlets om de veranderingen in de luchtstroom op te vangen en samen met het nieuwe bodywork de luchttoevoer naar de achterkant van de auto te verbeteren.

Nieuw bodywork en een nieuwe motorkap om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren in combinatie met de nieuwe sidepod inlets.

Een vernieuwde reeks koelribben om de luchtstroom in dit deel van de auto aan te passen.

Een vernieuwde achterwielophanging die moet profiteren van de nieuwe luchtstroom.

Nieuwe brake ducts achter en winglets om meer downforce te ontwikkelen.

Een nieuw ontwerp van de onderkant van de achtervleugel (de zogeheten offloaded beam wing) om de belasting beter te verdelen tussen deze vleugel en de achtervleugel. Dit zou beter moeten passen bij de lay-out van het circuit in Miami.

Teambaas Andrea Stella heeft in Miami bevestigd dat alleen Lando Norris het volledige pakket ter beschikking heeft. Oscar Piastri moet het met de helft van de updates doen. Welk gedeelte is niet bekend.