‘Lando Norris finally wins his first race in Formula 1’ kopt het raceverslag van Sky Sports. De snelle Brit moest er 110 races op wachten, maar stond in Miami na een foutloos optreden eindelijk op de hoogste trede van het podium. Dat resulteerde in schitterende en emotionele taferelen op het Miami International Autodrome. Het beslissende moment kwam in ronde 29, zo zag de auteur van dienst: “Norris reed in de beginfase van de race slechts op de zesde plaats. De beslissing van McLaren om zijn openingsstint te rekken, wierp zijn vruchten af toen de safety car naar buiten kwam na de crash van Logan Sargeant. Norris reed op dat moment al aan de leiding omdat alle rijders achter hem al een pitstop gemaakt hadden - waaronder raceleider Verstappen. Hij kon zo een cruciale pitstop maken tegen minder tijdverlies en alsnog als eerste naar buiten komen.”

Op dat moment was de strijd nog niet gestreden, want er stonden nog 24 ronden op de teller. Toch kwam Norris geen moment serieus meer in gevaar: “Verstappen, de dominante winnaar van vier van de eerste vijf races van dit seizoen, zat bij de herstart direct achter Norris. In plaats van zich te concentreren op het verdedigen ten opzichte van de wereldkampioen achter hem, reed de 24-jarige consistent weg bij Verstappen en won met een dominante marge van 7,6 seconden.” Voor Verstappen restte niets meer dan de tweede plaats: “Hij had geen antwoord op de snelheid van vriend en rivaal Norris. Het was pas de tweede keer in de laatste 23 races dat de wereldkampioen op de baan werd verslagen.”

Bild: Hij is te verslaan!

Het feit dat een Grand Prix eens niet gewonnen is door Max Verstappen, is bij het Duitse Bild reden voor een opmerkelijke headline: ’Formel-1-Sieger ist NICHT Verstappen’, met als ondertitel ‘Grote verrassing in Miami’. Het raceverslag opent vervolgens met de woorden: “Hij is te verslaan! Max Verstappen wint de Grand Prix van Miami - NIET!”. Dit alles duidt natuurlijk op de aanhoudende dominantie van Max Verstappen, waardoor slechts weinigen hadden gerekend op een zege van een ander dan de Nederlander. “In plaats daarvan raast Lando Norris verrassend als eerste over de finish. Hij wordt daarmee niet alleen de 114e rijder in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport die een race wint, hij voorkomt ook een negatief record. Als de Brit in Miami voor de zestiende keer in zijn loopbaan op het podium had gestaan, was hij de coureur met de meeste Grands Prix tussen zijn eerste podiumklassering en zijn eerste overwinning. Zo ver kwam het niet.”

De safety car gooide de boel aardig in de war, zo concludeert men ook in Duitsland: “Verstappen had kort daarvoor zijn eerste bandenwissel gehad en daarmee zijn (duidelijke) voorsprong uit handen gegeven. Met de safety car krijgt de McLaren-coureur een ‘gratis pitstop’. De Brit komt voor Verstappen weer op de baan en behoudt bij de vliegende herstart de leiding. De in de paddock door enkele experts reeds als ‘eeuwig talent’ bestempelde McLaren-ster reed vervolgens soeverein naar de winst.”

Samenvatting van de historische race in Miami

L’Equipe: Een duidelijke fout

In Frankrijk kopt het raceverslag in de grootste sportkrant L’Equipe ‘La surprise Norris’. Ook hier zag men de zege van de McLaren-rijder niet aankomen. “Om Max Verstappen te verslaan, heb je altijd een beetje geluk nodig”, zo schrijft de F1-verslaggever in de eerste alinea. “In Australië profiteerden Carlos Sainz en Ferrari van de uitvalbeurt van de drievoudig wereldkampioen. In Miami scoorde Lando Norris zijn eerste F1-zege ooit, met dank aan een safety car op het verkeerde moment voor Verstappen.”

Dit was het moment waarop alles de juiste kant op viel voor de kersverse racewinnaar. “Door zichzelf voor de auto van Max Verstappen en niet voor leider Norris te positioneren, gaf de safety car het team uit Woking de kans om in alle rust een pitstop te maken en weer als leider naar buiten te sturen. De safety car ving het hele veld op en vertraagde hen daardoor, met name Verstappen. Een duidelijke fout, maar Norris pakte het cadeautje maar al te graag uit. De Nederlandse reus moest nog altijd verslagen worden, maar dat deed hij uitstekend.” Bij de gebruikelijke rapportcijfers kreeg Norris een 9 toebedeeld: “Toegegeven, de safety car maakte het hem een stuk makkelijker door op het beste moment binnen te komen en niet per se op de beste plaats (waardoor hij ondanks zijn pitstop aan de leiding bleef). Maar eenmaal aan de leiding gaf Lando Norris een show weg. Onaantastbaar met zijn harde banden, had hij niets en niemand nodig om Max Verstappen voor te blijven, die op meer dan zeven seconden werd gereden.”

Gazzetta dello Sport: Red Bull is niet onoverwinnelijk

‘Finalmente Lando Norris!’ opent het raceverslag in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. De Brit treedt eindelijk toe tot de exclusieve club van Formule 1-racewinnaars met zijn zege in Miami. “De gebruikelijke winnaar Max Verstappen eindigde ditmaal als tweede, als gevolg van een auto waarmee hij niet in staat was om de Engelsman aan te vallen. Norris leidde de race door een mazzeltje met de timing van de safety car. Een vleugje geluk dat niets afdoet aan de verdiensten van het 24-jarige Britse talent.” Toch is men ook in Italië kritisch op de wedstrijdleiding en de timing van de safety car, dus niet leider Norris maar achtervolger Verstappen opving. “Deze onoplettendheid van de FIA had gelukkig geen invloed op de race. Norris had op het moment van de neutralisatie ongeveer 18 seconden voorsprong op Verstappen, meer dan voldoende om onder safety car-condities een pitstop te maken en de leiding te behouden. Als het veld dichter bij elkaar had gezeten, had deze fout wel degelijk doorslaggevend kunnen zijn.”

Naast de blijdschap om een nieuwe racewinnaar in de sport, trekt men in Italië ook een andere conclusie: “Deze race heeft laten zien dat Red Bull niet onoverwinnelijk is. McLaren maakte met het flinke pakket updates een grote stap voorwaarts. Ferrari komt tijdens de volgende GP in Imola ook met updates. Vreemd dat deze ‘ommekeer’ plaatsvond tijdens de eerste GP nadat Adrian Newey zijn vertrek bij Red Bull heeft aangekondigd. Toeval?”, vraagt de auteur zich af.

