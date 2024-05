Sainz verliest P4 aan Pérez na tijdstraf voor incident met Piastri

In ronde 39 van 57 zag Carlos Sainz de kans om met behulp van DRS een inhaalactie in te zetten bij Oscar Piastri in bocht 17. De Ferrari-coureur dook naar de binnenkant, maar verloor de controle voor een moment en schoot door. Daarbij was er contact tussen de twee coureurs en Piastri voorvleugelschade opliep. De Australiër moest een ronde later binnenkomen om een nieuwe vleugel te halen en kon een top-vijf finish uit het hoofd zetten.

De stewards hebben het incident onderzocht en wijzen Sainz aan als schuldige. Zij stellen vast dat Sainz de achterkant kwijtraakte bij de inhaalpoging. "Het incident leidde tot schade aan de voorvleugel van Piastri", stellen de stewards vast. "Het was voor ons duidelijk dat Sainz de schuldige was in deze botsing. Bij zijn inhaalpoging remde Sainz laat, miste de apex en in dat proces verloor hij te achterkant - met het incident als gevolg. Hoewel Piastri probeerde in te sturen om te counteren, gaf hij genoeg ruimte aan Sainz."

Daarom vinden de stewards dat de schuld voornamelijk bij Sainz ligt. Hij krijgt daar dan ook een tijdstraf voor. Normaliter zou er een tijdstraf van tien seconden uitgedeeld worden, maar de stewards zien 'verzachtende omstandigheden' en verlagen die straf naar vijf seconden en één strafpunt op zijn licentie. Door die tijdstraf verliest Sainz zijn vierde plaats in de race: die gaat nu naar Sergio Pérez. Sainz mag van geluk spreken dat hij niet nog een positie verloor, want Lewis Hamilton is in het nieuwe resultaat slechts één tiende achter de Spanjaard geëindigd.

"In dit geval hebben we, als verzachtende omstandigheden, rekening gehouden met het feit dat het ongeluk waarschijnlijk niet zou hebben plaatsgevonden als Sainz de controle over de achterkant niet was verloren - dan zij het hard maar goed racen zijn geweest", leggen de stewards uit. "De standaardstraf voor een botsing is tien seconden met twee strafpunten. In het licht van de verzachtende omstandigheden leggen we daarom een tijdstraf op van vijf seconden met één strafpunt."

Zelf was Sainz vooral niet onder de indruk van een eerdere actie van Piastri in bocht 11, waar hij naar zijn mening van de baan geduwd werd door de McLaren-coureur. De stewards lieten dat moment echter onbestraft. "Ik besefte toen dat het tijd was om agressief te zijn omdat iedereen agressief was", zei Sainz. "En je kon zien dat we moeite hadden op de rechte stukken, dus als ik voorbij wilde gaan aan Oscar moest ik wel aan de binnenkant duiken. Dat heb ik gedaan."

Video: Bekijk hieronder het incident tussen Sainz en Piastri: