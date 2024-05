Alpine F1 na vijf races op minimumgewicht: "Eerder dan verwacht"

Voor Alpine stond bij de testdagen al vast dat de A524 flink wat updates kon gebruiken. Pierre Gasly en Esteban Ocon klaagden over een gebrek aan downforce terwijl het gewicht van de auto ook flink aangepakt moest worden. Dat laatste is nu gebeurd, want in Miami heeft Alpine een A524 neergezet die op het minimumgewicht van 798 kilogram zit. Teambaas Bruno Famin benadrukt dat de auto hiervoor niet per se last had van 'overgewicht', maar bevestigt wel dat deze gewichtsvermindering tot wel twee tienden van een seconde moet opleveren.

"Het gevecht is zo zwaar dat elke kleine winst goed is, dat is ook wat we zoeken", zegt Famin in een exclusief interview met Motorsport.com. "Het gewicht – mensen zeiden dat deze last had van overgewicht – was niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat we een tekort aan downforce hebben en we moeite hebben om de banden in de kwalificatie aan de praat te krijgen. Het is beter om op het minimumgewicht te zitten, maar dat was geen groot probleem. Dit probleem is sneller opgelost dan verwacht. Ik ben blij met de richting die het team opgaat: ze pushen hard om alles sneller te doen. In Shanghai hadden we een nieuwe vloer, die we alleen hier in Miami zouden hebben. We konden er met de jongens in de fabriek een maken voor Shanghai. Het is een goed teken, maar het is maar een klein deel van het gat dat we moeten opvullen. En dat gaat tijd in beslag nemen."

Volgende stap

Alpine hoopt met de updates en gewichtsvermindering weer een stap richting het middenveld te zetten na de dramatische seizoenstart. Het team heeft net als Williams en Sauber nog geen punten gescoord, terwijl het wel ambities had om op korte termijn te strijden om podiumplaatsen en zeges. Alpine heeft zich wel versterkt met de komst van David Sanchez, die McLaren al na drie maanden verliet. "Voor het eerst - en eerder dan verwacht – zitten beide auto's op het minimumgewicht", voegt Famin toe. "We hebben [dit seizoen] twee upgrades voor de aero meegenomen. Maar we weten dat dit slechts deel is van wat we moeten doen. Nu we de nieuwe organisatie hebben met de komst van David, zullen we de volgende stap zetten."

Ocon klonk voor de eerste en enige vrije training in Miami positief over de gewichtsvermindering van de A524. "We hebben daar duidelijk goede performance mee gevonden", stelde de Fransman. "Het is een kleine stap in de juiste richting, dat is heel duidelijk. Maar we weten dat dit nog niet genoeg is. We kunnen meer het gevecht aangaan met andere auto's, maar we komen nog steeds behoorlijk wat performance tekort in de kwalificatie. Dat is nog steeds waar we aan moeten werken, we moeten ons concentreren op de algehele performance van de auto."