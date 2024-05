Sanchez vindt kort na vertrek bij McLaren onderdak bij Alpine F1

Begin dit jaar werd David Sanchez aangekondigd als technisch directeur op het gebied van autoconcept en design bij McLaren, maar in april zat dat traject er alweer op. De Fransman - die ook bij Ferrari gewerkt heeft - vertrok in overleg na een verschil in inzicht over de werkzaamheden die bij zijn rol hoorden, maar hij is niet lang werkloos geweest. Alpine maakte donderdag bekend dat Sanchez zich voegt bij de technisch directeuren van de renstal en de eindverantwoordelijke wordt voor de performance, engineering en de aerodynamica voor het team.

"Ik ben heel blij met de uitdaging die ik bij Alpine aan kan gaan. Ik kijk ernaar uit om weer in Enstone te werken", vertelt Sanchez bij het nieuws van zijn terugkeer. In 2005 en 2006 werkte de technicus ook al voor Alpine, dat destijds nog Renault heette. Hij keert dus terug op het oude nest. "Hier ben ik mijn Formule 1-carrière begonnen. Dit is altijd al een team geweest waar fantastische mensen werken en het is duidelijk dat er genoeg potentie te ontsluiten is."

Sanchez erkent dat hem een gigantische uitdaging te wachten staat. "We moeten op de baan beter presteren en dit soort uitdagingen motiveren me alleen maar. Ik ben er klaar voor om samen met de technische teams in Viry en Enstone te werken met één doel: het team weer terug naar de top te brengen."

Alpine blij met komst

Sanchez wordt bij Alpine de schakel tussen de drie technisch directeuren en Alpine-teambaas Bruno Famin. Laatstgenoemde is blij met de komst van de ingenieur. "Het is fantastisch om hem weer te mogen verwelkomen in Enstone, de plek waar hij in 2005 aan zijn loopbaan begon. Dit is voor ons een belangrijke aanstelling en we proberen nu het team en het ontwikkelingspad waar we ons op bevinden te optimaliseren", aldus Famin. "Het is duidelijk dat de performance en de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan om de ambities van ons als team na te komen. We kijken ernaar uit om David te verwelkomen en weer met hem te werken."