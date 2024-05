Ocon: Aantrekken Sanchez teken dat Alpine F1 het tij wil keren

Donderdag kondigde Alpine aan dat David Sanchez kort na zijn bijzonder korte dienstverband bij McLaren is aangetrokken als de overkoepelende technisch directeur. In de nieuwe structuur van het team zullen de drie gespecialiseerde technisch directeuren aan hem rapporteren, terwijl hij zelf verantwoording aflegt aan teambaas Bruno Famin. De komst van Sanchez bewijst volgens Esteban Ocon dat zijn werkgever er alles aan doet om het tij te keren na de dramatische seizoensstart, waarin de renstal tot dusver nog geen enkel punt wist te scoren.

"Er veranderen dingen. Je zag de aankondiging van de komst van David Sanchez. Het team doet moeite om het tij te keren en het team is niet blij met hoe we er momenteel voor staan. We zouden progressie moeten boeken en niet achteruit moeten gaan, zoals dit jaar het geval is", vertelt Ocon na een vraag van Motorsport.com over hoe hij de progressie van het team in de fabriek beoordeelt. De houding binnen het team bevalt hem wel. "Bruno [Famin] en alle teamleden zijn competitief en willen goed presteren. Voor mij is het natuurlijk belangrijk om te weten dat ze vooruitgang willen boeken en niet zomaar tevreden zijn met de situatie."

Teamgenoot Pierre Gasly, die in Miami voor het eerst over de upgrades beschikt die Ocon in China al had, beseft echter dat de wederopstanding tijd kost. "Het is soms lastig, want ik denk dat het team zich op veel verschillende vlakken verbetert. Uiteindelijk uit dat zich niet op de baan en dat is zwaar voor de jongens, want iedereen werkt keihard", legt de Fransman uit. "Op dit moment werkt het concept van onze auto echter niet. Het belangrijkste is hoe we erop kunnen reageren. Het team heeft enkele goede aanwinsten gehaald. Ik besef dat het tijd kost, we kunnen niet in korte tijd een enorme verandering verwachten. Wel denk ik dat we nu genoeg data hebben om te zien wat werkt en wat niet werkt, vervolgens is het een kwestie van hoe we het aanpakken."

Na de eerste vijf Grands Prix van 2024 is Alpine een van de drie teams die geen punten heeft gescoord, net als Williams en Sauber. Op basis van het best behaalde resultaat tot dusver staat de formatie negende, achter Williams maar voor Sauber.