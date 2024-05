Het gaat hard met de carrière van Andrea Kimi Antonelli. De nog maar zeventienjarige Mercedes-junior maakte in 2023 grote indruk in de Formula Regional door de titel met overmacht te bemachtigen, waarna hij dit seizoen de stap zette naar de Formule 2. Daar wil het nog niet echt vlotten, maar de Italiaan heeft al wel wat testsessies voor Mercedes in een Formule 1-auto achter de rug. Nu is bekendgemaakt dat de FIA een dispensatieverzoek heeft ontvangen om de minderjarige coureur dit seizoen al in de Formule 1 te laten uitkomen. Het is namelijk reglementair niet mogelijk om als coureur onder de 18 jaar tijdens een F1-weekend actief te zijn, dus moet er een uitzondering worden gemaakt. Antonelli is 17 jaar en wordt op 25 augustus 18.

Naar verluidt is Williams het team dat het verzoek heeft ingediend, maar desgevraagd wil het team daar niet op ingaan. Volgens insiders is het team zelfs van plan om Antonelli al tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola al in de auto te zetten, ten faveure van Logan Sargeant. De Amerikaan ligt al langer onder vuur en zou eventueel plaats moeten maken. Ook Mercedes werd genoemd als indiener van het verzoek, maar de Duitse renstal ontkent dat.

Het is echter nog verre van zeker dat Antonelli groen licht krijgt om in te stappen. De FIA verklaart dat er een proces gaande is, maar dat het nog wel even kan duren voordat er een beslissing komt. "Meerdere mensen en comités moeten hierover stemmen en akkoord geven, want het gaat hier over een regelverandering", aldus de autosportfederatie.

Superlicentieregels liggen in de weg

De regels rondom de superlicentie zijn sinds de komst van Max Verstappen aangescherpt. De Nederlander was destijds zeventien jaar en had nog geen rijbewijs. De FIA voelde zich daarna genoodzaakt om het puntensysteem en een minimumleeftijd in leven te roepen, waardoor coureurs in opstapklassen resultaten moeten scoren voordat ze in F1 mogen rijden en dat ze meerderjarig moeten zijn. Het vereiste aantal punten heeft Antonelli al, de leeftijd dus nog niet.

Bij navraag door Motorsport.com legt de FIA uit hoe de regels moeten worden aangepast om Antonelli vroegtijdig in de Formule 1 te laten debuteren. In dat geval zal het niet alleen een uitzondering voor Antonelli zijn, maar een aanpassing van appendix L van de FIA Sporting Code. De FIA kan dan toevoegen dat coureurs van 17 ook een superlicentie kunnen krijgen, onder twee voorwaarden: ten eerste moeten ze voldoen aan de overige voorwaarden - waaronder de punten - en ten tweede moeten ze een geldig rijbewijs hebben. Om de regels aan te kunnen passen moeten in totaal drie instanties akkoord gaan, te weten de 'Super Licence Working Group' van de FIA, de Safety Committee en tot slot de FIA World Motor Sport Council om de veranderingen formeel door te voeren. Andere F1-teams hebben geen stem in dit proces.