McLaren geeft uitleg over opmerkelijk bezoek Trump aan F1-garage in Miami

Bij de Grand Prix van Miami is het gebruikelijk dat veel vips zich melden om de Formule 1-race van dichtbij te aanschouwen. Meerdere atleten, acteurs en artiesten waren aanwezig in Miami, maar de meeste aandacht ging uit naar een bijzondere gast in de McLaren-garage: oud-president Donald Trump. Hij wilde daar in eerste instantie een paddocksuite afhuren voor een inzamelingsactie voor politieke doeleinden. Daar kreeg hij geen toestemming voor, toch verscheen de 77-jarige Trump bij de Grand Prix. Hij sprak uitgebreid met McLaren-CEO Zak Brown, maar het bezoekje van de omstreden oud-president - die opnieuw in de running is om president te worden - leidde ook tot verontwaardiging.

McLaren zag zich daarom genoodzaakt om uitleg te geven. "McLaren is een niet-politieke organisatie, maar we erkennen en respecteren ook het ambt van president van de Verenigde Staten", laat het team in een verklaring weten. "Dus toen het verzoek werd gedaan om onze garage op de racedag te bezoeken, hebben we dat samen met de president van de FIA en de CEO's van Liberty Media en Formule 1 geaccepteerd. We waren vereerd dat McLaren Racing was gekozen als vertegenwoordiger van de Formule 1, wat ons de kans gaf om de techniek van wereldklasse die we in de autosport brengen, te laten zien."

Het bezoek van Trump aan McLaren kreeg na de race nog meer aandacht, aangezien Lando Norris erin slaagde om weg te rijden bij Max Verstappen om zo zijn eerste F1-zege te pakken. Daarop werd al gekscherend gesteld dat Trump een 'lucky charm' was voor Norris. Zelf heeft de coureur de oud-president amper gezien, wel was er na afloop van de race tijd voor een foto met hem en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. "Ik was druk bezig met de voorbereiding op de race", legt Norris uit. "Maar hij zag me na afloop en kwam op me afgelopen om me te feliciteren. Ik denk dat het een eer is als zo iemand op je afkomt en de tijd neemt om te respecteren wat je hebt bereikt."

"Hij zei dat hij mijn geluksbrenger was, omdat het mijn [eerste] overwinning is", vervolgt Norris. "Dus ik weet niet of hij nu naar meer races zal komen", grapt de kersverse winnaar. "Maar er zijn dit weekend veel coole gasten geweest. Donald is iemand waar je in veel opzichten veel respect voor moet hebben. En ja, dat iemand zoals hij dan erkent wat je kunt doen en de werkethiek die erbij komt kijken, daar moet je dankbaar voor zijn. Dat was ik ook. Het was een gaaf moment."